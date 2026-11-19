علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن محمد المسحل وقائمته اجتازا جميع شروط ومعايير الترشح التي حددتها لجنة الانتخابات التابعة للاتحاد السعودي للتنس، بما في ذلك المقابلة الشخصية، ليصبح المرشح الوحيد الذي استوفت قائمته متطلبات التأهل إلى المرحلة النهائية من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة 2026-2030.

وكشفت المصادر أن الدكتور ناصر عبد الله مهدي نجح في اجتياز المقابلة الشخصية، غير أن قائمته لم تستوفِ شرط وجود عضو أولمبي ضمن المرشحين، ما حال دون تأهلها إلى المرحلة النهائية من السباق الانتخابي.

وأضافت المصادر أن الدكتور صالح العريفي وعبد الله اللهيبي لم ينجحا في اجتياز المقابلة الشخصية التي أجرتها لجنة الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى استبعادهما من المنافسة على رئاسة الاتحاد.

وحسب المصادر، فإن هذه النتائج تجعل قائمة المسحل الوحيدة التي استوفت جميع متطلبات الترشح، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية، وسط توقعات بأن تعلن اللجنة العامة للانتخابات، الخميس، أسماء المرشحين المتأهلين والمستبعدين من السباق الانتخابي.

الدكتور صالح مهدي (حسابه في «إكس»)

وتضم قائمة المسحل 8 مرشحين، يتقدمهم محمد المسحل رئيساً، وتوفيق يحيى معافا نائباً للرئيس، وعبد العزيز سعود العمران عضواً مالياً، والمهندس نواف عبد الرحمن السلطان عضواً فنياً، وفهد عبد الله الشهري عضواً بارالمبياً، والدكتورة سارة حسن القحطاني عضواً إدارياً، والدكتور عبد العزيز محمد الجربوع عضواً قانونياً، والدكتور علي بن محمد الفرج عضواً.

في المقابل، ضمت قائمة ناصر عبد الله مهدي 11 مرشحاً، يتقدمهم مهدي رئيساً، إلى جانب عبد العزيز شكري، وسعود أحمد رحيمي، وعفت سعيد باديب، ومزنة الدوسري، وبدر العمران، وأحمد آل عريف، وفيصل التركي، وعمر عبده، وخالد الضامر، وخالد القرعاوي.

وكان الدكتور صالح العريفي قد تقدم للمنافسة على رئاسة الاتحاد بعد اعتذار الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل عن استكمال ترشحها، فيما دخل اللهيبي السباق الانتخابي بقائمة أخرى، قبل أن تحول نتائج المقابلات الشخصية دون تأهلهما.

ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد السعودي للتنس في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين، وما ستؤول إليه إجراءات الانتخابات في حال اعتماد قائمة المسحل بوصفها القائمة الوحيدة المستوفية للشروط.

وحسب البرنامج الزمني، أجرت لجنة الانتخابات مرحلة فحص وإعلان القوائم الأولية للمرشحين والناخبين، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين، طوال هذا الأسبوع. ويُفتح بعد ذلك باب الطعن على القوائم الأولية للمرشحين والناخبين يومي 20 و21 نوفمبر، قبل النظر في الطعون خلال الفترة من 22 إلى 24 من الشهر نفسه.

وتخصص الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر لإعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، فيما يقام الاقتراع وتعقد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 30 نوفمبر. ويعقب ذلك فتح باب الطعن على إجراءات الانتخاب وعقد الجمعية يومي الأول والثاني من ديسمبر (كانون الأول)، ثم النظر في تلك الطعون خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر.

وتتولى اللجنة العامة للانتخابات، برئاسة سلمان بن فهد الجليل وعضوية عبد الرحمن بن محمد البراك وشهد بن صالح بن رشيد، مهامها ضمن العملية الانتخابية. ويرأس لجنة الطعون والمخالفات الانتخابية عبد الحكيم بن يوسف الشايع، وتضم في عضويتها نورة بن ذعار الدوسري وعبد العزيز إبراهيم اليحيى.

أما سكرتارية اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية ولجنة الطعون والمخالفات الانتخابية، فتترأسها أريج بنت علي القحطاني، وتضم عبد الرحمن بن خالد الظفيري وسعود بن عبد الله الكلثم عضوين.

وتضم اللجنة الفنية أحمد العيسى رئيساً، ممثلاً عن الجمعية العمومية من نادي الفتح، وعضوية كل من عادل بن علي الغامدي وحازم بن يوسف اليوسف، بصفتهما عضوين مستقلين.

وفي إطار الترتيبات الانتخابية، أعلن الاتحاد تحديث قائمة أعضاء الجمعية العمومية والأندية، التي شملت 37 نادياً، هي: الابتسام، والأخدود، والاتفاق، والاعتماد، والبدائع، والتهامي، والثقبة، والجبيل، والجزيرة، والحريق، والحزم، وحطين، والخويلدية، والدرع، والسر، والسروات، والسلام، والشباب، والشروق، والصفا، والطرف، والعلا، والعمران، والفتح، وفيد، والفيحاء، والفيصلي، والقادسية، والقارة، وكميت، والمحيط، ونجد، والنهضة، والهداية، والهدى، والهلال، والوشم.