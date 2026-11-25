بهدف يُعد من أجمل أهداف الموسم الكروي الحالي على مستوى العالم، خطف البرتغالي جواو فيليكس، نجم النصر السعودي، أنظار الجماهير العالمية، بعدما سجل بضربة مقصية مذهلة من حدود منطقة الجزاء، قاد بها فريقه للفوز على السد القطري بنتيجة 2 – 1، الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ولم تكن الكرة التي سددها فيليكس في الدقيقة 52 من عمر المباراة اعتيادية؛ فبعدما أبعد دفاع السد كرة عرضية، أعاد البرازيلي أنجيلو الكرة برأسه، ليقابلها البرتغالي بضربة مقصية اتسمت بالقوة والدقة، استقرت على إثرها الكرة في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس مشعل برشم، وسط فرحة كبيرة في المدرجات، بينما خلع اللاعب قميصه احتفالاً بهدفه الاستثنائي.
جواو فيليكس يضيف الهدف الثاني للنصر بطريقة رائعة#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/vEqIIj4nM6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2026
وسرعان ما تجاوز صدى الهدف حدود المنافسة الآسيوية، بعدما تصدر اهتمامات عدد من وسائل الإعلام العالمية، التي ذهبت إلى ترشيحه مبكراً للمنافسة على جائزة «بوشكاش»، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل هدف.
وعنونت صحيفة «أس» الإسبانية تقريرها عن المباراة: «رونالدو يقترب من الألف... وجواو فيليكس يسجل هدفاً مذهلاً مرشحاً لجائزة بوشكاش»، وذهبت في إشادتها إلى وصف الهدف بأنه أحد أهداف العقد، كما أفردت مادة أخرى للمقصية، مشيرة إلى أنها مرشحة لأن تكون أفضل أهداف عام 2026.
وفي البرتغال، احتفت صحيفة «أبولا» بالهدف تحت عنوان: «يا له من هدف! مقصية لجواو فيليكس تستحق جائزة بوشكاش»، ووصفته بأنه تحفة فنية تستحق المشاهدة مراراً وتكراراً، مشيرة إلى أن الكلمات تعجز عن إنصاف روعة ما قدمه اللاعب البرتغالي.
أما صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فوصفت المقصية بأنها هدف يجعل الجماهير تنهض من مقاعدها، ولحظة لن ينساها فيليكس في مسيرته الكروية.
وجعلت وكالة «رويترز» من هدف فيليكس محور تقريرها عن المواجهة الآسيوية، بينما تساءل موقع «غول» العالمي عما إذا كان البرتغالي قد حسم المنافسة على جائزة بوشكاش، مستعيداً الأهداف المقصية التي سجلها مواطنه كريستيانو رونالدو خلال مسيرته، ومن بينها هدفه الشهير أمام يوفنتوس الإيطالي عام 2018.
واحتفت صحيفة «سبورتينغ نيوز» الأميركية بالهدف، بينما أشار موقع «فوتبول 360» الأسترالي إلى أن فيليكس نجح في خطف الأضواء من رونالدو، رغم اقتراب الأخير من بلوغ حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية، كما احتفت شبكة «غلوبو» البرازيلية بجمالية الهدف.
ويأتي التألق الآسيوي لفيليكس امتداداً لحضوره المؤثر مع النصر هذا الموسم، إذ ساهم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في تسجيل 10 أهداف خلال 11 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، بواقع ثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة، خلال 948 دقيقة لعب، وفقاً لإحصاءات الموقع الرسمي للدوري، الذي منحه 75 نقطة في مؤشر الأداء.
وعلى الصعيد الآسيوي، خاض فيليكس أربع مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، سجَّل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، خلال 338 دقيقة لعب، وفقاً لإحصاءات موقع «سوفا سكور».
وكان أبرز عروضه الرقمية أمام باختاكور الأوزبكي، حين سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 68 دقيقة، وحصل على التقييم الكامل (10 من 10)، بينما نال 8.5 درجة أمام السد، و7.5 أمام نيفتشي الأوزبكي، و7 درجات أمام العين الإماراتي.
وبذلك، بلغت مساهمات فيليكس التهديفية في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة 15 مساهمة خلال 15 مباراة، بواقع ستة أهداف وتسع تمريرات حاسمة، خلال 1286 دقيقة لعب، بمعدل مساهمة تهديفية كل 86 دقيقة تقريباً.
ويمتد عقد اللاعب البرتغالي مع النصر حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، بينما تبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو، وفقاً لموقع «سوفا سكور».