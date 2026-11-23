وجد الليبيون أنفسهم أمام اختبار جديد لمبدأ «السيادة الوطنية»، إثر إعلان أوكرانيا استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي وإغراق إحداهما، وسط تساؤلات عن قدرة بلادهم المنقسمة بين حكومتين على الرد.

وعاشت ليبيا يوماً من الاتهامات المتبادلة إثر تفجير سفينة روسية في ميناء بنغازي، الأحد، إلى أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري»، في عملية وصفها بأنها «رد نموذجي على الحرب الروسية».

صورة بالقمر الاصطناعي للسفينة الحربية الروسية «ميركوري» قبل وبعد تعرضها لهجوم بزوارق مسيَّرة (رويترز)

وتتجاذب ليبيا تحالفات خارجية متباينة؛ إذ تعمل سلطات غرب البلاد على توسيع علاقاتها مع أوكرانيا، في مقابل علاقة تمتد بين شرق ليبيا وروسيا يتخللها دعم عسكري ولوجستي.

ويرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أن ما وقع في ميناء بنغازي «مؤشر خطير وانعكاس لما يجري حول العالم»، محذراً من أنه «إذا لم يتم توحيد المؤسسات الوطنية الليبية فلن تكون هناك سيادة وطنية كاملة، وستكون ليبيا ساحة من ساحات الحرب العالمية».

معضلة «توحيد المؤسسات»

لم تكن هذه الواقعة الأولى التي تشهدها ليبيا؛ ففي الثالث من مارس (آذار) الماضي، أعلنت تعرض ناقلة الغاز الروسية «أركتيك ميتاغاز» لانفجارات وحريق هائل أدى إلى غرق أجزاء منها على بعد نحو 130 ميلاً بحرياً إلى الشمال من ميناء سرت وسط البلاد. واتهم، حينذاك، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوكرانيا باستهداف الناقلة عبر زوارق مسيّرة قال إنها «انطلقت من شواطئ ليبيا».

وحول «انفجار بنغازي»، يصف التويجر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ما جرى بأنه «انتهاك للسيادة الوطنية»، وأضاف: «ليبيا، ورغم حالة الانقسام، سترد بكل ما تملك من إمكانات للدفاع عن أراضيها».

لكنه استطرد قائلاً: «ليس لدينا الإمكانات الكبرى للدخول في هذا الصراع وأن نكون طرفاً في أي حرب دولية».

وانطلق التويجر من أنه «لا خيار لدى ليبيا إلا توحيد المؤسسات الوطنية، واتخاذ جيش وحكومة موحدين، وإرجاع السيادة كاملة، وهذا يستلزم رسم سياسة خارجية تنأى بالبلد عن الصراعات القائمة على الساحة الدولية».

«الأزمة الأعمق»

بينما كان فريق من الليبيين يتهم غرب البلاد بـ«إطلاق المسيّرات»، خرج زيلينسكي عبر منصة «إكس» ليعلن أن مقاتلين أوكرانيين استخدموا سبعة زوارق مسيّرة فأغرقوا «ميركوري»؛ كما تحدث عن «تدمير مروحية قتالية من طراز (كا-27)»، وقال: «كان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (إم في أنغارا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».

الرئيس الروسي بوتين مستقبلاً في الكرملين صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي أغسطس الماضي (القيادة العامة)

ويقول عضو المجلس الأعلى للدولة أبو بكر محمد عثمان، إن ما حدث في ميناء بنغازي «يثير تساؤلات جدية بشأن قدرة الدولة الليبية على حماية مياهها وموانئها وصيانة سيادتها الوطنية»، وأشار إلى أن بلده «ليس طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية، ولا ينبغي أن تتحول أراضيه أو مياهه إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية».

وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «معالجة هذه الواقعة لا تنفصل عن الأزمة الأعمق التي تعاني منها الدولة الليبية، والمتمثلة في الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز القرار وغياب سلطة وطنية موحدة». وهو يرى أنه «لا يمكن الحديث عن سيادة مكتملة دون مؤسسات موحدة وقرار وطني مستقل».

وطرح عثمان عدة خيارات لحماية المياه والسيادة البحرية الليبية، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرات المراقبة البحرية والإنذار المبكر وتطوير إمكانات خفر السواحل وتأمين الموانئ والمنشآت الحيوية، مع وضع ضوابط واضحة لدخول السفن العسكرية والأجنبية إلى الموانئ الليبية وطبيعة الأنشطة التي تمارسها.

كما أكد أهمية «بناء منظومة تعاون وتبادل معلومات مع الدول المطلة على المتوسط والمنظمات الدولية المختصة، بما يساعد على رصد التهديدات ومنع تكرارها».

لكن هذه الخيارات تظل محدودة الفاعلية، في رأي عثمان، «ما لم تقترن بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ومراكز القرار».

وانتهى قائلاً: «لا ينبغي أن يكون الرد انفعالياً أو عسكرياً متسرعاً، بل قانونياً ومدروساً يحفظ حق ليبيا ويجنبها التورط في صراعات الآخرين».

مطالبات بـ«المساءلة»

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، الاثنين، عبر قناة على «يوتيوب»، تفاصيل استهداف وتدمير السفينة الروسية إلى جانب سفينة الشحن «إم في أنغارا» قبالة ساحل المدينة، وسط حالة من الغضب داخل ليبيا، لا سيما في شرق البلاد.

صورة بالقمر الاصطناعي لنيران مشتعلة ودخان متصاعد من السفينة الحربية الروسية «ميركوري» الراسية في بنغازي بعد تعرضها لهجوم (رويترز)

وذهب موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي، إلى أن استهداف السفينة الروسية في ميناء بنغازي يمثل «إعلان حرب على الدولة الليبية»، مطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق «جاد وشفاف» لكشف ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الانتهاك الخطير، وسنباشر فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الرادعة كافة على المستويين الإقليمي والدولي؛ وفي مقدمتها رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات المعنية، لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك السيادة الليبية».

كما توجه بنداء إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث هذه التطورات «ووضع الرئيس الأوكراني على قائمة الإرهاب جراء الأعمال الإرهابية التي صرح عنها وتبناها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة لوقف هذه الاعتداءات».

ونفت وزارة الدفاع الألبانية، الاثنين، «مزاعم انطلاق مسيّرات بحرية من أراضيها، وقطعها مسافة تتجاوز 800 كيلومتر عبر البحر المتوسط، لاستهداف سفينة حربية روسية قبالة السواحل الليبية».

وعلّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا على التفجير قائلةً إن «استهداف منشأة حيوية داخل إقليم دولة ذات سيادة يشكل انتهاكاً صارخاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وفعلاً يستوجب المساءلة القانونية».

ونوهت المنظمة في تصريح صحافي إلى أن الموانئ البحرية المدنية تصنف أصلاً ضمن الأعيان المدنية المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977 (المادة 52).

وسبق أن التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الفريق صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في الكرملين بالعاصمة موسكو، خلال زيارة رسمية في 20 أغسطس (آب) الماضي، عدَّها متابعون «لا تخلو من أبعاد استراتيجية».