تجدَّدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على جبهات محافظتي لحج وتعز، بالتزامن مع تصعيد العمليات الجوية والمدفعية ضمن عملية «فجر اليمن»، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية عمليات الاستهداف اليومي لقدرات الجماعة براً وجواً.

وشهدت جبهة معبق في مديرية المقاطرة، شمال محافظة لحج، فجر السبت، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلين من قبائل الصبيحة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، عقب عملية تسلل نفذتها القوات الحكومية واستهدفت موقعاً متقدماً للجماعة في منطقة الصريح.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات تخللها تبادل كثيف للقصف والنيران، بالتزامن مع تدخل الطيران الحربي الذي شن غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين، في تطوُّر يعكس استمرار المواجهات على امتداد الجبهات الشمالية لمحافظة لحج.

وفي محافظة تعز، تصدَّت القوات الحكومية لهجوم حوثي في الجبهة الغربية للمدينة، حيث دارت مواجهات عنيفة في محيط جبل هان ومعسكر المطار القديم، بمشاركة المقاومة الشعبية.

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وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن القوات الحكومية تمكنت من كسر الهجوم، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين الحوثيين، دون تحديد حصيلة دقيقة.

وتزامنت المواجهات مع تصعيد جوي استهدف مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من المحافظة، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى تقليص قدرات الجماعة القتالية.

وأوضح المركز الإعلامي أن إحدى الغارات دمرت منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة العدف بقمة جبل حبشي، فيما استهدفت غارة أخرى تجمعاً للحوثيين في منطقة المنعم، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر الجماعة، بينهم قيادي.

كما شن الطيران الحربي ثلاث غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة صنمات بمديرية المسراخ، وسائلة عنقبة في منطقة الضباب غرب تعز.

وامتدت الغارات، وفق المركز، إلى مدينة التربة وعزل العزاعز والأصابح في مديرية الشمايتين، إضافة إلى مواقع في مديرية حيفان جنوبَ المحافظة، حيث استهدفت آليات وتجمعات ومواقع عسكرية للجماعة.

854 عملية خلال ساعات

على مستوى العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، كانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الجمعة، تنفيذ 854 عملية استهداف لمواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحركاتهم، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدةً أن العمليات أسفرت عن تحييد 193 من قيادات الجماعة وعناصرها بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات شملت 31 غارة جوية، و687 عملية بمدفعية الميدان، و91 عملية بالطيران المسيّر، و45 عملية باستخدام الراجمات.

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وأضاف، في بيان الجمعة، أن الضربات استهدفت مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ووسائلها القتالية، وأسفرت كذلك عن تدمير وإعطاب 81 وسيلة نقل ومعدة عسكرية، إلى جانب تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأشار النزيلي إلى استمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية في جبهتي الجوف ومأرب، حيث تنفذ الوحدات المرابطة عمليات تستهدف تحركات الحوثيين وقياداتهم الميدانية ومصادر نيرانهم، بالتزامن مع استمرار استهداف تجمعات الجماعة وتحركاتها في جبهات محافظة تعز.

وفي سياق متصل، أفاد النزيلي بأن قوات تحالف دعم الشرعية استهدفت، الجمعة، أهدافاً وصفها بالمشروعة في مرافق بميناء الحديدة وصنعاء، بعد توجيه إنذارات مسبقة للمدنيين بالإخلاء.

وأوضح أن الجماعة تستخدم تلك المواقع في دعم عملياتها العسكرية وتنفيذ أنشطتها القتالية، بما في ذلك ورش تجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.