خيّر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان «قوات الدعم السريع» بين إلقاء السلاح والاستسلام أو مواصلة القتال حتى القضاء عليها. وبعد ساعات من موقف البرهان، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس)، الذي يضم «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، أنه حقق تقدماً جديداً بالسيطرة الكاملة على منطقة سودا في جبال أنقسنا بإقليم النيل الأزرق.

وقال البرهان، خلال تقديمه العزاء في المقدم أسامة الصادق عبد الوكيل، الذي قُتل في النيل الأزرق: «يجوا (يأتون) صاغرين أو يحطوا السلاح، أو يكملوا (القتال)»، مؤكداً أن هذا هو الموقف الذي ظل يعلنه في كل مرة، وأن الجيش متمسك به وسيواصل المعركة.

وشدد البرهان على أن مقتل أفراد الجيش دفاعاً عن البلاد يدفع رفاقهم إلى مواصلة ما بدأوه، وأن الجيش لن يخون دماءهم أو يدّخر جهداً في أداء واجبه.

وظهر المقدم في الجيش السوداني أسامة الصادق عبد الوكيل، وسط مجموعة من «قوات الدعم السريع» قالت إنها أسرته، وهو في صحة جيدة، قبل أن تنتشر «صور» له توضح أنه قُتل بعد أسره. وحمّلت منصات موالية للجيش «الدعم السريع» مسؤولية مقتله.

وتوعّد البرهان من وصفهم بـ«الخونة والمتمردين وأعوانهم»، بقوله: «لن نرحمهم»، قاطعاً بأن «قوات الدعم السريع» وحلفاءها لن يكون لهم مكان في مستقبل السودان، دون أن يحدد من هم هؤلاء الحلفاء.

وتعهد رئيس مجلس السيادة بتكفل الدولة برعاية أسر قتلى الجيش والوقوف إلى جانبها، وقال إن فقدان الأسر لذويها لا يمكن تعويضه، داعياً السودانيين إلى إكرام من سقطوا في المعارك ومعاملة أسرهم بما تستحق، معرباً عن ثقته بانتصار الجيش والشعب السوداني.

نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار وهو أيضاً قائد «الحركة الشعبية» التي كانت تسيطر على سودا في النيل الأزرق (أرشيفية)

من جهته، قال تحالف «تأسيس»، في بيان يوم الاثنين، إنه استولى على معسكر سودا إحدى أكبر القواعد العسكرية للجيش، ضمن توسيع عملياته وتأمين مواقعه المتقدمة في إقليم النيل الأزرق الذي يسميه التحالف إقليم «الفونج الجديد». وادعى البيان استيلاء قوات التحالف على مركبات عسكرية وأسلحة وذخائر، ومقتل مئات ممن قال إنهم من أفراد الجيش ومقاتلين أجانب، دون تحديد لحجم القوة التي كانت في المعسكر وجنسيات الأجانب المزعومين.

وتقع سودا في محلية باو، على بُعد نحو 70 كيلومتراً جنوب غربي عاصمة الإقليم الدمازين، وهي منطقة سبق أن كانت تحت سيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة مالك عقار ضمن الحرب بين الحركة والجيش السوداني قبل توقيع اتفاقية سلام جوبا في عهد الحكومة الانتقالية، قبل أن يستردها الجيش منها في 2012.

وجاء إعلان الاستيلاء على سودا بعد أربعة أيام من إعلان السيطرة على رئاسة محلية باو، وبعد ثلاثة أيام من إعلان السيطرة على خمس مناطق في محلية قيسان. ولم تصدر تقارير مستقلة تؤكد حقيقة الوضع في سودا، فيما لم يصدر تعليق من الجيش.