أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، السبت، تمديد عقد مدربه دانييل تيوني، قبل مواجهة هامبورغ، الأحد، في ديربي الشمال ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

ولم يكشف النادي عن مدة العقد الجديد للمدرب البالغ 52 عاماً، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق بنهاية الموسم الحالي.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الرياضية في فيردر بريمن، كليمنس فريتز، في بيان: «نحن مقتنعون تماماً بالعمل الذي يقدمه دانييل. لقد نجح في تحقيق الهدف المحدد الموسم الماضي، رغم الظروف الصعبة، بفضل دقته الكبيرة في العمل، كما أسهم هذا الموسم في استقرار الفريق وتطويره بشكل واضح».

وأضاف: «يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع اللاعبين بفضل أسلوبه الإنساني والواضح والمباشر، كما يولي اهتماماً كبيراً للجوانب الفنية في عمله، ونجح سريعاً في تحويل التشكيلة التي أُعيد بناؤها إلى مجموعة متجانسة».

وتولى تيوني تدريب فيردر بريمن في الرابع من فبراير (شباط) الماضي، خلفاً لهورست شتيفن، الذي أنهى النادي ارتباطه به، ونجح في قيادة الفريق إلى ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى وتجنّب الهبوط.

من جانبه، أعرب تيوني عن سعادته بمواصلة مشواره مع الفريق، قائلاً: «أستمتع كثيراً بالعمل مع هذا الفريق في فيردر بريمن. لدينا مجموعة تضم شخصيات رائعة، وننجح بشكل متزايد في تقديم أسلوب كرة القدم الذي نطمح إليه».

ولم يقتصر قرار التمديد على المدرب الأول، إذ أعلن النادي أيضاً تجديد عقدي مساعديه يان هوبنر وكريستيان غروس، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على استقرار الجهاز الفني.

وسبق لتيوني تدريب فورتونا دوسلدورف وهامبورغ، الذي سيواجهه الأحد، إلى جانب أوسنابروك، النادي الذي خاض بقميصه 170 مباراة خلال مسيرته لاعباً.