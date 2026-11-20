اختُتمت، الجمعة، على مدرج مطار بنبان في الرياض، الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية، بمشاركة 20 سائقاً قدموا عروضاً أظهرت مهاراتهم في التحكم بالمركبات وتنفيذ المناورات بدقة، وسط تفاعل جماهيري، على أن يُسدل الستار على موسم 2026 بإقامة الجولة الرابعة والأخيرة في ديسمبر المقبل.

| أشواط مليئة بالإثارة والتحدي في فعالية «هجولة» بنسختها الثالثة، حيث يستعرض المشاركون مهاراتهم في التحكم بالمركبات وسط أجواء حماسية وتفاعل من الحضور على مدرج مطار بنبان بالرياض.#هجولة_2026 #رياضة_المحركات pic.twitter.com/7hzAoMgHKx — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 20, 2026

وشهدت الجولة، التي نظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عروضاً استعراضية ركزت على قدرات السائقين في التحكم بالمركبات والحفاظ على التوازن والتركيز أثناء تنفيذ المناورات، في امتداد للجولات السابقة التي احتضنتها العاصمة الرياض.

وعلى الصعيد التنظيمي، شارك 17 عضواً من نادي منظمي السباقات السعودي «المارشال» في إدارة الحركة داخل الموقع، والإشراف على سير العروض، والتنسيق مع فرق السلامة والطوارئ، لضمان انسيابية الفعالية وتطبيق متطلبات السلامة.

| انطلقت فعالية «هجولة» في نسختها الثالثة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على مدرج مطار بنبان بالرياض، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من عشاق رياضة السيارات، في تجربة تجمع بين المهارة والإثارة واستعراض فنون التحكم بالمركبات.#هجولة_2026... pic.twitter.com/d1AoIMIk8B — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 20, 2026

وتأتي «هجولة» ضمن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتوفير بيئة منظمة لممارسة الاستعراضات بالسيارات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتطوير مهاراتهم وإبراز قدراتهم بعيداً عن الطرق العامة، إلى جانب تعزيز التواصل بين السائقين وعشاق السيارات والجمهور.

ويستعد الاتحاد لإقامة الجولة الرابعة والأخيرة في ديسمبر المقبل، التي ستختتم موسم الفعالية للعام الجاري.