أظهرت بيانات وزارة التجارة نمو السجلات التجارية القائمة في الأنشطة التقنية الواعدة خلال العام 2026، وتصدّرها نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 31 في المائة بنهاية الربع الثالث، في مؤشر على توسع الأعمال المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

وبحسب الوزارة، ارتفع عدد السجلات التجارية لنشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 24 ألف سجل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ18 ألف سجل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وسجل نشاط خدمات الحوسبة السحابية أعلى معدل نمو بين الأنشطة المذكورة، بارتفاع نسبته 35 في المائة، ليصل عدد سجلاته التجارية إلى 7 آلاف سجل، مقابل 5 آلاف سجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفعت السجلات التجارية لنشاط الأمن السيبراني بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 11 ألف سجل، مقارنة بـ9 آلاف سجل، فيما سجل نشاط صناعة الألعاب الإلكترونية نمواً بنسبة 25 في المائة، ليصل عدد سجلاته إلى 981 سجلاً، مقابل 784 سجلاً خلال الفترة ذاتها من عام 2025.