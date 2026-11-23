«دوري النخبة الآسيوي»: العين يهدر فرصة تعزيز الصدارة بتعادل مع الاستقلالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5344810-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
«دوري النخبة الآسيوي»: العين يهدر فرصة تعزيز الصدارة بتعادل مع الاستقلال
التعادل حسم مواجهة الاستقلال والعين (نادي العين)
أهدر العين الإماراتي فرصة تعزيز صدارته لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مضيّفه الاستقلال الإيراني في الجولة الخامسة في استاد هزاع بن زايد، الاثنين.
ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات في الصدارة مقابل 10 نقاط للاستقلال صاحب المركز الثالث والذي يتأخر بفارق الأهداف عن الهلال السعودي بالمركز الثاني.
وتعادل الهلال خارج أرضه مع نيفتشي الأوزبكي في وقت سابق.
ووضع سامان فلاح الضيوف في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 51 إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة من الألباني ياسر أساني.
وبعدها بسبع دقائق أدرك ماتياس بلاسيوس التعادل بتسديدة أرضية زاحفة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة للخلف من عبد الكريم تراوري.
ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) 2027، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.
عادل الإسباني مارك ماركيز الرقم القياسي بإحرازه لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية، لكنه رفض أن يصف نفسه بأنه أعظم متسابق على مر العصور.
«الشرق الأوسط» (مدريد)
«مباراة خاصة» للمغربي العيناوي مع عودته إلى لانس بألوان لايبزيغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5344826-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
«مباراة خاصة» للمغربي العيناوي مع عودته إلى لانس بألوان لايبزيغ
لاعب الوسط الدولي المغربي نائل العيناوي (أ.ف.ب)
أقر لاعب الوسط الدولي المغربي نائل العيناوي، الاثنين، عشية لقاء فريقه لايبزيغ الألماني مع لانس الفرنسي الذي لعب معه من 2023 إلى 2025، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أن المباراة «خاصة جداً بالنسبة له».
وأصبح العيناوي (25 عاماً) عنصراً أساسياً في وسط لايبزيغ بقيادة المدرب الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، إلى جانب الدولي الكونغولي إيزيكييل بانزوزي.
وبدأ 13 مباراة أساسياً من أصل 15 في بداية الموسم، ضمن جميع المسابقات.
قال العيناوي: «استُقبلت بشكل رائع هنا، كل الناس أشعروني بالراحة، الجهاز الفني واللاعبون. أنا ممتن. أشعر بالارتياح هنا، إنها مجموعة تعيش حياة رائعة. هناك أجواء جيدة في غرفة الملابس، إنه لمن دواعي السرور».
وتكوّن الدولي المغربي في أكاديمية نانسي الذي احترف معه عام 2021، وانضم إلى لانس في صيف 2023، ولعب موسمين مع فريق «الدم والذهب»، قبل أن ينضم إلى روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية 2025.
وفي صيف 2026، أعير لموسم واحد إلى لايبزيغ، ويستعد للقاء نادي الشمال الفرنسي في أمجد الكؤوس الأوروبية، مع حاجة ماسة إلى النقاط، فنادي شرق ألمانيا الرابع في الدوري وصاحب أفضل هجوم في «البوندسليغا»، لا يملك سوى 3 نقاط بعد 4 مباريات في دوري الأبطال.
وقال العيناوي مبتسماً: «طبعاً، هي مباراة خاصة جداً بالنسبة إليَّ، قضيت عامين رائعين في هذا النادي، وأحتفظ بذكريات رائعة، سواء مع اللاعبين أو الجماهير أو الجهاز الفني. كانا عامين ساحرين. أنا سعيد جداً بلقائهم غداً على الملعب».
ولمواجهة لانس، أشاد ديميكيليس بالاستقرار الذي بدأ فريقه يجده، بعد بداية معقدة.
واعترف أيضاً بوجود «ضغط» لحصد النقاط في سبيل تجاوز مرحلة المجموعة الموحدة في دوري الأبطال.
وسيضطر إلى الاستغناء عن كاستيلو لوكيبا الذي أصيب بكدمة، وسيغيب عن المباراة أمام لانس، وربما عن مباراة الدوري، الأحد، أمام فرايبورغ.
فرحة لاعبي الوصل بالتسجيل في مرمى تراكتور تكررت 5 مرات (نادي الوصل)
قاد مهدي طارمي فريقه الوصل الإماراتي للفوز 5-1 على مضيّفه تراكتور الإيراني، الذي لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 18، بتسجيله هدفين وصناعة آخر في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، الاثنين.
ورفع الوصل رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد تراكتور عند نقطتين في المركز 15، بعد المباراة التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط.
وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه مدافع تراكتور محمد دانشيقار، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، إثر تدخل على لاعب العين في الدقيقة 18.
وافتتح طارمي التسجيل للوصل في الدقيقة 44 بتسديدة بالقدم اليمنى من مسافة قريبة في منتصف المرمى بعد تمريرة من نيكولاس خيمينيز.
وضاعف براهيان بالاسيوس النتيجة للفريق الإماراتي في الدقيقة 55 بتسديدة بالقدم اليسرى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء سكنت الزاوية الأرضية اليمنى، إثر تمريرة حاسمة من طارمي.
وعزّز غابرييل فاريتا تقدم الوصل بالهدف الثالث في الدقيقة 61 بضربة رأس من مسافة قريبة في منتصف المرمى عقب ركلة ركنية.
وقلّص أمير حسين حسين زاده الفارق لصالح تراكتور في الدقيقة 72 بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء في أعلى منتصف المرمى.
لكن طارمي عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني، ورابع أهداف الوصل، بعد دقيقة واحدة بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى بعد تمريرة من فابيو ليما، في هدف جرى تأكيد صحته بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وأكمل ريناتو جونيور خماسية الوصل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء.
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