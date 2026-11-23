اتسعت حوادث استهداف سفن يقودها بحارة مصريون، أو على متنها، سواء عبر الاختطاف والقرصنة، أو الاستهداف من مُسيرات، أو المواجهة المباشرة.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المخاطر تمس الملاحة الدولية، مشيرين إلى أن المصريين يمثلون شريحة مهمة في أطقم السفن التجارية العالمية؛ ودعوا إلى «مزيد من التنسيق الدولي» لحماية الممرات الملاحية والتصدي للتهديدات.

وأحبط طاقم مصري 3 محاولات هجوم نفّذتها قوارب سريعة يُشتبه في ضلوعها بأعمال قرصنة بحرية على سفينة البضائع «GOLDEN JOY»، التي ترفع علم سان مارينو، في أثناء إبحارها بخليج عدن قبالة السواحل اليمنية، من دون وقوع إصابات، وفق بيان لوزارة النقل المصرية، الأحد.

وذكرت الوزارة أن السفينة ليست مصرية، كما تداولت مواقع إلكترونية، لكن يقودها الربان المصري علي سليمان، وعلى متنها 21 بحاراً مصرياً. وأشارت إلى أن حمولتها الكلية تبلغ 19 ألفاً و799 طناً.

وأضافت أن الهجمات وقعت، الثلاثاء الماضي، خلال إبحار السفينة في طريقها إلى ميناء الدقم بسلطنة عُمان، لافتة إلى أن الطاقم المصري أحبط محاولات الهجوم الثلاث بتنفيذ مناورات ملاحية وصفتها بالاحترافية، شملت تغيير مسار السفينة وزيادة سرعتها، بالتزامن مع إطلاق فريق الحراسة المسلحة أعيرة تحذيرية لإبعاد القوارب المهاجمة، من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم.

وفي 16 من الشهر الحالي، أعلنت وزارة النقل المصرية في بيان أن سفينة مصرية تعرضت لاستهداف بـ3 طائرات مسيرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) الماضي، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح. ووقع الحادث على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء نوفوروسيسك، وأسفر عن شظايا وحريق وتأثيرات انفجارية وحرارية أدّت إلى أضرار بعدد من الأنظمة الحيوية وبعض أجزاء السفينة.

وتمكن طاقم السفينة، وجميعهم من الجنسية المصرية، من السيطرة على الحريق ومواصلة تشغيل السفينة دون إصابة أحد منهم، وتم تفعيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، وتغيير مسار السفينة إلى أقرب ميناء تركي آمن.

بحارة مصريون كانوا مختطفين على متن سفينة في الصومال خلال سبتمبر الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

ويقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن: «تصاعد التهديدات تجاه البحارة، ومنهم المصريون، ولا سيما في البحر الأسود وخليج عدن، يرجع لكونهما منطقة صراعات ونزاعات خاصة في ظل حرب روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى بعض أعمال القراصنة».

ولفت إلى أن الحوادث لم تمس بحارة مصريين فقط، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة للحفاظ على بحارتها في مختلف المناطق وتحت أي ظروف.

وفي 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه تم إطلاق سراح 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن السفينة «M/T Eureka» أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ الثاني من مايو (أيار) الماضي.

ويرى خبير مكافحة الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر أن التهديدات البحرية تتسع وتؤثر على أمن البحارة، مشيداً بالتحركات المصرية الرسمية المدافعة عن البحارة المصريين، ومؤكداً أن «الأمر يحتاج دعماً وتنسيقاً دوليين».

وأشار إلى أن المصريين يمثلون شريحة مهمة في طواقم السفن التجارية العالمية، خاصة في منطقتي البحر الأحمر والبحر الأسود، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز كرهائن أو الاستهداف المباشر بالصواريخ والمسيّرات أو الحصار في مناطق النزاع، فضلاً عن الضغوط النفسية وتأخر عمليات تبديل الطواقم.

بحارة مصريون كانوا محتجزين على متن السفينة «ريم الخليج» بإيران في أغسطس الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

ولفت إلى عدة تحديات إضافية تواجه البحارة المصريين من البحر الأسود إلى خليج عدن، منها أن عمل هؤلاء البحارة على متن سفن ترفع أعلام دول أجنبية، ما «يقلل من الولاية القانونية المباشرة لمصر على تلك السفن، ويتطلب جهوداً دبلوماسية واستخباراتية مكثفة وغير تقليدية مع أطراف دولية وإقليمية متشابكة لتحرير المحتجزين أو إجلاء العالقين».

كما شدد على أن التهديدات تفرض ضرورة تحديث دولي لمنظومات الرصد والاستطلاع البحري وتكثيف الدوريات لتأمين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مع إلزام شركات الملاحة الوطنية بتطبيق بروتوكولات أمان مرتفعة التكلفة.

وأشار إلى أن التحالفات البحرية الدولية مثل القوات البحرية المشتركة (CMF) وعملية أسبيدس الأوروبية والتحالفات الإقليمية «حققت نجاحاً نسبياً ومحدوداً، وتظل هذه الجهود ذات طابع دفاعي وتكتيكي، إذ تعجز عن معالجة الجذور السياسية والأمنية للنزاعات الإقليمية المغذية للتهديد».