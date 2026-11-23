البرهان يخيّر «قوات الدعم السريع» بين إلقاء السلاح أو القضاء عليهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344735-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
البرهان يخيّر «قوات الدعم السريع» بين إلقاء السلاح أو القضاء عليها
عبد الفتاح البرهان يعزّي في مقتل المقدم بالجيش السوداني أسامة الصادق بالنيل الأزرق (مجلس السيادة)
خيّر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان «قوات الدعم السريع» بين إلقاء السلاح والاستسلام أو مواصلة القتال حتى القضاء عليها. وبعد ساعات من موقف البرهان، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس)، الذي يضم «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، أنه حقق تقدماً جديداً بالسيطرة الكاملة على منطقة سودا في جبال أنقسنا بإقليم النيل الأزرق.
وقال البرهان، خلال تقديمه العزاء في المقدم أسامة الصادق عبد الوكيل، الذي قُتل في النيل الأزرق: «يجوا (يأتون) صاغرين أو يحطوا السلاح، أو يكملوا (القتال)»، مؤكداً أن هذا هو الموقف الذي ظل يعلنه في كل مرة، وأن الجيش متمسك به وسيواصل المعركة.
وشدد البرهان على أن مقتل أفراد الجيش دفاعاً عن البلاد يدفع رفاقهم إلى مواصلة ما بدأوه، وأن الجيش لن يخون دماءهم أو يدّخر جهداً في أداء واجبه.
وظهر المقدم في الجيش السوداني أسامة الصادق عبد الوكيل، وسط مجموعة من «قوات الدعم السريع» قالت إنها أسرته، وهو في صحة جيدة، قبل أن تنتشر «صور» له توضح أنه قُتل بعد أسره. وحمّلت منصات موالية للجيش «الدعم السريع» مسؤولية مقتله.
وتوعّد البرهان من وصفهم بـ«الخونة والمتمردين وأعوانهم»، بقوله: «لن نرحمهم»، قاطعاً بأن «قوات الدعم السريع» وحلفاءها لن يكون لهم مكان في مستقبل السودان، دون أن يحدد من هم هؤلاء الحلفاء.
وتعهد رئيس مجلس السيادة بتكفل الدولة برعاية أسر قتلى الجيش والوقوف إلى جانبها، وقال إن فقدان الأسر لذويها لا يمكن تعويضه، داعياً السودانيين إلى إكرام من سقطوا في المعارك ومعاملة أسرهم بما تستحق، معرباً عن ثقته بانتصار الجيش والشعب السوداني.
من جهته، قال تحالف «تأسيس»، في بيان يوم الاثنين، إنه استولى على معسكر سودا إحدى أكبر القواعد العسكرية للجيش، ضمن توسيع عملياته وتأمين مواقعه المتقدمة في إقليم النيل الأزرق الذي يسميه التحالف إقليم «الفونج الجديد». وادعى البيان استيلاء قوات التحالف على مركبات عسكرية وأسلحة وذخائر، ومقتل مئات ممن قال إنهم من أفراد الجيش ومقاتلين أجانب، دون تحديد لحجم القوة التي كانت في المعسكر وجنسيات الأجانب المزعومين.
وتقع سودا في محلية باو، على بُعد نحو 70 كيلومتراً جنوب غربي عاصمة الإقليم الدمازين، وهي منطقة سبق أن كانت تحت سيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة مالك عقار ضمن الحرب بين الحركة والجيش السوداني قبل توقيع اتفاقية سلام جوبا في عهد الحكومة الانتقالية، قبل أن يستردها الجيش منها في 2012.
وجاء إعلان الاستيلاء على سودا بعد أربعة أيام من إعلان السيطرة على رئاسة محلية باو، وبعد ثلاثة أيام من إعلان السيطرة على خمس مناطق في محلية قيسان. ولم تصدر تقارير مستقلة تؤكد حقيقة الوضع في سودا، فيما لم يصدر تعليق من الجيش.
