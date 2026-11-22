عاد الإسباني مارك ماركيز إلى قمة بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي»، في رحلة أشبه بنهوض طائر الفينيق من تحت الرماد، بعدما وضع حداً لسنوات من المعاناة والإصابات، وتُوّج، الأحد، بلقبه الثامن في الفئة الكبرى، معادلاً الرقم القياسي للأسطورة الإيطالية جاكومو أغوستيني.

وبعدما فرض هيمنته على موسم 2025، في عامه الأول مع فريق «دوكاتي» الرسمي، واجه الدراج الكاتالوني البالغ 33 عاماً موسماً أكثر تعقيداً في 2026، لكنه نجح مجدداً في تجاوز الصعوبات والاستفادة من خبرته وأخطاء منافسيه ليحسم اللقب.

وعانى ماركيز في بداية الموسم من تبعات الإصابة التي تعرض لها في كتفه اليمنى خلال جائزة إندونيسيا الكبرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد أسبوع واحد من تتويجه بلقبه السابع، الذي سمح له بمعادلة رصيد غريمه الإيطالي فالنتينو روسي.

وازدادت معاناته بعدما أصيب بكسر في قدمه اليمنى استدعى تدخلاً جراحياً، أعقبته عملية أخرى في الكتف المصابة، ليجد نفسه مطلع يونيو (حزيران) متأخراً بفارق 102 نقطة عن متصدر بطولة العالم.

وفي وقت اعتقد فيه كثيرون أن فرصه في المنافسة على اللقب قد تلاشت، عاد ماركيز تدريجياً إلى مستواه المعهود، قبل أن يقلب موازين البطولة خلال الصيف والخريف، ويحقق واحدة من أبرز عوداته في مسيرته.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدى فيها الدراج الإسباني الإصابات والظروف الصعبة، بعدما تعرضت مسيرته لضربة قاسية مطلع عام 2020، إثر حادث مروع على حلبة خيريس الإسبانية، أبعده عن المنافسات طوال ما تبقى من الموسم.

ورغم عودته في العام التالي، فقد واجه صعوبات متواصلة، تفاقمت مع تراجع القدرة التنافسية لدراجة «هوندا»؛ ما دفعه إلى اتخاذ قرار جريء بمغادرة الصانع الياباني نهاية عام 2023، بعدما أمضى معه كامل مسيرته في الفئة الكبرى.

وانتقل ماركيز إلى «دوكاتي» عبر فريق غريسيني الرديف، الذي أنهى معه موسم 2024 في المركز الثالث، قبل أن ينضم إلى الفريق الرسمي للصانع الإيطالي في الموسم التالي، في خطوة أعادته إلى طريق الانتصارات والألقاب.

وكان هذا التحول نقطة مفصلية في مسيرته؛ إذ استعاد عرشه العالمي عام 2025، قبل أن يؤكد عودته إلى القمة بإحراز لقب ثامن في 2026، رغم التحديات البدنية التي واجهها.

وُلد ماركيز عام 1993 في مدينة سيرفيرا الكاتالونية، وسط عائلة شغوفة بالدراجات النارية، وسار شقيقه الأصغر أليكس على خطاه، ليصبح بدوره أحد أبرز المتسابقين في الفئة الكبرى مع فريق غريسيني.

وفرض ماركيز هيمنة شبه مطلقة على بطولة العالم بين عامي 2013 و2019، ولم ينجح سوى مواطنه خورخي لورنسو في انتزاع اللقب منه خلال تلك المدة، وتحديداً في موسم 2015.

وشهد ذلك الموسم أيضاً تصاعد حدة المنافسة بين ماركيز والأسطورة الإيطالية فالنتينو روسي، المتوج بسبعة ألقاب في الفئة الكبرى بين عامي 2001 و2009، في صراع تحوّل إلى واحدة من أشهر الخصومات في تاريخ الدراجات النارية.

الإسباني مارك ماركيز درّاج «دوكاتي» ينافس الجنوب أفريقي براد بيندر درّاج «كي تي إم»، خلال جائزة البرتغال الكبرى (أ.ف.ب)

وبدأ ماركيز تحطيم الأرقام القياسية منذ سنواته الأولى، بعدما تُوّج سابقاً بلقبي فئتي 125 سنتيمتراً مكعباً وموتو2، قبل أن يصبح عام 2013، في سن العشرين، أصغر فائز بسباق جائزة كبرى في موتو جي بي، ويحرز لقب بطولة العالم في موسمه الأول ضمن الفئة الملكية.

كما يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول، وأصبح أصغر متصدر للترتيب العام لبطولة العالم، وأصغر متسابق يحرز 6 ألقاب عالمية في الفئة الكبرى.

ورفع ماركيز رصيده إلى 80 انتصاراً في سباقات موتو جي بي، مقترباً من الرقم القياسي الذي يحمله روسي برصيد 89 فوزاً؛ ما يفتح أمامه فرصة جديدة لدخول التاريخ خلال موسم 2027.

وسيكون تحطيم رقم روسي في عدد الانتصارات، إلى جانب الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الفئة الكبرى، من أبرز أهداف الدراج الإسباني في الموسم المقبل.

لكن مسيرة ماركيز الحافلة بالإنجازات لم تخلُ من الجدل؛ إذ أثار أسلوبه الهجومي والمجازف على الحلبات انتقادات واسعة، وتسبب له في العديد من الحوادث والإصابات، كما أسهم في توتر علاقته بروسي، الذي اعتزل المنافسات عام 2021.

ولا تزال آثار تلك الخصومة حاضرة في مدرجات السباقات، حيث يتعرض ماركيز أحياناً لصافرات الاستهجان من أنصار منافسه الإيطالي السابق، بينما يرفع مشجعوه الأعلام التي تحمل الرقم «93»، في مواجهة أعلام الرقم «46» المرتبط بروسي.

ومع تقدمه في العمر، أصبح ماركيز أكثر هدوءاً ونضجاً، وأقر بأنه اضطر خلال الموسم الحالي إلى تعديل أسلوب قيادته للتكيف مع الآلام المستمرة في كتفه اليمنى.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أثار الدراج الإسباني تفاعلاً واسعاً بعدما نشر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها عاري الصدر وذراعاه ممدودتان، كاشفاً عن التشوهات الواضحة في كتفه اليمنى والعضلات المحيطة بها، نتيجة الإصابات والعمليات الجراحية المتكررة.

وتعكس تلك الصورة حجم التضحيات التي قدمها ماركيز طوال مسيرته، بعدما تركت رياضة الدراجات النارية آثاراً عميقة على جسده، من دون أن تنجح في إطفاء رغبته في المنافسة والانتصار.

وبين الإصابات والانتكاسات والعودة المتكررة إلى القمة، كتب ماركيز فصلاً جديداً في مسيرته الاستثنائية، مؤكداً أن طموحه لا يزال يتجاوز الألقاب الثمانية التي وضعته إلى جانب أعظم الأسماء في تاريخ هذه الرياضة.