أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم (السبت)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، ومسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية.

التحالف:الدفاع الجوي اعترض ودمر (3) صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. pic.twitter.com/umeGpQDl8Z — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 20, 2026

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن فجر اليوم، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

تنبيه زال الخطر عن مدينة الرياض، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (911).Alert: The danger has passed in Riyadh City. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid gathering... pic.twitter.com/w5s3YQxZit — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 20, 2026

ودعا الدفاع المدني عبر حسابه على منصة «إكس»، الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.