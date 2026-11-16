أنشيلوتي رداً على انتقادات روماريو: من حقه أن يعبّر عن رأيه

أقر المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، الاثنين، بأن فريقه «غير قادر حالياً على أن يكون منافساً» بعدما كان مرعباً للخصوم، متعهداً بتقديم أداء أفضل في المباراة الأخيرة للعام أمام سنغافورة ودياً الثلاثاء.

وخسر «سيليساو» أمام اليابان 2 - 3 ودياً في سنغافورة السبت، في لقاء طرد في نهايته أنشيلوتي والقائد رافينيا (كان قد استُبدل) بعدما سجل «الساموراي الأزرق» هدف الفوز الدراماتيكي في الوقت بدلاً من الضائع.

وقال أنشيلوتي للصحافيين في سنغافورة: «نظراً إلى أن الفريق ليس قادراً حالياً على المنافسة بالمستوى المطلوب، لذا يتوجب عليّ القيام بما هو أكثر».

وأضاف من بات في مايو (أيار) 2025 أول أجنبي يتولى بصفة دائمة مهمة المدرب في تاريخ المنتخب البرازيلي: «أريد أن أقدم المزيد لأني أستمتع بوجودي هنا، حتى يصبح الفريق أكثر قدرة على المنافسة على الساحة العالمية».

وتابع: «الأولوية هي أن نقدم أداءً جيداً أولاً (الثلاثاء) وأن نحقق نتيجة جيدة».

ويتعرض الإيطالي البالغ 67 عاماً لضغوط كثيرة بعد سلسلة من النتائج المخيبة، شملت هزيمتين وانتصارين وتعادلاً في آخر خمس مباريات دولية للبرازيل.

وثأرت اليابان لخسارتها أمام البرازيل 1 - 2 في 29 يونيو (حزيران) في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أنشيلوتي تعرض لموجة من الانتقادات عقب خسارة السبت، بينها من نجم المنتخب البرازيلي السابق روماريو.

وعندما سُئل عن انتقادات روماريو المتداولة، قلل أنشيلوتي من أهميتها قائلاً: «مثل أي شخص آخر، من حقه (روماريو) أن يعبر عن رأيه».

لكن المدرب الذي احتج ولاعبوه كثيراً على وجود خطأ قبل هدف اليابان القاتل في مباراة السبت، شدّد على أن فريقه «لم يكن يستحق الخسارة».