ناجٍ سابق من تحطم طائرة شابيكوينسي يقود يوفنتود للصعود إلى الدوري البرازيليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341651-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8D-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A
ناجٍ سابق من تحطم طائرة شابيكوينسي يقود يوفنتود للصعود إلى الدوري البرازيلي
آلان روشيل أسهم في صعود يوفنتود للدوري البرازيلي (أ.ف.ب)
حقق آلان روشيل، أحد الناجين من حادث تحطم طائرة عام 2016 كانت تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي، في الصعود مع فريقه إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي، وذلك في مباراته الأخيرة قبل الاعتزال.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن روشيل (37 عاماً) كان واحداً من ستة أشخاص فقط نجوا من حادث تحطم طائرة شابيكوينسي في كولومبيا منذ عشرة أعوام، وأسفر الحادث عن مقتل 71 شخصاً، من بينهم 19 من لاعبي النادي وأعضاء الجهاز الفني.
وعلى الرغم من إصاباته البالغة وخضوعه لجراحة في العمود الفقري، عاد روشيل إلى ملاعب كرة القدم بعد عام واحد من الحادث، وسيعتزل الآن بعد قيادته ناديه الذي بدأ فيه مسيرته يوفينتود، الذي كان قد عاد إلى صفوفه في عام 2023، وقاده للصعود إلى دوري الأضواء البرازيلي.
وشارك روشيل بديلاً في الدقيقة 74 ليسهم في تأمين الفوز بنتيجة 2-صفر على بوتافوغو إس بي، ما أسفر عن وداع مؤثر تخللته لفة شرفية في ملعب «ألفريدو جاكوني» الخاص بالنادي بمدينة كاشياس دو سول
البرازيلية.
وقبل انطلاق المباراة، حملت الجماهير اللاعب على أكتافها إلى داخل الملعب.
لكن فريق روشيل السابق، شابيكوينسي، يمر بظروف مغايرة، حيث سيحل يوفنتود محله في الدوري البرازيلي الموسم المقبل، حيث هبط الأول إلى الدرجة الثانية بعد موسم واحد فقط.
وسيعود النادي إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن حقق أربعة انتصارات فقط من أصل 34 مباراة خاضها خلال الموسم.
حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر إنجازاً تاريخياً بتأهلها إلى نهائي الجائزة الكبرى العالمية للعبة، والمقامة بالعاصمة الكازاخية آستانة.
«الشرق الأوسط» (أستانا )
زوجة دي بروين تفجّر المفاجأة: نعدّ الأيام للرحيل عن إيطاليا!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341666-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
زوجة دي بروين تفجّر المفاجأة: نعدّ الأيام للرحيل عن إيطاليا!
البلجيكي كيفن دي بروين وزوجته ميشيل (حساب اللاعب على إنستغرام)
كشفت ميشيل دي بروين عن رغبة عائلتها في العودة إلى بلجيكا، مؤكدة أن الحياة في نابولي أصبحت صعبة على نجم مانشستر سيتي السابق، الذي يواجه تحديات داخل الملعب وخارجه، بعد أقل من عامين على انتقاله إلى الدوري الإيطالي.
ويستعد البلجيكي كيفن دي بروين للرحيل عن نابولي والعودة إلى وطنه، وفقاً لتصريحات زوجته ميشيل، التي اعترفت بأن العائلة تواجه صعوبات في التأقلم مع الحياة في إيطاليا.
وكان نجم مانشستر سيتي السابق قد أنهى مسيرته الطويلة في «ملعب الاتحاد» عام 2025، بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي، ليختار خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بقميص نابولي.
وانضم دي بروين إلى الفريق الإيطالي عقب تتويجه بلقب الدوري، وسط آمال بأن يضيف صانع الألعاب البلجيكي خبرته الكبيرة إلى صفوف بطل إيطاليا.
لكن مع دخول اللاعب عامه الثاني في مدينة نابولي، كشفت زوجته ميشيل عن الصعوبات التي تواجهها الأسرة في حياتها اليومية، مؤكدة أنها تتطلع بالفعل إلى العودة إلى بلجيكا.
«كلما عدنا إلى بلجيكا مبكراً كان ذلك أفضل»
في تصريحات لمجلة «نينا» البلجيكية، نقلتها صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، تحدثت ميشيل بصراحة عن رغبتها في العودة إلى الوطن، ولم تحاول إخفاء أنها باتت تعدّ الأيام انتظاراً لتلك اللحظة.
