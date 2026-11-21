تركت انطلاقة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للناشئين، انطباعات متباينة في الشارع الرياضي؛ ما بين مبتهج بشجاعة وجسارة هذا الفريق، ومتحسر على إهدار فوز بمتناول اليد، في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتعرض المنتخب السعودي للخسارة في مستهل مشواره أمام نظيره منتخب أوروغواي بنتيجة 2 - 3.

ووضعت نتيجة المباراة على العموم، المدرب الوطني أحمد الحنفوش، أمام مهمة معقدة؛ تتمثل في ضرورة التوازن بين النزعة الهجومية وإغلاق الخطوط الخلفية، وتقدير الخصم وإمكاناته وتاريخه في البطولة، إذا أراد الخروج بنتائج إيجابية فيما تبقى من مواجهات.

وكان المنتخب السعودي تقدم أولاً عن طريق فارس بوشقراء من ضربة جزاء في الدقيقة الـ38، ثم أدرك منتخب أوروغواي التعادل عن طريق بابلو باريرو في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، أعاد بوشقراء التقدم للمنتخب السعودي مجدداً في الدقيقة الـ58، لكن جواد الهاشم، لاعب المنتخب السعودي، سجل هدف أوروغواي الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بعد ذلك بـ10 دقائق.

وفي الدقيقة الـ86 سجل منتخب أوروغواي الهدف الثالث عن طريق فاكوندو رودريجيز.

وكان المنتخب الفرنسي قد بدأ مباريات المجموعة بالفوز على هايتي 3 - 1، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أوروغواي.

وسيخوض المنتخب السعودي ثاني لقاءاته الأحد، عندما يواجه المنتخب الفرنسي، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهات هايتي الأربعاء المقبل.

بدوره، أشاد أحمد الحنفوش المدير الفني للمنتخب السعودي للناشئين، بأداء لاعبيه، رغم الخسارة 2 - 3 أمام أوروغواي.

وقال الحنفوش في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس»: «بداية بطولة كأس العالم تحمل كثيراً من الضغط على اللاعبين، لكنهم لعبوا المباراة بشخصية ممتازة، تقدمنا في المباراة مرتين، ولعبنا نداً بند للمنافس، وهذا هو الهدف الرئيسي من أن ندخل كل مباراة لمواجهة أي منافس، مهما كانت قوته البدنية أو التكتيكية».

وتابع: «سعداء بالأداء، وإن كنا غير راضين عن النتيجة، ولا نرضى بأي نتيجة سوى الفوز، لكننا لدينا قناعة بأن لدينا جيلاً مميزاً، يشكل نواة المستقبل للمنتخب السعودي الأول، لا سيما في كأس العالم 2034 التي تستضيفها المملكة».

من جهة ثانية، ستكون البرازيل، المتوجة باللقب 4 مرات، من بين المنتخبات التي ستدشن مشوارها في اليوم الثالث من البطولة السبت.

وتلتقي اليابان مع كولومبيا في مواجهة تجمع بين بطلي آسيا وأميركا الجنوبية، بينما تدخل المكسيك أجواء المنافسات أيضاً، فيما تسجل جمهورية الدومينيكان ومونتينيغرو ورومانيا وصربيا وتنزانيا ظهورها الأول في البطولة، التي تشهد الظهور الأول لمنتخب الجزائر أيضاً في تلك النسخة.

وتلعب البرازيل مع آيرلندا، ضمن منافسات المجموعة التاسعة بمرحلة المجموعات للبطولة، التي انطلقت أول من أمس (الخميس)، وتواصل فعالياتها حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ومن المؤكد أن الأجواء ستكون حماسية للغاية في ملعب «أسباير زون»، عندما يدخل منتخب البرازيل إلى أرض الملعب لخوض مباراته الافتتاحية، حيث يطمح منتخب «راقصي السامبا» إلى استعادة اللقب الذي حققه للمرة الأخيرة في عام 2019، وستشكل جمهورية آيرلندا اختباره الأول.

كما يلتقي في المجموعة نفسها منتخب تنزانيا مع نظيره الكوستاريكي، حيث يسعى ديسماس أثاناسي، مهاجم المنتخب التنزاني (14 عاماً)، إلى البناء على تألقه في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته الأولى في البطولة الحالية أمام المنتخب التشيلي، في المجموعة العاشرة، حيث يشارك الفريق العربي في مونديال الناشئين للمرة الأولى منذ عام 2009.

وتشهد المجموعة العاشرة أيضاً مواجهة أخرى تتسم بالندية بين منتخبي جمهورية الدومينيكان ومونتينيغرو، حيث يشاركان للمرة الأولى في كأس العالم تحت 17 سنة.

المدرب الوطني أحمد الحنفوش خلال اللقاء (المنتخب السعودي)

وتشهد المجموعة الحادية عشرة أيضاً قمة بين منتخبات من أفريقيا وأميركا الجنوبية، حيث يلتقي منتخب الكاميرون مع منتخب فنزويلا.

ويطمح منتخب المكسيك، المتوج باللقب مرتين، إلى الذهاب بعيداً في منافسات قطر، حينما يواجه نظيره الروماني.

أما رومانيا، فتشارك في كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى، ويبرز في صفوفها المدافع المميز إدواردو كورلات، المرتبط بعقد مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ويلتقي بطلا آسيا وأميركا الجنوبية تحت 17 سنة وجهاً لوجه في المجموعة الثانية عشرة، وذلك خلال مباراة منتخبي اليابان وكولومبيا.

ويدخل منتخب صربيا، المتأهل للمرة الأولى، مباراته الافتتاحية أمام منتخب هندوراس في المجموعة ذاتها، برغبة كبيرة في ترك بصمته، مع استعداد لاعب الوسط المؤثر دراجان أنوكيتش للعب دور محوري.

أما منتخب هندوراس، فقد وصف مدربه ميرلين باز لاعبيه بأنهم «يتمتعون بذكاء كروي كبير ومهارات فنية عالية للغاية».