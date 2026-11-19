يواصل الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرّض لها في الكاحل الأيسر، وذلك في مقر نادي بالميراس البرازيلي، مستفيداً من فترة التوقف الدولي، في خطوة تستهدف استعادة جاهزيته البدنية قبل العودة إلى الملاعب.

وكان ريوس تعرّض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد أمام أبها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، واضطر إلى مغادرة الملعب مبكراً بعد تعرضه لالتواء في الكاحل الأيسر.

وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب وجود تمزق كامل في أحد الأربطة الرئيسية للكاحل، مع امتداد الإصابة إلى الأنسجة الرابطة بين عظمتي الساق، إلى جانب تجمع للسوائل داخل مفصل الكاحل، في حين أظهرت النتائج سلامة عدد من الأربطة الأخرى والأوتار الرئيسية.

آخر مواجهة بين الاتحاد وباختاكور كانت 2 مايو 2012 ضمن دوري أبطال آسيا وانتهت بفوز الاتحاد 2 - 1 في أوزبكستان (فيفا)

وتُعدّ هذه الإصابة من الإصابات التي تتطلب برنامجاً تأهيلياً متدرجاً، خصوصاً أن الأربطة المصابة تؤدي دوراً مهماً في تثبيت مفصل الكاحل؛ وهو ما يجعل استعادة القدرة على الجري وتغيير الاتجاه والاحتكاك من المراحل المهمة قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وتشير التقديرات إلى أن ريوس يحتاج إلى فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف الشهر للتعافي والعودة إلى الملاعب؛ ما يضع موعد عودته المتوقع بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل والنصف الثاني من يناير (كانون الثاني) 2027، على أن يرتبط ذلك بمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي وتطور حالته البدنية التي تسير بحالة جيدة، وفقاً لمصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، وأنه من المقرر أن يواصل تدريباته خارجياً قبل العودة المتوقعة الأسبوع المقبل إلى جدة واستكمال التعافي بمقر النادي.

من جانبه، وفقاً للمصادر ذاتها، فإن الجهاز الفني يعمل بحذر مع دومبيا من خلال عودة تدريجية في التدريبات، حيث يعمل اللاعب مع المجموعة في أجزاء من الحصة التدريبية، مع مشاركة خفيفة في المناورات منخفضة الشدة، ويأتي الهدف من ذلك لاستعادة اللاعب تدريجياً في التدريبات ثم المواجهات بعد ذلك.

أحمد شراحيلي (نادي الاتحاد)

واجه الاتحاد فريق العلا ودياً على ملعب النادي واستطاع الانتصار بنتيجة 2 -0 عن طريق جورج وسيميتش في مواجهة شهدت عودة أحمد شراحيلي بعد غياب طويل بداعي الإصابة، شراحيلي استطاع لعب الشوط الثاني كاملاً، وقدم أداءً جيداً.

ووفقاً للمصادر، فإن ينز فيسينغ لعب بالقائمة الأساسية في الشوط الأول والقائمة الاحتياطية في الشوط الثاني مع مشاركة عدد من لاعبي فريق تحت 21 سنة لمنحهم الفرصة في حال احتاج الفريق الأول إلى خدماتهم في قادم المنافسات.

دانيلو بيريرا (نادي الاتحاد)

وينتظر الاتحاد مواجهة شبه حاسمة، الاثنين، على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يواجه باختاكور الأوزبكي الاتحاد الذي يحتل المركز العاشر بأربع نقاط والذي يضعه خارج حسابات التأهل تنتظره مواجهة سهلة نسبياً أمام صاحب المركز الـ14، ولكن بحسابات لا تقبل سوى الانتصار، وهو ما تحدث به دانيلو بيريرا قبل أيام من المواجهة: «تركيزنا على مواجهة باختاكور نريد إعطاء إجابة لجماهيرنا بعد فترة التوقف».

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطوراً في نتائج الاتحاد بعد البداية المخيبة، حيث يواجه باختاكور في جدة والوصل الإماراتي في دبي، ثم الغرافة في جدة، وختام الدور الأول في قطر عندما يلتقي السد؛ وما هو مريح نسبياً أن هذه الـ4 فرق لا تعيش في أفضل مستوياتها، حيث يتذيل الغرافة والسد جدول الدوري في المركزين الأخير وقبل الأخير في حين يوجد الوصل في المركز الـ11؛ وما هو مؤكد أن الاتحاد أمام مهمة لا تقبل خسارة المزيد من النقاط.