قلّل رئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق، ودعا المواطنين إلى عدم الخوف، وأكد مواصلة القتال حتى إنهاء التمرد.
أحمد يونس (كمبالا)
إثر إغراق «ميركوري» الروسية... ما خيارات ليبيا للرد وحماية مياهها؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344741-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%D8%9F
إثر إغراق «ميركوري» الروسية... ما خيارات ليبيا للرد وحماية مياهها؟
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي خليفة حفتر بالكرملين في مايو 2025 (القيادة العامة)
وجد الليبيون أنفسهم أمام اختبار جديد لمبدأ «السيادة الوطنية»، إثر إعلان أوكرانيا استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي وإغراق إحداهما، وسط تساؤلات عن قدرة بلادهم المنقسمة بين حكومتين على الرد.
وعاشت ليبيا يوماً من الاتهامات المتبادلة إثر تفجير سفينة روسية في ميناء بنغازي، الأحد، إلى أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري»، في عملية وصفها بأنها «رد نموذجي على الحرب الروسية».
وتتجاذب ليبيا تحالفات خارجية متباينة؛ إذ تعمل سلطات غرب البلاد على توسيع علاقاتها مع أوكرانيا، في مقابل علاقة تمتد بين شرق ليبيا وروسيا يتخللها دعم عسكري ولوجستي.
ويرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أن ما وقع في ميناء بنغازي «مؤشر خطير وانعكاس لما يجري حول العالم»، محذراً من أنه «إذا لم يتم توحيد المؤسسات الوطنية الليبية فلن تكون هناك سيادة وطنية كاملة، وستكون ليبيا ساحة من ساحات الحرب العالمية».
معضلة «توحيد المؤسسات»
لم تكن هذه الواقعة الأولى التي تشهدها ليبيا؛ ففي الثالث من مارس (آذار) الماضي، أعلنت تعرض ناقلة الغاز الروسية «أركتيك ميتاغاز» لانفجارات وحريق هائل أدى إلى غرق أجزاء منها على بعد نحو 130 ميلاً بحرياً إلى الشمال من ميناء سرت وسط البلاد. واتهم، حينذاك، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوكرانيا باستهداف الناقلة عبر زوارق مسيّرة قال إنها «انطلقت من شواطئ ليبيا».
وحول «انفجار بنغازي»، يصف التويجر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ما جرى بأنه «انتهاك للسيادة الوطنية»، وأضاف: «ليبيا، ورغم حالة الانقسام، سترد بكل ما تملك من إمكانات للدفاع عن أراضيها».
لكنه استطرد قائلاً: «ليس لدينا الإمكانات الكبرى للدخول في هذا الصراع وأن نكون طرفاً في أي حرب دولية».
وانطلق التويجر من أنه «لا خيار لدى ليبيا إلا توحيد المؤسسات الوطنية، واتخاذ جيش وحكومة موحدين، وإرجاع السيادة كاملة، وهذا يستلزم رسم سياسة خارجية تنأى بالبلد عن الصراعات القائمة على الساحة الدولية».
«الأزمة الأعمق»
بينما كان فريق من الليبيين يتهم غرب البلاد بـ«إطلاق المسيّرات»، خرج زيلينسكي عبر منصة «إكس» ليعلن أن مقاتلين أوكرانيين استخدموا سبعة زوارق مسيّرة فأغرقوا «ميركوري»؛ كما تحدث عن «تدمير مروحية قتالية من طراز (كا-27)»، وقال: «كان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (إم في أنغارا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».
ويقول عضو المجلس الأعلى للدولة أبو بكر محمد عثمان، إن ما حدث في ميناء بنغازي «يثير تساؤلات جدية بشأن قدرة الدولة الليبية على حماية مياهها وموانئها وصيانة سيادتها الوطنية»، وأشار إلى أن بلده «ليس طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية، ولا ينبغي أن تتحول أراضيه أو مياهه إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية».
وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «معالجة هذه الواقعة لا تنفصل عن الأزمة الأعمق التي تعاني منها الدولة الليبية، والمتمثلة في الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز القرار وغياب سلطة وطنية موحدة». وهو يرى أنه «لا يمكن الحديث عن سيادة مكتملة دون مؤسسات موحدة وقرار وطني مستقل».
وطرح عثمان عدة خيارات لحماية المياه والسيادة البحرية الليبية، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرات المراقبة البحرية والإنذار المبكر وتطوير إمكانات خفر السواحل وتأمين الموانئ والمنشآت الحيوية، مع وضع ضوابط واضحة لدخول السفن العسكرية والأجنبية إلى الموانئ الليبية وطبيعة الأنشطة التي تمارسها.
كما أكد أهمية «بناء منظومة تعاون وتبادل معلومات مع الدول المطلة على المتوسط والمنظمات الدولية المختصة، بما يساعد على رصد التهديدات ومنع تكرارها».
لكن هذه الخيارات تظل محدودة الفاعلية، في رأي عثمان، «ما لم تقترن بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ومراكز القرار».
وانتهى قائلاً: «لا ينبغي أن يكون الرد انفعالياً أو عسكرياً متسرعاً، بل قانونياً ومدروساً يحفظ حق ليبيا ويجنبها التورط في صراعات الآخرين».
مطالبات بـ«المساءلة»
أعلن جهاز الأمن الأوكراني، الاثنين، عبر قناة على «يوتيوب»، تفاصيل استهداف وتدمير السفينة الروسية إلى جانب سفينة الشحن «إم في أنغارا» قبالة ساحل المدينة، وسط حالة من الغضب داخل ليبيا، لا سيما في شرق البلاد.
وذهب موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي، إلى أن استهداف السفينة الروسية في ميناء بنغازي يمثل «إعلان حرب على الدولة الليبية»، مطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق «جاد وشفاف» لكشف ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقال: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الانتهاك الخطير، وسنباشر فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الرادعة كافة على المستويين الإقليمي والدولي؛ وفي مقدمتها رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات المعنية، لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك السيادة الليبية».
كما توجه بنداء إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث هذه التطورات «ووضع الرئيس الأوكراني على قائمة الإرهاب جراء الأعمال الإرهابية التي صرح عنها وتبناها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة لوقف هذه الاعتداءات».
ونفت وزارة الدفاع الألبانية، الاثنين، «مزاعم انطلاق مسيّرات بحرية من أراضيها، وقطعها مسافة تتجاوز 800 كيلومتر عبر البحر المتوسط، لاستهداف سفينة حربية روسية قبالة السواحل الليبية».
وعلّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا على التفجير قائلةً إن «استهداف منشأة حيوية داخل إقليم دولة ذات سيادة يشكل انتهاكاً صارخاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وفعلاً يستوجب المساءلة القانونية».
ونوهت المنظمة في تصريح صحافي إلى أن الموانئ البحرية المدنية تصنف أصلاً ضمن الأعيان المدنية المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977 (المادة 52).
وسبق أن التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الفريق صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في الكرملين بالعاصمة موسكو، خلال زيارة رسمية في 20 أغسطس (آب) الماضي، عدَّها متابعون «لا تخلو من أبعاد استراتيجية».
البرهان يخيّر «قوات الدعم السريع» بين إلقاء السلاح أو القضاء عليهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344735-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
البرهان يخيّر «قوات الدعم السريع» بين إلقاء السلاح أو القضاء عليها
عبد الفتاح البرهان يعزّي في مقتل المقدم بالجيش السوداني أسامة الصادق بالنيل الأزرق (مجلس السيادة)
خيّر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان «قوات الدعم السريع» بين إلقاء السلاح والاستسلام أو مواصلة القتال حتى القضاء عليها. وبعد ساعات من موقف البرهان، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس)، الذي يضم «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، أنه حقق تقدماً جديداً بالسيطرة الكاملة على منطقة سودا في جبال أنقسنا بإقليم النيل الأزرق.
