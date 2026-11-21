فاز الإيطالي ماركو بتسيكي، دراج فريق أبريليا، بسباق السرعة ضمن جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية، السبت، فيما تأجل حسم لقب بطولة العالم لصالح الإسباني مارك ماركيز، دراج دوكاتي، بعدما تعرض لحادث أجبره على الانسحاب في اللفة قبل الأخيرة، بينما كان يحتل المركز الثالث.

ودخل ماركيز السباق وهو بحاجة إلى التفوق على منافسه المباشر على اللقب، الإسباني خورخي مارتين، بفارق نقطتين فقط، من أجل ضمان تتويجه بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة في مسيرته.

لكن آماله في حسم البطولة مبكراً تبددت بعدما فقد السيطرة على دراجته في اللفة الحادية عشرة، ليخرج من السباق ويؤجل احتفاله باللقب.

في المقابل، أنهى مارتين السباق في المركز الخامس، ليقلص الفارق الذي يفصله عن ماركيز في صدارة الترتيب العام إلى 55 نقطة، قبل السباق الرئيسي المقرر الأحد على حلبة بورتيماو.

وسيحظى ماركيز بفرصة جديدة لحسم لقبه العالمي الثامن خلال سباق الأحد، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وعلى صعيد نتائج سباق السرعة، فرض بتسيكي تفوقه ليحصد المركز الأول، متقدماً على الإسباني راؤول فرنانديز، دراج فريق تراكهاوس، الذي حل ثانياً، فيما أكمل الإسباني أليكس ماركيز، دراج فريق غريسيني ريسنغ، منصة التتويج باحتلاله المركز الثالث.