أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، السبت، عودته إلى تحقيق الأرباح خلال العام المالي 2025-2026، بعدما سجَّل فائضاً صافياً بلغ 31.2 مليون دولار، فيما ارتفع إجمالي إيراداته إلى 284 مليون دولار، في تحوُّل ملحوظ لأوضاعه المالية خلال السنوات الأخيرة.

جاء الإعلان خلال أعمال الجمعية العمومية العادية الـ48 للاتحاد الأفريقي، التي عُقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث استعرض الاتحاد نتائجه المالية والتطور الذي شهدته إيراداته واحتياطياته النقدية.

واستفاد «كاف» من العائدات التجارية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي استضافها المغرب؛ إذ أسهم العدد القياسي للشركاء التجاريين، البالغ 23 شريكاً، في تحقيق إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار للاتحاد القاري.

وشهدت الاحتياطيات المالية للاتحاد تحسُّناً كبيراً، بعدما انتقلت من عجز بلغ 16.8 مليون دولار إلى رصيد إيجابي قدره 14.4 مليون دولار، فيما بلغ الرصيد النقدي للاتحاد 118.8 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.

وتعكس هذه النتائج تحولاً في الوضع المالي للاتحاد الأفريقي خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما كان يعاني من ديون تجاوزت 100 مليون دولار عام 2021، قبل أن يتمكن من تحسين إيراداته وتعزيز استقراره المالي.

وفي إطار زيادة الدعم المقدم للاتحادات الوطنية، أعلن «كاف» رفع المخصصات المالية لكل اتحاد عضو من 525 ألف دولار إلى 700 ألف دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المتاحة لتطوير كرة القدم في مختلف أنحاء القارة.