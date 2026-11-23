لاعب الوسط الدولي المغربي نائل العيناوي (أ.ف.ب)

أقر لاعب الوسط الدولي المغربي نائل العيناوي، الاثنين، عشية لقاء فريقه لايبزيغ الألماني مع لانس الفرنسي الذي لعب معه من 2023 إلى 2025، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أن المباراة «خاصة جداً بالنسبة له».

وأصبح العيناوي (25 عاماً) عنصراً أساسياً في وسط لايبزيغ بقيادة المدرب الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، إلى جانب الدولي الكونغولي إيزيكييل بانزوزي.

وبدأ 13 مباراة أساسياً من أصل 15 في بداية الموسم، ضمن جميع المسابقات.

قال العيناوي: «استُقبلت بشكل رائع هنا، كل الناس أشعروني بالراحة، الجهاز الفني واللاعبون. أنا ممتن. أشعر بالارتياح هنا، إنها مجموعة تعيش حياة رائعة. هناك أجواء جيدة في غرفة الملابس، إنه لمن دواعي السرور».

وتكوّن الدولي المغربي في أكاديمية نانسي الذي احترف معه عام 2021، وانضم إلى لانس في صيف 2023، ولعب موسمين مع فريق «الدم والذهب»، قبل أن ينضم إلى روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية 2025.

وفي صيف 2026، أعير لموسم واحد إلى لايبزيغ، ويستعد للقاء نادي الشمال الفرنسي في أمجد الكؤوس الأوروبية، مع حاجة ماسة إلى النقاط، فنادي شرق ألمانيا الرابع في الدوري وصاحب أفضل هجوم في «البوندسليغا»، لا يملك سوى 3 نقاط بعد 4 مباريات في دوري الأبطال.

وقال العيناوي مبتسماً: «طبعاً، هي مباراة خاصة جداً بالنسبة إليَّ، قضيت عامين رائعين في هذا النادي، وأحتفظ بذكريات رائعة، سواء مع اللاعبين أو الجماهير أو الجهاز الفني. كانا عامين ساحرين. أنا سعيد جداً بلقائهم غداً على الملعب».

ولمواجهة لانس، أشاد ديميكيليس بالاستقرار الذي بدأ فريقه يجده، بعد بداية معقدة.

واعترف أيضاً بوجود «ضغط» لحصد النقاط في سبيل تجاوز مرحلة المجموعة الموحدة في دوري الأبطال.

وسيضطر إلى الاستغناء عن كاستيلو لوكيبا الذي أصيب بكدمة، وسيغيب عن المباراة أمام لانس، وربما عن مباراة الدوري، الأحد، أمام فرايبورغ.