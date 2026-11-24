قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إن السبيل لتجاوز حالة اللاحرب واللاسلام يكمن في تحقيق الردع المستدام.

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، عن قاليباف القول: «إذا حققنا الردع المستدام، فهذا يعني أننا أصبحنا أقوياء، وعلينا أن نفهم مكوناته في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلامية والتماسك الاجتماعي، وأن نطبق ذلك عملياً».

وأضاف قاليباف، في كلمته خلال فعالية إعلامية مساء أمس (الاثنين)، بمناسبة «أسبوع التعبئة» (البسيج): «لا شك أن التعبئة تجسيد منظم للأمة بأسرها في جميع مناحي الحياة، وهو أمر يجب أن نُقدّره، وعلى التعبئة نفسها أن تُدرك قيمتها وجدارتها».

وأضاف قاليباف: «السؤال المطروح هو كيف وبأي إجراءات يجب أن نحل هذه الأزمة، لأن العدو يسعى لفرض شروط (لا حرب ولا سلام) علينا، ودفع البلاد نحو التدهور».

ورأى رئيس البرلمان الإيراني أن الخروج من هذه الأزمة مرهون بتحقيق ردع مستدام، مضيفاً: «إذا حققنا ردعاً مستداماً، فهذا يعني أننا أصبحنا أقوياء، وعلينا أن نفهم ونطبّق عناصر الردع في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإعلامية والتماسك الاجتماعي».

وقال: «أحياناً نرى في وسائل الإعلام مقارنة الحروب الحديثة بالحرب المفروضة التي دامت ثماني سنوات (الحرب العراقية - الإيرانية)، وهذه المقارنة خاطئة تماماً، وظروف هذه الحروب مختلفة اختلافاً جوهرياً... لو خضنا الحروب الحديثة بنفس الأساليب والمعرفة التي استخدمناها خلال الحرب المفروضة التي دامت ثماني سنوات، لما استطعنا الصمود يوماً واحداً».

وأضاف رئيس السلطة التشريعية: «خلال الحرب نفسها التي دامت ثماني سنوات وحتى نهايتها، كان مدى نيراننا الفعال 15 كيلومتراً، أما اليوم فقد وصلنا إلى مرحلة نقول فيها إننا نحدد جغرافية الحرب. لقد خضنا حرب الأربعين يوماً ضدهم بطريقة جعلتنا اليوم، مهما كانت خططهم، أقوى وأكثر قدرة على الرد».