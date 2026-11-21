رونالدو يسجل هدفه الـ986… ويهدر ثالث جزائية في آخر أربع محاولاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343820-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%80986%E2%80%A6-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
رونالدو يسجل هدفه الـ986… ويهدر ثالث جزائية في آخر أربع محاولات
رونالدو يصرخ حسرة بسبب ضياع الجزائية (محمد المانع)
عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ليلة متناقضة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين أمام الأهلي، بعدما سجل هدفه رقم 986 في مسيرته الاحترافية، قبل أن يهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح فريقه التقدم بهدفين، في المواجهة التي انتهت بخسارة النصر 1-3، الجمعة.
وافتتح رونالدو التسجيل مستفيداً من كرة افتكها زميله سامو كوستا، ليودعها الشباك بلمسة واحدة، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم، ومقترباً خطوة إضافية من حاجز الألف هدف في مسيرته.
وبعد خمس دقائق من هدفه، سنحت للنجم البرتغالي فرصة مضاعفة النتيجة، عندما احتسب الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو ركلة جزاء لمصلحة النصر، لكن تسديدة رونالدو اصطدمت بالقائم، ليبقى التقدم بهدف دون مقابل.
وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ركلة الجزاء المهدرة هي الثالثة لرونالدو خلال آخر أربع محاولات، في رقم لافت للاعب الذي يُعد تسجيل الأهداف من علامة الجزاء إحدى أبرز سمات مسيرته التهديفية.
وتحولت مجريات المواجهة بعد الفرصة الضائعة، إذ أدرك الأهلي التعادل عبر البرازيلي غالينو بتسديدة من مسافة 30 متراً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يسجل الإنجليزي إيفان توني هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ويضيف روبر إيبانيز الهدف الثالث.
وحرم سقوط النصر أمام الأهلي الفريق من اعتلاء صدارة الدوري مؤقتاً، ليبقى ثالثاً متساوياً في النقاط مع القادسية صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، الذي يملك مباراة مؤجلة.
دافع خورخي خيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات حادة من دولوريس أفيرو، والدة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو.
«الشرق الأوسط» (كارديف (ويلز))
أخضر الناشئين في المونديال... هل أخطأ الحنفوش في تقدير قوة أوروغواي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343833-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%9F
أخضر الناشئين في المونديال... هل أخطأ الحنفوش في تقدير قوة أوروغواي؟
أداء مذهل قدمه الأخضر أمام الأوروغواي لكنه انتهى بالخسارة (المنتخب السعودي)
تركت انطلاقة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للناشئين، انطباعات متباينة في الشارع الرياضي؛ ما بين مبتهج بشجاعة وجسارة هذا الفريق، ومتحسر على إهدار فوز بمتناول اليد، في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وتعرض المنتخب السعودي للخسارة في مستهل مشواره أمام نظيره منتخب أوروغواي بنتيجة 2 - 3.
ووضعت نتيجة المباراة على العموم، المدرب الوطني أحمد الحنفوش، أمام مهمة معقدة؛ تتمثل في ضرورة التوازن بين النزعة الهجومية وإغلاق الخطوط الخلفية، وتقدير الخصم وإمكاناته وتاريخه في البطولة، إذا أراد الخروج بنتائج إيجابية فيما تبقى من مواجهات.
وكان المنتخب السعودي تقدم أولاً عن طريق فارس بوشقراء من ضربة جزاء في الدقيقة الـ38، ثم أدرك منتخب أوروغواي التعادل عن طريق بابلو باريرو في الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني، أعاد بوشقراء التقدم للمنتخب السعودي مجدداً في الدقيقة الـ58، لكن جواد الهاشم، لاعب المنتخب السعودي، سجل هدف أوروغواي الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بعد ذلك بـ10 دقائق.
وفي الدقيقة الـ86 سجل منتخب أوروغواي الهدف الثالث عن طريق فاكوندو رودريجيز.
وكان المنتخب الفرنسي قد بدأ مباريات المجموعة بالفوز على هايتي 3 - 1، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أوروغواي.
وسيخوض المنتخب السعودي ثاني لقاءاته الأحد، عندما يواجه المنتخب الفرنسي، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهات هايتي الأربعاء المقبل.
بدوره، أشاد أحمد الحنفوش المدير الفني للمنتخب السعودي للناشئين، بأداء لاعبيه، رغم الخسارة 2 - 3 أمام أوروغواي.
وقال الحنفوش في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس»: «بداية بطولة كأس العالم تحمل كثيراً من الضغط على اللاعبين، لكنهم لعبوا المباراة بشخصية ممتازة، تقدمنا في المباراة مرتين، ولعبنا نداً بند للمنافس، وهذا هو الهدف الرئيسي من أن ندخل كل مباراة لمواجهة أي منافس، مهما كانت قوته البدنية أو التكتيكية».
وتابع: «سعداء بالأداء، وإن كنا غير راضين عن النتيجة، ولا نرضى بأي نتيجة سوى الفوز، لكننا لدينا قناعة بأن لدينا جيلاً مميزاً، يشكل نواة المستقبل للمنتخب السعودي الأول، لا سيما في كأس العالم 2034 التي تستضيفها المملكة».
