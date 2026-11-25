تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك في مصفاة للذهب والفضة بفيينا (أ.ف.ب)

لم يعد امتلاك الذهب في الأسواق المالية يعني بالضرورة شراء سبيكة كاملة أو نقلها فعلياً بين الخزائن لإتمام كل معاملة. ففي تجربة جديدة شهدتها لندن، انتقلت ملكية حصص في سبائك ذهب مادية إلكترونياً بين مؤسسات مالية كبرى، في خطوة تفتح الباب أمام نموذج أكثر مرونة لتداول المعدن النفيس واستخدامه في المعاملات المالية.

وأعلن مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، تنفيذ أولى الصفقات الفعلية ضمن مبادرته لتطوير منظومة رقمية لتداول الذهب في أسواق الجملة، بمشاركة ثلاث من أبرز المؤسسات المالية العالمية: «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«ستون إكس». وشملت العمليات تداول الحصص الرقمية وتسويتها، فضلاً عن استخدامها ضمانات في معاملات ملزمة قانونياً.

ولا يتعلق الأمر بذهب افتراضي، بل بسبائك حقيقية محفوظة في خزائن معتمدة، تُسجّل حقوق ملكيتها في حصص رقمية يمكن نقلها إلكترونياً بين المؤسسات المالية، من دون الحاجة إلى تحريك الذهب مادياً مع كل معاملة.

عامل يزيل الشوائب الزائدة خلال عملية صهر الذهب في منشأة بالعاصمة الغانية أكرا (رويترز)

كيف تعمل الفكرة؟

تعتمد المبادرة على مفهوم «الحصص المجمّعة في الذهب» (Pooled Gold Interests)، الذي يسمح بتمثيل حقوق الملكية في مجموعة من سبائك الذهب المادية من خلال سجلات رقمية، بدلاً من ربط كل معاملة بعملية نقل مادي للسبيكة أو إعادة تسليمها.

ولتبسيط الفكرة، يمكن تصور سبيكة ذهب تزن 400 أونصة، أي نحو 12.4 كيلوغرام، محفوظة في خزينة بلندن. بدلاً من أن تنتقل السبيكة نفسها بين الأطراف في كل مرة تتغير فيها الملكية، يمكن تقسيم حقوق ملكيتها إلى حصص رقمية، بحيث تنتقل هذه الحقوق بين المؤسسات إلكترونياً، في حين يظل الذهب محفوظاً في مكانه.

وهذا يعني أن المؤسسة تستطيع امتلاك حصة في الذهب أو نقلها إلى طرف آخر أو استخدامها ضماناً لمعاملة مالية، من دون الحاجة إلى نقل السبيكة مادياً في كل مرة.

وفي التجربة الأخيرة، استُخدمت سبائك ذهب بوزن 400 أونصة، مطابقة لمعايير التسليم المعتمدة لدى رابطة سوق لندن للسبائك، وهي المعايير التي تحدد المواصفات المطلوبة للذهب المتداول في سوق الجملة. وبعد إتمام الصفقات وتسويتها، سُحبت السبائك من المنظومة، بما أكمل دورة المعاملات التجريبية.

لماذا قد تكون هذه الخطوة مهمة؟

تكمن أهمية التجربة في أنها تستهدف معالجة إحدى المشكلات التشغيلية في سوق الذهب المؤسسي: كيف يمكن الحفاظ على موثوقية ملكية الذهب المادي، مع جعل تداوله ونقل حقوق ملكيته أكثر سرعة ومرونة؟

فالذهب، رغم مكانته بوصفه أصلاً مالياً عالمياً، لا يزال يعتمد في جانب من معاملاته على منظومة مادية تشمل التخزين والنقل والتحقق من المواصفات والتسليم والتسوية. وهذه العمليات قد تزيد التعقيدات والتكاليف، خصوصاً عندما يدخل الذهب في معاملات مالية متعددة بين المؤسسات.

أما نقل حقوق الملكية إلكترونياً فيمكن أن يحد من الحاجة إلى تحريك السبائك في كل معاملة، ويختصر بعض الإجراءات التشغيلية، ويتيح استخدام الذهب بصورة أوسع في أسواق التمويل والضمانات.

