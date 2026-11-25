بعد أكثر من 10 أشهر على حسم المباراة النهائية في الرباط، استعادت السنغال الكأس التي اعتقد المغرب أنها أصبحت ملكاً له.

واحتاجت خاتمة بطولة دولية لا تشبه أي بطولة أخرى إلى تدخل محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لتحديد هوية الفائز بها، قبل أن تخلص المحكمة، بعد ظهر الثلاثاء، إلى ضرورة إعادة الكأس إلى السنغال، بعدما رأت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنها يجب أن تُمنح للمغرب.

وأقرت المحكمة في سويسرا، أخيراً، صحة فوز السنغال المثير للجدل بنتيجة 1–0 بعد التمديد، ليتمكن المنتخب الذي يقوده ساديو ماني، مجدداً، من الاحتفال باللقب الأفريقي الثاني في تاريخه، مثلما فعل قبل 310 أيام.

وتعهد الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي ألغت «كاس» القرار الصادر لمصلحته، بمواصلة المعركة القانونية، ولكن التفاصيل القانونية التي استندت إليها المحكمة لا تمنحه سوى أمل ضئيل في انتزاع الكأس من السنغال للمرة الثانية.

وتستعرض شبكة «The Athletic» أبرز محاور المعركة القانونية لتحديد هوية بطل كأس أمم أفريقيا 2025 بصورة نهائية.

لاعبو السنغال لحظة الانسحاب من المباراة قبل قرار العودة (أ.ب)

كيف وصلنا إلى هنا؟

يتعين العودة إلى 18 يناير (كانون الثاني)، يوم إقامة المباراة النهائية في الرباط، أو بصورة أكثر تحديداً، إلى الفوضى التي أعقبت الدقائق الـ90 الأولى.

وأدى احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل للمغرب، صاحب الضيافة، في الوقت بدل الضائع، إلى مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجاً على تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعدما كانوا غاضبين بالفعل من إلغاء هدف لهم قبل ذلك بلحظات.

ولم ينتهِ ذلك التوقف الطويل والمؤسف إلا عندما أعاد ماني، قائد المنتخب السنغالي، لاعبيه من غرف تبديل الملابس إلى أرض الملعب. ولكن إبراهيم دياز أهدر بصورة دراماتيكية فرصة تتويج المغرب باللقب من نقطة الجزاء.

وجاء بعدها الوقت الإضافي، وسجل باب غايي هدف الفوز للسنغال، ما دفع المغرب إلى تقديم احتجاجه خلال الأيام التالية.

وطعن الاتحاد المغربي مرتين في صحة فوز السنغال؛ إذ أخفق في البداية في إقناع الاتحاد الأفريقي بتجريد منافسه من اللقب، قبل أن ينجح في مسعاه أمام لجنة الاستئناف في 18 مارس (آذار).

ونجح الجانب المغربي في إثبات حجته بأن السنغال خالفت اللوائح بمغادرتها أرض الملعب، وأن انتهاك المادة 82 من لوائح كأس أمم أفريقيا يستوجب تحويل فوز السنغال بنتيجة 1–0 إلى انتصار للمغرب بنتيجة 3–0.

وتُوِّج بطل جديد لأفريقيا بقرار من لجنة مستقلة مؤلفة من 5 أعضاء شكَّلها الاتحاد الأفريقي، ولكن السنغال رفضت بدورها قبول القرار، ولجأت -استناداً إلى حقها القانوني- إلى محكمة التحكيم الرياضي، بعدما وصفت القرار في بيان بأنه «جائر وغير مسبوق وغير مقبول».

أقرت المحكمة في سويسرا أخيراً صحة فوز السنغال المثير للجدل بنتيجة 1–0 بعد التمديد (رويترز)

ماذا حدث أمام «كاس»؟

اتجهت الأنظار إلى مدينة لوزان السويسرية؛ حيث عُقدت جلسة استماع بمقر محكمة التحكيم الرياضي في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد مداولات هيئة تحكيم مؤلفة من 3 أعضاء، صدر القرار الثلاثاء بإعادة السنغال إلى موقعها بطلة لأفريقيا للمرة الثانية.

وسعى الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى إلغاء قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي، الذي اعتبر السنغال منسحبة من المباراة النهائية إثر مغادرة لاعبيها أرض الملعب، مستنداً إلى أن استئناف الحكم جان جاك نغامبو ندالا المباراة جعل نتيجتها النهائية غير قابلة للمراجعة.

واستند ذلك إلى ما يُعرف قانونياً بـ«مبدأ ميدان اللعب»، الذي تتجنب بموجبه محكمة التحكيم الرياضي «مراجعة القرارات المتخذة داخل أرض الملعب من جانب الحكام أو المسؤولين الآخرين عن تطبيق قوانين اللعبة، ما لم تتوفر أدلة على تطبيق تلك القوانين بصورة تعسفية أو بسوء نية».

تعهد الاتحاد المغربي لكرة القدم بمواصلة المعركة القانونية (إ.ب.أ)

وباختصار، رأى الاتحاد السنغالي أن وصول المباراة إلى نهايتها جعل فترة التوقف غير مؤثرة في صحة النتيجة، وأنه ما دام الحكم ولاعبو المنتخبين قد وافقوا على استئناف اللعب، فلا يمكن الطعن في النتيجة، مشدداً على أن قرار الحكم نهائي.

في المقابل، رأى الاتحاد المغربي أن مغادرة السنغال أرض الملعب، ولو بصورة مؤقتة، شكَّلت انتهاكاً لمادتين من لوائح كأس أمم أفريقيا، وكان ينبغي أن تدفع الحكم إلى إنهاء المباراة في غياب لاعبي المنتخب السنغالي.