وقال البرهان، خلال تقديمه العزاء في المقدم أسامة الصادق عبد الوكيل، الذي قُتل في النيل الأزرق: «يجوا (يأتون) صاغرين أو يحطوا السلاح، أو يكملوا (القتال)»، مؤكداً أن هذا هو الموقف الذي ظل يعلنه في كل مرة، وأن الجيش متمسك به وسيواصل المعركة.
وشدد البرهان على أن مقتل أفراد الجيش دفاعاً عن البلاد يدفع رفاقهم إلى مواصلة ما بدأوه، وأن الجيش لن يخون دماءهم أو يدّخر جهداً في أداء واجبه.
وظهر المقدم في الجيش السوداني أسامة الصادق عبد الوكيل، وسط مجموعة من «قوات الدعم السريع» قالت إنها أسرته، وهو في صحة جيدة، قبل أن تنتشر «صور» له توضح أنه قُتل بعد أسره. وحمّلت منصات موالية للجيش «الدعم السريع» مسؤولية مقتله.
وتوعّد البرهان من وصفهم بـ«الخونة والمتمردين وأعوانهم»، بقوله: «لن نرحمهم»، قاطعاً بأن «قوات الدعم السريع» وحلفاءها لن يكون لهم مكان في مستقبل السودان، دون أن يحدد من هم هؤلاء الحلفاء.
وتعهد رئيس مجلس السيادة بتكفل الدولة برعاية أسر قتلى الجيش والوقوف إلى جانبها، وقال إن فقدان الأسر لذويها لا يمكن تعويضه، داعياً السودانيين إلى إكرام من سقطوا في المعارك ومعاملة أسرهم بما تستحق، معرباً عن ثقته بانتصار الجيش والشعب السوداني.
من جهته، قال تحالف «تأسيس»، في بيان يوم الاثنين، إنه استولى على معسكر سودا إحدى أكبر القواعد العسكرية للجيش، ضمن توسيع عملياته وتأمين مواقعه المتقدمة في إقليم النيل الأزرق الذي يسميه التحالف إقليم «الفونج الجديد». وادعى البيان استيلاء قوات التحالف على مركبات عسكرية وأسلحة وذخائر، ومقتل مئات ممن قال إنهم من أفراد الجيش ومقاتلين أجانب، دون تحديد لحجم القوة التي كانت في المعسكر وجنسيات الأجانب المزعومين.
وتقع سودا في محلية باو، على بُعد نحو 70 كيلومتراً جنوب غربي عاصمة الإقليم الدمازين، وهي منطقة سبق أن كانت تحت سيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة مالك عقار ضمن الحرب بين الحركة والجيش السوداني قبل توقيع اتفاقية سلام جوبا في عهد الحكومة الانتقالية، قبل أن يستردها الجيش منها في 2012.
وجاء إعلان الاستيلاء على سودا بعد أربعة أيام من إعلان السيطرة على رئاسة محلية باو، وبعد ثلاثة أيام من إعلان السيطرة على خمس مناطق في محلية قيسان. ولم تصدر تقارير مستقلة تؤكد حقيقة الوضع في سودا، فيما لم يصدر تعليق من الجيش.
بعد نحو أسبوع من نهايته... تجديد بروتوكول الصيد الموريتاني - الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344700-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
بعد نحو أسبوع من نهايته... تجديد بروتوكول الصيد الموريتاني - الأوروبي
وزيرة الصيد الموريتانية خلال مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني في نواكشوط مطلع نوفمبر (وزارة الصيد الموريتانية)
أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، توصل موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على بروتوكول جديد للصيد، بعد نحو أسبوع من انتهاء البروتوكول السابق الذي اضطرت بسببه السفن الأوروبية إلى مغادرة المياه الموريتانية.
