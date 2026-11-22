من أبٍ يُوصي بالعودة إلى دمشق بعد موته، وسجين يخرج مع اندلاع حرب السودان بحثاً عن ابنته، وأم فلسطينية تتهيأ لمقابلة الجنسية الأميركية، بينما ترفض أمها مغادرة منزل العائلة، تدخل الحرب والمنفى والذاكرة السياسية إلى الحكاية عبر قرارات عائلية محدّدة في عدد من مشاريع الدورة التاسعة لـ«ورشات الأطلس».

وتقام الورشات بين 22 و26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان «مراكش الدولي للفيلم»، ويتولى مهمة «عرّاب» النسخة الجديدة المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، أحد أبرز أصوات السينما البرازيلية المعاصرة، الذي بدأ مسيرته ناقداً سينمائياً قبل انتقاله إلى الإخراج، واشتهر بأفلام تتناول التحولات الاجتماعية والسياسية في بلاده، وتناقش علاقة الأفراد بالسلطة والذاكرة والمكان.

واختيرت 30 عملاً طويلاً من 14 دولة، من بين 410 مشاركات، بينها 14 مشروعاً في التطوير، و11 في التصوير أو ما بعد الإنتاج، و5 مشاريع مغربية في قسم «نظرات على الأطلس»، ويواكب برنامج «أطلس ستيشن» أيضاً 5 أفلام قصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وفي فيلم «مكان آمن للموت» للسوداني أمجد أبو العلا، يخرج «ياسين» من سجن كوبر في الأسبوع الأول من حرب 2023، بعدما أمضى 10 سنوات على ذمة حكم بالإعدام لقتل ابن عمه، وأمامه ليلة للعثور على ابنته «لين»، وإيصالها إلى أمها قبل رحيلها إلى مصر، بينما تتعقبه شقيقة القتيل. وتتوقف فرصته في استعادة علاقته بابنته على اجتياز مدينة تتفكك من حولهما، وهي في الثانية عشرة، بالكاد تعرفه، ولم ترَ فيه حتى تلك اللحظة سوى الرجل الذي ارتكب جريمة.

المخرج السوداني أمجد أبو العلا (حسابه على «فيسبوك»)

تدور أحداث فيلم «وقائع موت غير معلن»، للمخرج السوري ضياء نعيم، حول «يوسف»، الشاب السوري الذي يعمل في تجهيز الموتى بألمانيا، ويمتلك قدرة استثنائية على سماع أصواتهم وتنفيذ وصاياهم. وبعد وفاة والده بالتزامن مع سقوط نظام الأسد، يقرر إعادة جثمانه إلى دمشق لدفنه في المقبرة التي كان يحرسها، رغم معارضة والدته الشديدة، لكن عثوره على وثيقة غامضة بين أوراق أبيه يدفعه إلى البحث في ماضيه، لتقوده الرحلة إلى مقبرة جماعية تكشف عن مأساة قديمة، وتثير تساؤلات حول دور والده فيها والأسرار التي أخفتها العائلة لسنوات.

وفي «الوثائقي» التونسي «أبي قتل بورقيبة»، تعود فاطمة الرياحي إلى مشاركة والدها في التخطيط لانقلاب فشل عام 1987، وتضع رسائله من السجن إلى جوار شهادات أفراد العائلة ورفاقه السابقين، لتستعيد سنوات عاشتها طفلة من دون أن تعرف أسباب العزلة التي فُرضت على أسرتها.

وتضع الفلسطينية ليلى عباس بطلة «أميركا وراء الباب» أمام موعد يفترض أن يمنحها قدراً من الاستقرار، لكن الأيام العشرة السابقة لمقابلة الجنسية تكشف لنادين صلات شركة زوجها بمنظومات عسكرية إسرائيلية، بينما ترفض أمها مغادرة منزلها في فلسطين مع اقتراب المستوطنين.