ومن أبرز الاستخدامات المحتملة أن تتمكّن المؤسسات المالية من تقديم حصصها في الذهب ضماناً لالتزامات أو معاملات أخرى، بما يتيح توظيف المعدن النفيس في إدارة السيولة واستخدام رأس المال، بدلاً من الاقتصار على الاحتفاظ به أصلاً مخزناً للقيمة.

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

لماذا شاركت المؤسسات المالية الكبرى؟

تعكس مشاركة «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«ستون إكس» اهتمام المؤسسات المالية بتطوير البنية التحتية التي تحكم تداول الذهب وتسويته.

وقال رئيس تجارة السلع المادية العالمية لدى «جي بي مورغان»، مارك أملين، إن جعل ملكية الذهب قابلة للتجزئة والنقل بسهولة، مع توفير حماية للحقوق في حال الإفلاس، يمكن أن يوسع استخدام المعدن النفيس في الأسواق المالية، بما في ذلك استخدامه ضماناً للمعاملات.

من جانبه، قال رئيس تداول المعادن النفيسة والمخاطر الاقتصادية الكلية لدى «إتش إس بي سي»، ريتشارد أنتوني، إن تطوير بنية رقمية حديثة لملكية الذهب وتسوية معاملاته يمثّل جانباً مهماً من تطور السوق، مشيراً إلى استثمارات البنك في تقنيات ترميز الذهب لتوسيع نطاق وصول العملاء إليه.

أما «ستون إكس» فترى أن هذه المبادرات يمكن أن توفر مرونة أكبر للعملاء، وتقلّل الاحتكاكات التشغيلية، وتحسن كفاءة استخدام رأس المال.

هل يصبح الذهب جزءاً من البنية المالية الرقمية؟

تأتي التجربة في وقت تتزايد فيه الجهود لتوسيع استخدام الأصول المرمّزة رقمياً في الأسواق المالية، من خلال تحويل حقوق الملكية في الأصول التقليدية إلى تمثيلات رقمية قابلة للنقل والتداول.

لكن تعميم النموذج على سوق الذهب لن يتوقف على نجاح التكنولوجيا وحدها؛ إذ يتطلب الأمر وضوحاً قانونياً بشأن حقوق الملكية، وضمانات كافية لحماية أصحاب الحصص، وآليات موثوقة للتحقق من وجود الذهب المادي ومطابقته للمواصفات، فضلاً عن توافق الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية على قواعد التسوية والضمانات.

وفي هذا السياق، تدرس هيئة السلوك المالي البريطانية ردود المشاركين في السوق على مشاورة بشأن استخدام الذهب المرمّز رقمياً في أسواق الجملة، بما في ذلك إمكانية استخدامه ضماناً للمعاملات. ومن المتوقع صدور نتائج هذه المشاورة خلال العام المقبل.

ويتولى «آيس بنشمارك أدمينيستريشن» تشغيل المنظومة التجريبية، في حين توفر «باتون سيستمز» البنية التكنولوجية اللازمة. وكان مجلس الذهب العالمي قد أطلق المبادرة في سبتمبر (أيلول) 2025، عبر ورقة عمل طرحت تصوراً جديداً لتطوير سوق الذهب بالجملة.

عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك لإندونيسيا في سورابايا بجاوة الشرقية (أ.ف.ب)

هل ستختفي التعاملات المادية؟

لا تعني هذه التجربة أن الذهب سيتحول قريباً إلى أصل رقمي متاح للجميع، أو أن التعاملات المادية ستختفي من السوق؛ فالمنظومة لا تزال في مرحلة تجريبية، وتستهدف بالأساس المؤسسات العاملة في سوق الذهب بالجملة.

لكن أهميتها تكمن في اختبار إمكانية الجمع بين ميزتين لطالما كان من الصعب تحقيقهما معاً: الاحتفاظ بالذهب المادي بوصفه أصلاً ملموساً، وإتاحة تداول حقوق ملكيته بالسرعة والمرونة اللتين توفرهما البنية الرقمية.

وإذا نجح هذا النموذج في الانتقال من التجارب إلى الاستخدام التجاري الأوسع، فقد لا يتغير شكل الذهب بوصفه مخزناً للقيمة، بقدر ما تتغير الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات المالية معه؛ من سبائك محفوظة في الخزائن إلى أصول يمكن نقل ملكيتها وتوظيفها إلكترونياً في شبكة أوسع من المعاملات المالية.