وقال المفوض الأوروبي للصيد كوستاس كاديس، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الصيد والزراعة في بروكسل، الاثنين: «بدأت اليوم بخبر إيجابي: ليلة أمس تمكنَّا من إبرام اتفاق صيد مستدام مع موريتانيا».
وقال إن الاتفاق «مفيد لموريتانيا والاتحاد الأوروبي وقطاعنا»، قبل أن يتقدم بالشكر إلى وزيرة الصيد الموريتانية عيساتا لام، على «تبادلات بنَّاءة» أسهمت في إنهاء المفاوضات بشكل إيجابي.
وأضاف في تصريحات صحافية: «آمل أن يُطبق (البروتوكول الجديد) بشكل فعال».
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصيد الموريتانية بياناً صباح الاثنين، وصفت فيه البروتوكول بأنه «خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال الصيد البحري والتسيير المستدام للموارد السمكية»، مشيرةً إلى أن البروتوكول يندرج في إطار «أولويتين استراتيجيتين متكاملتين: ضمان المحافظة المستدامة على الموارد لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز تثمينها على المستوى الوطني».
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الهدف من البروتوكول هو «دعم خلق فرص العمل، وزيادة العائدات الاقتصادية للقطاع، والمساهمة في تحسين تموين السوق الوطنية بالمنتجات السمكية»؛ وهي الأهداف التي كانت تفاوض من أجلها موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة.
وتوجهت وزيرة الصيد الموريتانية بالشكر إلى كاديس على «التزامه الشخصي ومساهمته» في التوصل إلى الاتفاق، وأشادت بجهود الفرق الموريتانية والأوروبية و«روح التعاون» التي ميزت المفاوضات.
ومن المنتظر أن يزور وفد أوروبي موريتانيا «خلال الأيام المقبلة»، حيث يعرض الطرفان تفاصيل بنود البروتوكول الجديد، التي لم تعلن حتى الآن.
من جانبه، رحب وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس بالاتفاق، ووصفه بأنه «بروتوكول مهم جداً لقطاعنا السمكي».
وكان الوزير قد قال قبل الإعلان إن الحكومة عملت «بكثافة كبيرة طوال عطلة الأسبوع»، وإنها لا تقبل بأي نتيجة لا تُبقي النشاط الإسباني في تلك المياه. وكانت مدريد قد طلبت مناقشة الملف في اجتماع الوزراء.
وانتهى البروتوكول السابق في 14 من الشهر الحالي من دون تجديد، فغادرت السفن الأوروبية المياه الموريتانية وبحثت عن بدائل مؤقتة؛ فيما ظلت المفاوضات مستمرة ما بين الجانبين الموريتاني والأوروبي بحثاً عن حلول.
وكان اتفاق الصيد مع موريتانيا أهم بروتوكول صيد للاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة، إذ منح نحو 100 ترخيص لسفن من عشر دول أعضاء، مقابل تعويض سنوي قدره 60.8 مليون يورو لموريتانيا. وكان لإسبانيا أكثر من 50 ترخيصاً تستخدمها سفن من الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري وإقليم الباسك. وتضررت نحو 30 سفينة إسبانية، أغلبها سفن لصيد القشريات والتونة، وجهتها مدريد مؤقتاً إلى المياه البرتغالية وغينيا بيساو.
وكانت موريتانيا تطالب بزيادة القيمة المالية للاتفاق، وهو ما رفضه الأوروبيون خلال المفاوضات، فيما قال مصدر دبلوماسي مطّلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن هامش الخلاف بين الطرفين وصل إلى 20 مليون يورو.
ولم تعلن الأطراف بعد شيئاً عن مدة البروتوكول الجديد، ولا التعويض المالي ولا عدد التراخيص، ولا موعد عودة السفن، ولا الخطوات اللاحقة للاعتماد في المؤسسات الأوروبية.