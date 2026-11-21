ردّ خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، على فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، رافضاً مطالبته بالاستقالة، ومتهماً إياه بتبني رواية تسيء إلى نزاهة الدوري الإسباني، على خلفية الجدل المتواصل بشأن قضية نيغريرا.

وقال تيباس، في تصريح وجّهه إلى بيريز عبر حسابه في منصة «إكس»: «فلورنتينو، قبل أن تطالب باستقالتي مجدداً، اقرأ منشوري كاملاً بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول)، فقد شرحت فيه أساليب التواصل التي انتقدتها في (قناة ريال مدريد) التلفزيونية وأسباب انتقادي إياها. وأؤكد مجدداً كل ما كتبته، ولم أرتكب أي مخالفة».

وأضاف: «تقول إن ريال مدريد يبدو النادي الوحيد المهتم بكشف حقيقة قضية نيغريرا، لكن في 21 فبراير (شباط) 2023، وبعد 6 أيام فقط من ظهور القضية، أرسلنا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريراً قانونياً ووثائق تتعلق بالمدفوعات. وفي 3 مارس (آذار)، انضمت رابطة الدوري الإسباني إلى القضية أمام المحكمة بصفتها مدعياً خاصاً، بينما أعلن ريال مدريد في 12 مارس اعتزامه الانضمام إلى الدعوى. فأين ذلك الصمت المزعوم من جانب الرابطة؟ وأين التقاعس؟ قبل أن تصدّق ما يقوله لك مستشاروك، اسأل المحامين الذين يمثلون ريال مدريد في القضية».

وتابع تيباس هجومه قائلاً: «إن ساعات البث التي تخصصها قناة ريال مدريد التلفزيونية للقضية لا تجعلكم الأكثر نشاطاً أمام القضاء. وبما أنك تتحدث عن النزاهة يا فلورنتينو، فكيف تفسر أن حماستك المفاجئة للنزاهة اشتدت تحديداً عندما توقف برشلونة عن كونه شريكك في مشروع السوبر الأوروبي؟ وكيف تفسر استمرارك عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد مرور 6 أشهر على انفجار القضية؟ لم تقل كلمة واحدة عن ذلك اليوم. هذا ما أسميه صمتاً متواطئاً، أو صمتاً انتقائياً بحسب المصلحة».

واختتم رئيس رابطة الدوري الإسباني تصريحه قائلاً:

«راجع ما تبثه قناتك التلفزيونية وما يوقّع عليه مجلس إدارة ناديك. لقد تحدثتم في خطابكم إلى الاتحاد الإسباني عن التلاعب بالمسابقة وتزوير نتائجها. ستواصل رابطة الدوري الإسباني المطالبة بالتحقيق في قضية نيغريرا حتى النهاية، وستواصل رفض رواية الدوري الفاسد والألقاب المسروقة التي تعملون على بنائها منذ سنوات. هذه الرواية يا فلورنتينو هي التي تمس فعلياً نزاهة المنافسة».