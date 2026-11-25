يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويمتلك أقوى خط هجوم بتسجيله 32 هدفاً، مناصفة مع القادسية الذي خاض مباراة أكثر منه، إلى جانب امتلاكه أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط، لكن هذا التفوق الرقمي لا يحجب جملة من التساؤلات الفنية حول أداء الفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي.

وأعادت المواجهة الآسيوية الأخيرة أمام نفيتشي الأوزبكي التي انتهت بالتعادل بهدفين، فتح النقاش حول قدرة الهلال على المحافظة على نسق أدائه طوال المباراة، ومدى نجاح مدربه في توظيف إمكانات نجومه، واستراتيجيته في التعامل مع المنافسات القارية، وصولاً إلى قناعات الإنجليزي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي للنادي، بمستقبل المشروع الفني.

وتمنح الأرقام المحلية إنزاغي أرضية قوية للدفاع عن مشروعه، وتعزز منطق الاستقرار، وتضع أي مطالبات بالتغيير أمام ضرورة الاستناد إلى مبررات فنية تتجاوز الانطباعات المرتبطة بأداء الفريق في بعض المباريات.

غير أن إحصاءات «سوفا سكور» تكشف عن تفاوت واضح بين أداء الهلال محلياً وقارياً، إذ ينخفض معدل تسجيله من 2.9 هدف في المباراة بالدوري السعودي إلى 1.8 هدف في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تتراجع صناعة الفرص الكبيرة من 6.3 إلى 3 فرص في المباراة، بنسبة انخفاض تبلغ 52.4 في المائة، رغم تقارب معدلات الاستحواذ على الكرة في البطولتين، بواقع 56.9 في المائة محلياً و56.6 في المائة قارياً. والمفارقة أن الهلال يبذل جهداً بدنياً أكبر في البطولة الآسيوية، إذ ترتفع المسافة التي يقطعها لاعبوه من 95.2 إلى 99.6 كيلومتر في المباراة، فيما يرتفع معدل الركضات السريعة من 111.9 إلى 136.2، بزيادة تبلغ 21.7 في المائة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الفاعلية الفنية لهذا الجهد.

ويأتي موقف ريتشارد هيوز من مستقبل إنزاغي في مقدمة التساؤلات المطروحة، خصوصاً أن تقييم عمل المدرب لا يقتصر على نتائج المباريات، وإنما يمتد إلى جودة الأداء، ومدى تطور الفريق، والاستفادة من العناصر المتاحة، والقدرة على معالجة الأخطاء الفنية المتكررة.

فهل يمتلك هيوز قناعة راسخة باستمرار المدرب الإيطالي، انطلاقاً من إيمانه بالمشروع الفني الذي يقوده، ويرى أن الاستقرار يمثل الخيار الأمثل لتحقيق أهداف النادي على المديين المتوسط والبعيد؟ أم أن خيار التغيير الفني يظل مطروحاً في حال استمرار تذبذب المستويات؟

وتكمن أهمية هذا الملف في أن دور المدير الرياضي لا يقتصر على استقطاب اللاعبين وإدارة التعاقدات، بل يمتد إلى تقييم الجهاز الفني، ومراجعة مدى انسجام فلسفته مع هوية النادي وطموحاته.

ولا يعني الاستقرار استمرار المدرب دون مراجعة، كما أن التغيير لا يمثل بالضرورة الحل الأمثل، وإنما تبرز أهمية امتلاك الإدارة الرياضية معايير واضحة للتقييم، بعيداً عن ردود الأفعال والضغوط الجماهيرية والإعلامية.

الشوط الثاني... هاجس الإصابات

يفرض تراجع أداء الهلال خلال الشوط الثاني أمام نفيتشي تساؤلاً حول الحالة البدنية والذهنية للاعبين، وما إذا كان التخوف من الإصابات قد أسهم في انخفاض حدة الأداء، وتراجع الاندفاع البدني، والابتعاد عن الالتحامات المباشرة.

وفي ظل تعدد الاستحقاقات المحلية والقارية، تصبح إدارة الأحمال البدنية أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهازين الفني والطبي.