وفي «الأوتوستراد العربي» للبنانية فرح قاسم، يعود سعيد من أستراليا لبيع أرض أبيه، وتمويل مشروع صغير في سيدني، فيكتشف أن طريقاً لم يُنفّذ يعرقل التصرف في الأرض، وأن موافقة العائلة شرط لإتمام البيع، أما في فيلم «المدينة» للمغربي ياسين فنان، فتحاول مسنّة الاحتفاظ بشقتها في مبنى آرت ديكو بالدار البيضاء يطمع فيه مطوّر عقاري، بعدما قتلت قطعة سقطت من واجهته رجلاً بلا مأوى. وبين الفيلمين، يتحدد مصير البيت والأرض بقرارات اتُّخذت بعيداً عن أصحابهما، من تخطيط طريق على الورق إلى ترقّب إخلاء آخر شقة.

وفي «الرجل الذي نسي أن يموت» للمغربية جيهان البحار، يخرج حميد من السجن بعد 20 عاماً، وقد تزوجت زوجته، وكبر أبناؤه، يعثر على سجّانه السابق، الذي بات مصاباً بألزهايمر، ويدخل حياته مدفوعاً أولاً بالرغبة في الانتقام، ثم يكتشف أن الرجل نفسه هو الشاهد الذي يحتاج إليه كي يسمع اعترافاً بما جرى له.

وتعود مريم بن مبارك إلى إرث «سنوات الرصاص» في «رماد» عبر حُمّى غامضة تنتشر في الدار البيضاء عام 2004، وتدفع امرأة عائدة إلى المدينة للبحث عن حقيقة مدفونة في تاريخ عائلتها. وعبر «يونس في بلاد الشوق»، أول أفلام المخرج المصري عبد الوهاب شوقي الطويلة، يفقد يونس الشيخ الذي ربّاه، ويقوده البحث عن مغنٍّ شعبي سمعه في طفولته إلى دوائر من الفنانين والمهمّشين في القاهرة، حيث يختبر للمرة الأولى تبعات الاختيار بنفسه.

ملصق ترويجي لفيلم «يونس في بلاد الشوق» للمخرج عبد الوهاب شوقي (إدارة مهرجان مراكش)

وأطلق مهرجان مراكش «ورشات الأطلس» عام 2018 لدعم جيل جديد من صُنّاع السينما في المغرب والعالم العربي وأفريقيا، وتتيح للمخرجين والمنتجين تقديم مشاريعهم في سوق للإنتاج المشترك ولقاء شركاء محتملين للتمويل والتوزيع، بينما تمنح لجان تحكيم جوائز مالية لعدد من المشاريع، وعلى مدى دوراتها الثماني الأولى، دعمت الورشات 242 مشروعاً وفيلماً، بينها 111 عملاً مغربياً.

فرصة لصُنّاع الأفلام

وقال المخرج عبد الوهاب شوقي لـ«الشرق الأوسط» إن ورش تطوير المشاريع السينمائية تمثل فرصة مهمة لصناع الأفلام، خصوصاً في ظل مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة السينما، مشيراً إلى أن سوق المشاريع في مهرجان «مراكش الدولي للفيلم» يُعد من أهم الأسواق السينمائية على مستوى العالم، لما يتيحه من فرص لعرض المشاريع المختلفة أمام شخصيات مؤثرة في الصناعة، والتعرف إلى رؤيتها بشأن إمكانات تطويرها ووصولها إلى الجمهور.

وأضاف أن «عرض المشروع في مراكش يفتح المجال أمام لقاء عدد من أبرز مبرمجي المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب منتجين وموزعين يمكن أن يصبحوا شركاء في مراحل تنفيذه وتوزيعه»، وختم بالقول إن «وجود أطراف تؤمن بالمشروع وتتبنى دعمه يمثل خطوة مهمة في مسيرته، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء حماسه للمشاركة بالفيلم في ورشات الأطلس».