وقالت: «بالطبع، نفكر معاً في المستقبل».
وأضافت: «وأصبحنا نقول لبعضنا البعض بصورة متزايدة: سنعيش هنا في ليمبورغ».
وتابعت: «كلما تمكنا من العودة إلى هنا مبكراً، كان ذلك أفضل».
وتعكس هذه التصريحات رغبة واضحة لدى عائلة دي بروين في الاستقرار مجدداً في بلجيكا، بعدما اكتشفت أن الحياة في نابولي تختلف كثيراً عما اعتادت عليه خلال سنوات إقامتها الطويلة في مانشستر.
«كيفن يعيش حياة شديدة القيود في نابولي»
لم تقتصر تصريحات ميشيل على الحديث عن المستقبل، بل كشفت أيضاً عن حجم القيود التي يواجهها زوجها بسبب شهرته في المدينة الإيطالية.
وقالت: «كيفن يعيش حياة شديدة القيود في نابولي، وهذا ليس ممتعاً بالنسبة إليه».
وأضافت: «فضلاً عن ذلك، لا نستطيع القيام بأي شيء معاً كأسرة داخل المدينة».
وتابعت: «هذا هو الوجه الآخر للعملة، أليس كذلك؟».
ثم قارنت الحياة الحالية للعائلة بتجربتها السابقة في إنجلترا.
وقالت: «في مانشستر، كان الوضع مختلفاً».
وأوضحت: «في المنطقة التي كنا نعيش فيها، اعتاد الناس رؤيتنا كثيراً، حتى إن وجودنا لم يعد شيئاً استثنائياً بالنسبة إليهم».
وأضافت: «كنا نستطيع الخروج من المنزل من دون أن يلتقط أحد صورة واحدة لنا».
واختتمت المقارنة بقولها: «أما في نابولي، فهذا مستحيل».
«كرة القدم لم تعد الأولوية... لماذا نقلب حياة أطفالنا رأساً على عقب؟»
ذهبت ميشيل إلى أبعد من مجرد الحديث عن صعوبة الحياة اليومية، عندما أشارت إلى أن أولويات الأسرة تتغير مع تقدم اللاعب في مسيرته وتحقيقه معظم طموحاته الرياضية.
وقالت: «تأتي مرحلة لا تعود فيها كرة القدم هي الأولوية».
وأضافت: «لقد حققت كل شيء، وفعلت كل شيء».
ثم طرحت سؤالاً يعكس رغبتها في توفير الاستقرار لأطفالها.
وقالت: «لماذا تقلب حياة أطفالك رأساً على عقب بعد كل ذلك؟».
وتشير تصريحات زوجة دي بروين إلى أن الاعتبارات العائلية قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد الخطوة المقبلة للاعب البلجيكي، بصرف النظر عن وضعه الرياضي مع نابولي.
من الهيمنة على إنجلترا إلى تحديات إيطاليا
عندما وقع دي بروين عقداً لمدة عامين مع نابولي، أصبح واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإيطالي.
وكان البلجيكي قد وصل إلى إيطاليا بعد مسيرة استثنائية في إنجلترا، حيث تحول إلى أحد أبرز نجوم مانشستر سيتي، والعنصر الأكثر تأثيراً في فريق فرض هيمنة غير مسبوقة على الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلال سنواته مع سيتي، فاز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية مرتين، ليؤكد مكانته بين أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ البطولة.
لكن تجربته الإيطالية جاءت أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.
فقد واجه اللاعب بيئة مختلفة وأكثر صعوبة، وسط تقارير تحدثت عن توترات داخل غرفة ملابس نابولي.
كما أصبح دي بروين يلعب تحت قيادة مدربه الثاني خلال عامين فقط، في مؤشر إضافي على حالة عدم الاستقرار التي أحاطت بتجربته في النادي الإيطالي.
ومع تصاعد الحديث عن احتمال رحيله، جاءت تصريحات زوجته لتزيد التكهنات بشأن مستقبله.
ورغم أن عقده مع نابولي يمتد لعامين، فإن رغبة الأسرة في العودة إلى بلجيكا أصبحت معلنة.