إنزاغي يواجه انتقادات رغم الأرقام التي تحميه (نادي الهلال)

لكن انخفاض الأداء يفتح الباب أمام احتمالات أخرى، من بينها تراجع المخزون البدني، وعدم فاعلية التبديلات، والتغييرات التكتيكية للمنافس، وفقدان التركيز.

وهنا تبرز مسؤولية إنزاغي في قراءة المتغيرات والتدخل في التوقيت المناسب، سواء بإجراء التبديلات أو تعديل الأدوار التكتيكية، فضلاً عن إدارة دقائق مشاركة اللاعبين وتطبيق سياسة التدوير والاستفادة من عمق القائمة.

ومع ذلك، يبقى الربط بين تراجع الأداء والخشية من الإصابات مجرد فرضية تحتاج إلى إيضاح من الجهازين الفني والطبي.

آسيا... هل يكفي العبور؟

يمثل أسلوب إنزاغي في التعامل مع مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ملفاً آخر يستحق التوقف عنده، خصوصاً في ظل ضمان الهلال التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

فهل يتعامل المدرب الإيطالي مع المرحلة الأولى بوصفها محطة عبور، دون استنزاف القدرات البدنية والفنية للاعبيه في سباق الصدارة؟

وهل يضع في حساباته عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين تصدر الهلال مرحلة الدوري الآسيوي، قبل أن يغادر المنافسات من الدور ثمن النهائي؟

قد تكون إدارة الجهد وتوزيع دقائق اللعب جزءاً من استراتيجية تستهدف الوصول إلى المراحل النهائية بأفضل جاهزية بدنية وفنية وذهنية ممكنة.

غير أن هذه الفلسفة، إن كانت ضمن حسابات إنزاغي، لا ينبغي أن تأتي على حساب الشخصية التنافسية للفريق أو إيقاع انتصاراته، خصوصاً أن تصدر مرحلة الدوري قد يمنح الفريق مزايا تنافسية وفق نظام البطولة.

ويبقى التساؤل حول ما إذا كان الأداء الهلالي في بعض المواجهات القارية نتاج استراتيجية مدروسة، أم انعكاساً لمشكلات فنية لم تُعالج بعد.

3 نجوم... أين ذهبت الفوارق؟

لا يقل ملف تراجع مستويات الفرنسي ثيو هيرنانديز، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، أهمية عن بقية الملفات، بالنظر إلى قيمتهم الفنية وخبراتهم الدولية وأدوارهم المحورية.

ويمثل هيرنانديز أحد أبرز الأسلحة الهجومية في الجهة اليسرى، بفضل سرعته وقدرته على الاختراق، لكن تراجع تأثيره يطرح تساؤلاً حول مدى نجاح إنزاغي في توظيف قدراته، وما إذا كانت واجباته الدفاعية تحد من فاعليته الهجومية.

أما سافيتش، الذي يجمع بين القوة البدنية وصناعة اللعب والتسجيل والتميز في الكرات الهوائية، فإن انخفاض مردوده ينعكس على قدرة الهلال على الربط بين خطوطه والسيطرة على منطقة الوسط وبناء الهجمات.

وفي الخط الخلفي، يفتح تراجع مستويات كوليبالي النقاش حول مدى ارتباط ذلك بأدائه الفردي، أو بالتنظيم الدفاعي والمساحات التي يضطر إلى تغطيتها، ومستوى المساندة التي يحصل عليها من لاعبي الوسط والأطراف.

ويشكل تراجع مستويات ثلاثة لاعبين يمثلون ركائز أساسية في خطوط مختلفة من الفريق أحد أبرز الملفات التي تستحق التوقف عندها في تقييم المشروع الفني للهلال، خصوصاً أن نجاح إنزاغي لا يُقاس بالنتائج وحدها، وإنما أيضاً بمدى قدرته على استثمار الإمكانات الفردية للاعبيه وتوظيفها ضمن منظومة جماعية قادرة على المنافسة على جميع الألقاب.