من جهة ثانية، ستكون البرازيل، المتوجة باللقب 4 مرات، من بين المنتخبات التي ستدشن مشوارها في اليوم الثالث من البطولة السبت.
وتلتقي اليابان مع كولومبيا في مواجهة تجمع بين بطلي آسيا وأميركا الجنوبية، بينما تدخل المكسيك أجواء المنافسات أيضاً، فيما تسجل جمهورية الدومينيكان ومونتينيغرو ورومانيا وصربيا وتنزانيا ظهورها الأول في البطولة، التي تشهد الظهور الأول لمنتخب الجزائر أيضاً في تلك النسخة.
وتلعب البرازيل مع آيرلندا، ضمن منافسات المجموعة التاسعة بمرحلة المجموعات للبطولة، التي انطلقت أول من أمس (الخميس)، وتواصل فعالياتها حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن المؤكد أن الأجواء ستكون حماسية للغاية في ملعب «أسباير زون»، عندما يدخل منتخب البرازيل إلى أرض الملعب لخوض مباراته الافتتاحية، حيث يطمح منتخب «راقصي السامبا» إلى استعادة اللقب الذي حققه للمرة الأخيرة في عام 2019، وستشكل جمهورية آيرلندا اختباره الأول.
كما يلتقي في المجموعة نفسها منتخب تنزانيا مع نظيره الكوستاريكي، حيث يسعى ديسماس أثاناسي، مهاجم المنتخب التنزاني (14 عاماً)، إلى البناء على تألقه في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي.
ويلعب منتخب الجزائر مباراته الأولى في البطولة الحالية أمام المنتخب التشيلي، في المجموعة العاشرة، حيث يشارك الفريق العربي في مونديال الناشئين للمرة الأولى منذ عام 2009.
وتشهد المجموعة العاشرة أيضاً مواجهة أخرى تتسم بالندية بين منتخبي جمهورية الدومينيكان ومونتينيغرو، حيث يشاركان للمرة الأولى في كأس العالم تحت 17 سنة.
وتشهد المجموعة الحادية عشرة أيضاً قمة بين منتخبات من أفريقيا وأميركا الجنوبية، حيث يلتقي منتخب الكاميرون مع منتخب فنزويلا.
ويطمح منتخب المكسيك، المتوج باللقب مرتين، إلى الذهاب بعيداً في منافسات قطر، حينما يواجه نظيره الروماني.
أما رومانيا، فتشارك في كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى، ويبرز في صفوفها المدافع المميز إدواردو كورلات، المرتبط بعقد مع فريق ريال مدريد الإسباني.
ويلتقي بطلا آسيا وأميركا الجنوبية تحت 17 سنة وجهاً لوجه في المجموعة الثانية عشرة، وذلك خلال مباراة منتخبي اليابان وكولومبيا.
ويدخل منتخب صربيا، المتأهل للمرة الأولى، مباراته الافتتاحية أمام منتخب هندوراس في المجموعة ذاتها، برغبة كبيرة في ترك بصمته، مع استعداد لاعب الوسط المؤثر دراجان أنوكيتش للعب دور محوري.
أما منتخب هندوراس، فقد وصف مدربه ميرلين باز لاعبيه بأنهم «يتمتعون بذكاء كروي كبير ومهارات فنية عالية للغاية».
جاهزية القائد ناتشو تنعش القادسية قبل «الدوري والنخبة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343832-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9
ناتشو شارك بفاعلية في ودية القادسية الأخيرة أمام الرفاع البحريني (نادي القادسية)
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جاهزية القائد ناتشو تنعش القادسية قبل «الدوري والنخبة»
ناتشو شارك بفاعلية في ودية القادسية الأخيرة أمام الرفاع البحريني (نادي القادسية)
اطمأن الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية على جاهزية قائد الفريق، الإسباني ناتشو، للمشاركة الرسمية بدءاً من مواجهة الثلاثاء المقبل أمام شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد غيابه عن عدد من المباريات قبل فترة التوقف بسبب الإصابة.
وشارك اللاعب الإسباني المخضرم في المباراة الودية لفريقه ضد الرفاع البحريني، التي أقيمت الأربعاء، في الظهور الأول للقادسية على ملعب أرامكو الذي بدأ التجارب التشغيلية من أجل استضافة مباريات الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري أو كأس الملك أو حتى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عدا عن احتمالية استضافة نهائيات هذه البطولة.
وجاءت مشاركة ناتشو لتبعث الاطمئنان في نفوس أنصار الفريق وقبلهم المدرب رودجرز؛ نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها هذا اللاعب فنياً ومعنوياً وأيضاً من ناحية الروح القيادية التي يتمتع بها.
ورغم ذلك، سيكون اللاعب الإسباني الكبير الذي عرف من خلال المنجزات التي حققها مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده من ضمن الراحلين عن القادسية نهاية هذا الموسم.
وكان انتقال ناتشو للقادسية أحدث أصداء كبيرة حينها كونه انتقل إلى نادٍ سعودي كان صاعداً من دوري الدرجة الأولى.