ويبقى السؤال الآن ما إذا كان دي بروين سيكمل تجربته الإيطالية حتى نهاية عقده، أم أن الاعتبارات العائلية ستدفعه إلى اتخاذ قرار بالرحيل قبل ذلك.
كلوب: يجب أن نهزم هولندا!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341660-%D9%83%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B2%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
يضع يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، كامل تركيزه على السيناريو الإيجابي المتمثل في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك قبل المباراة الحاسمة في المسابقة القارية أمام ضيفه منتخب هولندا.
ولا يشغل بال كلوب كثيراً احتمال الهبوط من المستوى الأول للبطولة في الموسم المقبل (2028 - 2029) في حال التعرض للخسارة في اللقاء، الذي يقام الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين.
وقال كلوب في مؤتمر صحافي الأحد: «لا نخطط لأي شيء سوى تقديم مباراة قوية، فنحن نريد الفوز بالمباراة غداً».
وسيضمن الفوز على المنتخب الهولندي، متصدر المجموعة حالياً، تأهل ألمانيا لدور الثمانية، وذلك بفضل نتائج المواجهات المباشرة ضمن المجموعة.
ويتربع منتخب هولندا على القمة برصيد 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي اليونان وألمانيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يقبع منتخب صربيا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.
أضاف كلوب: «لقد سعينا للحصول على هذه الفرصة في المباراة الأخيرة، والآن وقد أتيحت لنا، نريد استغلال الأمر».
وتعتبر هذه هي المواجهة الدولية رقم 50 للمنتخب الألماني ضد نظيره الهولندي، فيما يطمح كلوب لمواصلة «كتابة التاريخ» في هذه المنافسة الكروية العريقة.
ولم يكشف المدرب عما إذا كان المهاجم المتألق برايان غرودا سيحتفظ بمكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، أو ما إذا كان المدافع نيكو شلوتربيك سيشارك في المباراة.
وأصبح بإمكان كلوب الاعتماد على كامل قائمة لاعبيه، بعد تعافي القائد جوشوا كيميتش من إصابة في كاحل القدم.
وشارك كيميتش وبقية أفراد الفريق في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، الأحد، دون أي صعوبات ظاهرة، وذلك بعد يومين من الفوز بنتيجة 3 - 1 على صربيا.
وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور التدريبات، التي كانت الأخيرة للمنتخب الألماني في مقر شركة «أديداس»، المورد السابق للملابس الرياضية للفريق.
وكان كيميتش (31 عاماً) تعرض لكدمة في كاحله خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد.
وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن 23 لاعباً فقط من أصل 24 في القائمة سيكونون متاحين للمشاركة في مباراة الاثنين، حيث استبعد كلوب مجدداً اللاعب الشاب وائل محيا، الذي يلعب في صفوف فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يحضر المباراة في الملعب الأولمبي ببرلين ما يقرب من 71 ألف متفرج.
«دوري أمم أوروبا»: ألبانيا تصعد للمستوى الثاني بثنائية في بيلاروسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341653-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
«دوري أمم أوروبا»: ألبانيا تصعد للمستوى الثاني بثنائية في بيلاروسيا
منتخب ألبانيا تأهل للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)
صعد منتخب ألبانيا للمستوى الثاني في النسخة الجديدة لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تقام بموسم 2028 - 2029.
وأنهى المنتخب الألباني مشواره في المجموعة الأولى بالمستوى الثالث للمسابقة القارية وهو متربعاً على الصدارة، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيّفه منتخب بيلاروسيا، بالعاصمة المجرية بودابست الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضاً انتصاراً كاسحاً لمنتخب فنلندا على ضيفه منتخب سان مارينو بنتيجة 7 - 2.
وافتتح راي ماناج التسجيل لمنتخب ألبانيا في الدقيقة 28، فيما أضاف زميله السيد هساي الهدف الثاني في الدقيقة 57.
وارتفع رصيد منتخب ألبانيا إلى 15 نقطة، عقب تحقيق 5 انتصارات وتلقيه خسارة وحيدة، ليتربع على القمة ويتأهل رسمياً للمستوى الثاني للبطولة، في حين توقف رصيد منتخب بيلاروسيا عند 10 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب فنلندا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد ذاته، في حين تذيل منتخب سان مارينو الترتيب بلا نقاط.