وقالت المحكمة في قرارها: «جادل الاتحاد المغربي أيضاً بأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأن قراره كان تعسفياً».

غير أن هيئة التحكيم، التي ضمت 3 من أبرز الخبراء القانونيين، رفضت هذه الحجة بالإجماع.

وخلص المحكمون الأوروبيون الثلاثة: جيرالد سيمون، وأولريش هاس، ولويجي فوماغالي، إلى أن الحكم كان محقاً في استئناف اللعب بعدما «أعرب لاعبو المنتخبين عن رغبتهم في استئناف المباراة».

وأقرت هيئة التحكيم بصعوبة الموقف في ظل «أجواء من التوتر الشديد»، لكنها أكدت أن الحكم «لم يخطئ في تطبيق القانون» عندما قرر مواصلة اللعب.

ثم جاءت العبارة الحاسمة التي أكدت تتويج السنغال باللقب: «وبناءً على ذلك، قُبل الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم».

احتاجت خاتمة بطولة دولية لا تشبه أي بطولة أخرى إلى تدخل محكمة التحكيم الرياضي لتحديد من الفائز (إ.ب.أ)

هل كانت هناك سابقة قانونية؟

بات لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سجل غير مريح من القرارات الكبرى التي جرى إلغاؤها لاحقاً.

وسبق له أن أصدر حكماً في القضية الانضباطية الناجمة عن نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019، الذي جمع الوداد المغربي بالترجي التونسي.

وغادر لاعبو الوداد أرض الملعب في مباراة الإياب من النهائي الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، ما دفع الحكم إلى إعلان فوز الترجي بالمباراة واللقب.

وطعن الوداد أمام الاتحاد الأفريقي، وحصل على قرار بإعادة مباراة الإياب على ملعب محايد لتحديد الفائز باللقب، ولكن ذلك القرار أُلغي في نهاية المطاف لمصلحة الترجي بعدما وصلت القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وخلصت المحكمة إلى أن الاتحاد الأفريقي تجاهل عملياً إطاره الانضباطي الخاص، وأنه «لم يكن يملك الاختصاص لإصدار قرار بإعادة مباراة الإياب».

واختلفت ظروف ذلك النهائي عن نهائي كأس أمم أفريقيا الأخير، ولكن «كاس» خلصت في الحالتين إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يتوصل إلى القرار الصحيح عندما تجاوز قرار حكم المباراة.

أمين محكمة التحكيم أثناء قراءة قرار الحكم (أ.ب)

كيف جاءت ردود الفعل... وماذا سيحدث لاحقاً؟

وكما كان متوقعاً، عاشت السنغال أجواء احتفالية. ونشر الحساب الرسمي لمنتخباتها الوطنية عبر منصة «إكس» نجمتين إلى جانب تاريخَي الانتصارين، 18 يناير و24 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تعليق جاء فيه: «مجدداً ودائماً... أبطال أفريقيا».

وفي بيان أكثر رسمية، أعرب الاتحاد السنغالي عن «ارتياحه العميق لهذا الحكم»، مؤكداً أنه «يكرس انتصار العدالة الرياضية».

وقال عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: «لقد أنصفت محكمة التحكيم الرياضي الرياضة. وأود أن أؤكد بقوة روابط الأخوة التي تجمعنا بالاتحاد المغربي لكرة القدم والشعب المغربي. وتتطلع كرة القدم السنغالية الآن بعزم وثقة وحماس إلى المستقبل، في أفريقيا موحدة حول القيم الرياضية».

تياو لحظة العودة لأرض الملعب (إ.ب.أ)

أما المغرب، الذي يطمح إلى استضافة نهائي كأس العالم 2030 بصفته أحد البلدان المشاركة في تنظيم البطولة، فلم يكن بالقدر نفسه من الود.

وأعرب الاتحاد المغربي في بيان عن «استغرابه واحتجاجه الشديد» على القرار؛ مشيراً إلى احتمال المساس بمصداقية إجراءات التحكيم، في ضوء ما وصفه بأنه «تواصل مؤكد بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار».

وجاء ذلك عقب تقارير نُشرت صباح الثلاثاء، أفادت بأن هاس تواصل مع فال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت محكمة التحكيم الرياضي لاحقاً أنها تلقت طلباً من الاتحاد المغربي لرد المحكم قبل أقل من ساعة من نشر القرار، الذي صدر بعد الثانية ظهراً بقليل.

لاعبو السنغال احتفلوا مجدداً باللقب الكبير (أ.ب)

وقال متحدث باسم المحكمة: «خلصت لجنة الرد التابعة للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي إلى عدم وجود أدلة كافية وقت تقديم الطلب تبرر تأجيل إصدار القرار».

وأضاف: «ينفي أولريش هاس بشدة إجراء أي اتصال مباشر، في أي وقت، مع الأطراف المعنية بهذه الإجراءات».

وأوضح الاتحاد المغربي أيضاً أن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد.

ولا يمكن الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضي إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، في غضون 30 يوماً، وهو المسار الذي لمح الاتحاد المغربي إلى أنه سيسلكه في محاولة لتغيير هوية بطل كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة.

واختتم الاتحاد المغربي بيانه قائلاً: «تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عزمها على سلوك جميع المسارات القانونية المتاحة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي».

وتتواصل المعركة القانونية، ولكن المغرب يبدو فجأة مهزوماً بالقدر نفسه الذي بدا عليه ليلة 18 يناير.