ومثل ناتشو قيمة كبيرة للفريق ونجح في جعله منافساً في كل البطولات وإن لم يحقق أياً منها حتى الآن، إلا أن الفرصة سانحة له لإنهاء مسيرته ببطولة حيث ينافس القادسية حالياً على أربع بطولات.
وجدد ناتشو عقده لموسم واحد، ورغم القيمة الكبيرة التي يملكها والثقل الذي يمثله فإن تمديد عقده مستبعد رغم أن المدرب رودجرز تحدث مؤخراً عن القيمة التي يمثلها اللاعب أثناء غيابه مؤخراً في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ضعف متوسط الدفاع تحديداً في مباراة الهلال التي خسرها القادسية ومنها خسر الصدارة أيضاً.
من جانب آخر، ينتظر أن يدخل اللاعبان الإيطالي ريتيغي والأوروغوياني نانديز التدريبات الجماعية بقوة ويشاركان في المناورات بهدف تجهيزهما لمواجهة الفيحاء، الجمعة المقبل، في الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تنتظر الفريق تحديات عديدة للحفاظ على مركزه المتقدم في جدول الترتيب كونه سيلاقي النصر الذي يعد أقرب منافسيه في الجولة بعد القادمة من الدوري.
ولم تكن المباراة الودية التي خاضها الفريق ضد الرفاع للاطمئنان فقط على جاهزية بعض اللاعبين النجوم، لكنها أيضاً كانت بمثابة اختبار ميداني لاكتشاف أسماء جديدة من اللاعبين الصاعدين الذين ينتظرون الفرصة في الفريق الأول يتقدمهم اللاعب فهاد الشمري الذي أبدع وسجل هدفاً رائعاً أظهر من خلاله مهاراته في مواجهة مدافعي الفريق المنافس، وكذلك باسل العبادي وغيرهم من الأسماء السعودية الشابة التي استغلت غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين السعوديين والأجانب عن تلك المباراة لارتباطهم بمنتخباتهم الوطنية أيام «الفيفا» ليكونوا خيارات متاحة أمام رودجرز الذي يهدف إلى صناعة جيل جديد يكون دعامة للأسماء الحالية من النجوم في ظل تنافس القادسية على أربع بطولات لهذا العام.
كما وقف المدرب على جاهزية أسماء أخرى تم استقطابها مثل عبد العزيز العليوه القادم من الخلود وعبد الملك الجابر المعار من النصر وأسماء أخرى حتى الأجنبية مثل محمد سنغاري وسليمان ساني ومارتينو كوميكار.
ومن المقرر أن ينضم اللاعبون السعوديون والأجانب العائدون من منتخباتهم في التدريبات الجماعية، ومن ثم المغادرة مع الفريق إلى دبي لخوض المباراة القارية؛ حيث يسعى القادسية للعودة بالنقاط الثلاث وتعزيز مركزه للتأهل للأدوار الإقصائية بعد أن نجح في تحقيق فوزين والخروج بتعادلين في الجولات الأربع الماضية، فيما حقق في المباراة الماضية فوزاً كاسحاً على الغرافة القطري على أرضه بالدوحة بخماسية نظيفة.
رونالدو يسجل هدفه الـ986… ويهدر ثالث جزائية في آخر أربع محاولاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343820-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%80986%E2%80%A6-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
رونالدو يسجل هدفه الـ986… ويهدر ثالث جزائية في آخر أربع محاولات
رونالدو يصرخ حسرة بسبب ضياع الجزائية (محمد المانع)
عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ليلة متناقضة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين أمام الأهلي، بعدما سجل هدفه رقم 986 في مسيرته الاحترافية، قبل أن يهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح فريقه التقدم بهدفين، في المواجهة التي انتهت بخسارة النصر 1-3، الجمعة.
وافتتح رونالدو التسجيل مستفيداً من كرة افتكها زميله سامو كوستا، ليودعها الشباك بلمسة واحدة، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم، ومقترباً خطوة إضافية من حاجز الألف هدف في مسيرته.
وبعد خمس دقائق من هدفه، سنحت للنجم البرتغالي فرصة مضاعفة النتيجة، عندما احتسب الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو ركلة جزاء لمصلحة النصر، لكن تسديدة رونالدو اصطدمت بالقائم، ليبقى التقدم بهدف دون مقابل.
وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ركلة الجزاء المهدرة هي الثالثة لرونالدو خلال آخر أربع محاولات، في رقم لافت للاعب الذي يُعد تسجيل الأهداف من علامة الجزاء إحدى أبرز سمات مسيرته التهديفية.
وتحولت مجريات المواجهة بعد الفرصة الضائعة، إذ أدرك الأهلي التعادل عبر البرازيلي غالينو بتسديدة من مسافة 30 متراً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يسجل الإنجليزي إيفان توني هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ويضيف روبر إيبانيز الهدف الثالث.
وحرم سقوط النصر أمام الأهلي الفريق من اعتلاء صدارة الدوري مؤقتاً، ليبقى ثالثاً متساوياً في النقاط مع القادسية صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، الذي يملك مباراة مؤجلة.