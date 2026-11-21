حقق ديبورتيفو ألافيس فوزاً على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 3 - 1، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ألافيس رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً عن طريق أنخيل بيريز في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك ديبورتيفو لاكورونيا التعادل في الدقيقة الـ41، بعدما سجل مدافع ألافيس ناهويل تيناليا هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

لاعب ديبورتيفو ألافيس أنخيل بيريز يتنافس على الكرة مع لاعب ديبورتيفو لاكورونيا يريماي هرنانديز (إ.ب.أ)

وفي الشوط الثاني، استعاد ألافيس تقدمه عبر مهاجمه لوكاس بويه، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ62، قبل أن يحسم زميله دينيس سواريز النتيجة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ90.

وبهذا الانتصار، عاد ألافيس إلى سكة الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط ثمينة عزز بها موقعه في النصف الأول من جدول ترتيب الدوري الإسباني.