أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باستثناء السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة من عدد من أحكام نظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمينات الاجتماعية، بما يتيح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف التعويض المستحق لهم عبر نظام «ساند»، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتضمّن الأمر الملكي تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزراء المعنيين بالمالية والاقتصاد والتخطيط والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب الوزير المعني بالقطاع الذي تنتمي إليه المنشأة المستحقة، عند الاقتضاء.

وتتولى اللجنة تحديد القطاعات والمنشآت المشمولة بالدعم، ووضع ضوابط ومعايير الاستحقاق، وآليات وأولويات صرف التعويض، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويسهم في المحافظة على وظائف المواطنين، وتعزيز استقرارهم الوظيفي.

ويأتي الأمر الملكي في إطار جهود القيادة السعودية للمحافظة على فرص العمل، ودعم استقرار المواطنين الوظيفي، وتعزيز قدرة المنشآت المستحقة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم متانة الاقتصاد الوطني، واستدامة سوق العمل.