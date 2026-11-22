حذَّر المدير الطبي لبرامج الطوارئ بمنظمة «أطباء بلا حدود»، علي المحمد، من أن الوضع الصحي في السودان «لا يزال بالغ الصعوبة»، مع تعذر حصول السكان على الرعاية الطبية اللازمة جراء تضرر كثير من المرافق الصحية وإغلاقها بسبب الحرب.

وفي مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، خصَّ المحمد بالذكر إقليم دارفور الذي قال إنه بحاجة ماسَّة إلى الرعاية الطبية الطارئة، وتوفير الرعاية الخاصة بصحة الأمهات والأطفال، وتلك المقدمة للناجين والناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى علاج سوء التغذية، ومواجهة تفشي الأمراض مثل الحصبة والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي (E) وغيرها.

المدير الطبي لبرامج الطوارئ بمنظمة «أطباء بلا حدود» علي المحمد (الشرق الأوسط)

ومنذ اشتعال الحرب في السودان بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، تعرّضت مؤسسات صحية إلى دمار كلي أو جزئي، بينما اتُّخذ بعضها ثكنات عسكرية.

وتحدث المحمد عن التحديات الرئيسية التي تواجه المنظمة في السودان، قائلاً إنها تتمثل في حجم الاحتياجات الهائل، وتحديداً انعدام الأمن، وغياب جهات فاعلة إنسانية أخرى على الأرض في بعض المناطق بدارفور، فضلاً عن التأخير في الحصول على التصاريح وتأشيرات الدخول، والصعوبات التي تعترض تنقل الموظفين ونقل الإمدادات.

ورأى المسؤول الطبي الدولي أن هذه التحديات تجعل الوصول إلى الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية الصحية أمراً في غاية الصعوبة.

وأشار في هذا الصدد إلى تقلص الاستجابة الإنسانية، حيث أعلنت بعض الجهات الشريكة العاملة في مجالي الصحة والتغذية انسحابها من إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، بينما تعمل جهات أخرى على تقليص أنشطتها.

وشدّد على أن الأولويات العاجلة لمنظمة «أطباء بلا حدود» هي «توفير رعاية صحية مجانية داخل تجمعات النزوح، وضمان إمدادات موثوقة من مياه الشرب الآمنة، وتوفير عدد كافٍ من المراحيض».

الخدمات «محدودة»

وعن حالة القطاع الصحي في العاصمة الخرطوم، قال إن وزارة الصحة الاتحادية أفادت بأنها استأنفت العمل في أكثر من 85 في المائة من المرافق حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لكنه أضاف: «إعادة فتح المرافق الصحية لا تعني بالضرورة قدرتها على تقديم الرعاية؛ فكثير من المستشفيات يعمل بشكل متقطع، ويقدم خدمات محدودة، ويفتقر إلى المعدات اللازمة، ويعاني من انقطاع التيار الكهربائي، فيما لا تزال الخدمات المقدمة بعيدة عن تلبية احتياجات السكان».

سودانيون يدخلون مستشفى بحري التعليمي بالخرطوم بعد استئناف خدماته يوم 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح أن فرق «أطباء بلا حدود» أعادت في الفترة الماضية ترميم غرفتي عمليات جراحية في مستشفى بشائر التعليمي بجنوب الخرطوم، وأنها بصدد تسليم الأنشطة الرئيسية مجدداً إلى وزارة الصحة، «مع تركيز جهودنا على رعاية الأمهات وحديثي الولادة».

وأشار إلى أن نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة بلغت في بعض الفترات 25 في المائة.

وشدّد المحمد على ضرورة احترام الطواقم الطبية والمرضى وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية، وعدم استهدافها تحت أي ظرف، لافتاً إلى الهجمات التي تعرضت لها القوافل الطبية التابعة للمنظمة.

وقال: «وثقنا 100 حادثة من هذا النوع استهدفت موظفينا والمرافق الصحية التي ندعمها والإمدادات الطبية، منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل الماضي».

إقليم دارفور

وقال المسؤول الطبي الرفيع في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم نستأنف أنشطتنا في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، ولا يمكننا التعليق على الوضع الحالي فيها».

سودانيات يواسين بعضهن بعضاً قرب مكان هجوم بمُسيّرة في أحد أحياء الخرطوم يوم الأحد (أ.ف.ب)

وكانت «قوات الدعم السريع» قد سيطرت على مدينة الفاشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد حصار استمر عاماً ونصف العام، وهو ما دفع بعض المنظمات العاملة في المجالي الإنساني والصحي إلى مغادرة المدينة جراء تدهور الأوضاع الأمنية.

وحول الأمراض الأكثر شيوعاً في مخيمات النزوح بإقليم دارفور قال: «تختلف الأمراض حسب الموقع والموسم، ونرصد حالات من الحصبة والسعال الديكي والكوليرا والملاريا، إضافة إلى الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي».

وأفاد بأن سوء التغذية مصدر قلق كبير في الوقت الراهن، لا سيما بين الأطفال والنساء والحوامل، مؤكداً إصابة بعض النازحين بأمراض مرتبطة بالجوع، لأنهم لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء.

أمٌّ تحمل طفلها الذي يعاني من سوء تغذية حاد بجناح الأطفال بمستشفى أم الرحمة في جيديل جنوب كردفان (رويترز)

وقال المحمد إن «أطباء بلا حدود» سجلت ما لا يقل عن 3396 ناجياً وناجية من العنف الجنسي طلبوا الرعاية في المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة في شمال وجنوب دارفور، في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2024 حتى نوفمبر 2025، مؤكداً أن هذا الرقم يمثل جزءاً من العدد الفعلي، إذ يتعذر على الكثيرين الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأضاف: «لا تتوفر لديّ أرقام مؤكدة بشأن حالات الحمل أو الولادة الناتجة عن هذه الاعتداءات».

النيل الأزرق

وأشار المحمد إلى أن الظروف المعيشية في تجمعات الكرامة حول أطراف مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، حيث يعيش أكثر من 100 ألف نازح وعائد، لا تزال بالغة الصعوبة وتستدعي عاجل الاهتمام.

وخلال الفترة الماضية، تصاعدت العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان، بعدما سيطرت «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو على مناطق استراتيجية في محافظتي باو وقيسان، ما أجبر الآلاف على النزوح إلى محيط الدمازين.

أشخاص يملأون دلاء بالماء في نقطة توزيع بالخرطوم يوم 18 مايو 2026 (أ.ب)

وأفاد المدير الطبي لبرامج الطوارئ في «أطباء بلا حدود» بأن العيادات المتنقلة التي تدعمها المنظمة قدمت لهذه التجمعات أكثر من 22 ألف استشارة طبية، لافتاً إلى أن مرض الملاريا كان الأكثر شيوعاً بين الحالات التي عوُلجت، كما أنها أدخلت أكثر من 750 طفلاً إلى برامج علاج سوء التغذية التابعة للمنظمة في مستشفى الدمازين التعليمي.

ونبّه إلى عدم توفر الوصول إلى مياه آمنة ومعالجة بالكلور بصورة منتظمة، كما أن عدد المراحيض قليل جداً، وقال: «نقدم الرعاية الصحية مجاناً، لكن تكاليف النقل وغياب الخدمات المجانية في المناطق القريبة يدفعان المرضى في كثير من الأحيان إلى الوصول إلينا في مراحل متأخرة، عندما تكون حالتهم الصحية قد أصبحت حرجة».