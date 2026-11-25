تراجعت الأسهم الآسيوية، الأربعاء، مع تجدد المخاوف من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية، وتعثر موجة الانتعاش التي قادتها أسهم التكنولوجيا، وسط تعرض الأسواق ذات الثقل الكبير لشركات أشباه الموصلات لضغوط بيعية واسعة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 2.3 في المائة، متأثراً بتراجع الأسهم الكورية الجنوبية بما يصل إلى 5.3 في المائة، والأسهم التايوانية بنسبة بلغت 5.1 في المائة خلال التداولات. كما هبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بما يصل إلى 2.9 في المائة، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة.

وجاءت موجة البيع بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لإعلان نتائج تحقيق تجاري قد يمهد الطريق أمام فرض إجراءات جمركية جديدة.

ويستعد مكتب الممثل التجاري الأميركي لنشر نتائج تحقيق بشأن ما وصفه بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي، وفق ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى «رويترز».

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى مجموعة «بيبرستون»، إن عودة ملف الرسوم الجمركية إلى الواجهة قوبلت بحالة من الإحباط بين المستثمرين، مضيفاً أن المتعاملين يبدون إحجاماً عن ضخ استثمارات كبيرة استناداً إلى العناوين الإخبارية وحدها، في ظل عودة ملف سقف الدين الأميركي أيضاً إلى دائرة الاهتمام.

وكانت الأسهم الأميركية قد سجلت أداءً متبايناً في جلسة الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.5 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بنسبة 0.6 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة.

وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الأربعاء، قبل عطلة عيد الشكر في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، إن مكاسب «وول ستريت» التي تحققت يوم الاثنين بدأت تتقلص مع عودة المستثمرين إلى التركيز على الأساسيات الاقتصادية.

وتأتي هذه التحركات رغم صدور بيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين في نوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من المتوقع، لتسجل أعلى مستوى لها في نحو عامين، إلى جانب نتائج أعمال أفضل من التوقعات لشركة «ديل»، مدعومة بارتفاع الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، ما دفع سهمها للصعود 4.1 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق.

وفي المقابل، فقد سهم «إنفيديا» 5.9 في المائة، متخلياً عن جانب من مكاسبه عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي في وقت سابق من الأسبوع، فيما تراجع سهم شركة «أنثروبيك» بنسبة 6.5 في المائة، ليهبط دون سعر طرحها العام الأولي.

وفي أستراليا، انخفضت الأسهم بنسبة 0.9 في المائة، رغم ارتفاع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة، عقب بيانات أظهرت صعود أسعار المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، مع ارتفاع تكاليف الوقود والملابس.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، وفق مقياس المتوسط المعدل، 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف، ما يزيد الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ بداية العام.

وفي أسواق السلع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5 في المائة عند افتتاح التداولات الآسيوية إلى 90.97 دولار للبرميل، بعد جلسة متقلبة الثلاثاء انتهت بارتفاع الأسعار بأكثر من 2 في المائة، عقب تقارير عن هجمات جديدة استهدفت سفناً في مضيق هرمز ومحيطه.

كما سجلت أسعار النحاس والقصدير انخفاضات حادة الثلاثاء، متخلية عن جميع مكاسب الجلسة السابقة، مع تراجع زخم أسهم الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المعادن الصناعية، فيما هبط الألمنيوم إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين بنسبة 1 في المائة إلى 59257.71 دولار، وانخفضت إيثريوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 1660.52 دولار.