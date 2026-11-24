تسارع نمو النشاط الصناعي في اليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مدعوماً بزيادة الإنتاج وطلبات التصدير، في ظل قوة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، بينما فقد قطاع الخدمات جانباً من زخمه، وسط مخاوف متنامية بشأن ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهر مسح أولي للأعمال، صادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات المالية، الثلاثاء، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الياباني إلى 53.7 نقطة في نوفمبر، مقابل 53.3 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليواصل تسجيل مستويات أعلى من حاجز الـ50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

غير أن ضعف أداء قطاع الخدمات أدى إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بوجه عام؛ مما يعكس استمرار التباين بين قوة الطلب الخارجي والتحديات التي تواجه الاستهلاك المحلي.

وأظهرت نتائج المسح ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج الصناعي، إلى جانب نمو الطلبات الجديدة بوتيرة قوية، مدعومة بزيادة حادة في طلبات التصدير.

وتسارع نمو الطلبات الخارجية مقارنة بأكتوبر، مستفيداً من قوة الطلب، خصوصاً من الاقتصادات الآسيوية الكبرى، على المنتجات المرتبطة بأشباه الموصلات والإلكترونيات.

وأسهم هذا الأداء في تسجيل الأعمال التصديرية الجديدة للقطاع الخاص الياباني، بشقيه الصناعي والخدمي، أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني) 2018.

ويعكس تحسن النشاط الصناعي أهمية موقع اليابان في سلاسل الإمداد التكنولوجية الآسيوية والعالمية، خصوصاً في مجالات معدات تصنيع أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية والمواد الصناعية المتقدمة.

ومن شأن استمرار الطلب الخارجي القوي أن يدعم إنتاج الشركات الصناعية وإيراداتها، ويخفف جزئياً من تداعيات ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

لكن الاعتماد على الطلب الخارجي يجعل وتيرة التعافي الصناعي عرضة للتغيرات في التجارة العالمية، وتقلبات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

الخدمات تفقد زخم النمو

في المقابل، أظهر المسح تباطؤاً ملحوظاً في نشاط قطاع الخدمات؛ إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي للقطاع إلى 50.5 نقطة في نوفمبر، مقابل 51.7 نقطة خلال أكتوبر، ليقترب من مستوى الركود.

وأدى ضعف الخدمات إلى تراجع «مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يجمع أداء القطاعين الصناعي والخدمي، إلى 51.5 نقطة، مقابل 52.1 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أدنى مستوياته في 6 أشهر.

وقالت أنابيل فيدس، المديرة المشاركة للشؤون الاقتصادية لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» للتحليلات السوقية والبيانات المالية، إن القطاع الخاص الياباني واصل التوسع في منتصف الربع الأخير من العام، لكنه فقد جانباً من زخمه نتيجة تباطؤ نشاط قطاع الخدمات.

وأضافت أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، في ظل مواجهة الشركات زيادات حادة في التكاليف ومخاوف بشأن استمرار تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

الضغوط التضخمية تتراجع لكنها تظل مرتفعة

وأظهر المسح استمرار الضغوط السعرية القوية في القطاع الخاص الياباني، رغم تسجيل بعض المؤشرات تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتراجع معدل تضخم تكاليف مدخلات الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار بيع السلع والخدمات إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي.

ومع ذلك، فقد ظل معدلا التضخم مرتفعين مقارنة بالمستويات التاريخية؛ مما يشير إلى استمرار الضغوط على تكاليف التشغيل وهوامش أرباح الشركات.

كما أبدت الشركات الصناعية تفاؤلاً أكبر بشأن آفاق الأعمال مقارنة بمقدمي الخدمات، إلا إن مستويات الثقة تراجعت بالقطاعين مقارنة بأكتوبر الماضي؛ نتيجة المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وضعف الاستهلاك.

تحديات أمام السياسة النقدية

وتكتسب نتائج المسح أهمية بالنسبة إلى «بنك اليابان المركزي»، في ظل سعيه إلى تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والمحافظة على زخم النشاط الاقتصادي.

فبينما يوفر توسع القطاع الصناعي مؤشراً إيجابياً بشأن مرونة الاقتصاد، فإن اقتراب قطاع الخدمات من الركود، وتراجع ثقة الشركات، يشيران إلى استمرار هشاشة الطلب المحلي.

وقد يمنح تباطؤ الضغوط السعرية السلطات النقدية مساحة أكبر لتقييم توقيت أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة، غير أن استمرار ارتفاع التكاليف مقارنة بالمستويات التاريخية يبقي المخاطر التضخمية قائمة.

وفي المحصلة، تكشف بيانات نوفمبر عن اقتصاد ياباني يسير بسرعتين مختلفتين؛ إذ تستفيد الصناعة من قوة الطلب الآسيوي على التكنولوجيا والإلكترونيات، بينما تواجه الخدمات تحديات مرتبطة بقدرة المستهلكين على الإنفاق.

وستظل استدامة التعافي الاقتصادي مرهونة بقدرة الطلب المحلي على استعادة زخمه، بالتوازي مع استمرار قوة الصادرات وانحسار الضغوط على تكاليف الإنتاج.