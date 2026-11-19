علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن ترشيح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، لم يأتِ بناءً على اختيار من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإنما جاء وفق آلية فنية معتمدة لدى الاتحاد الآسيوي، تتولى بموجبها لجنة من الخبراء تقييم اللاعبين وتحديد المرشحين للجائزة.

وحسب المصادر، فإن الاتحاد السعودي رفع باسم فراس البريكان بوصفه لاعباً مرشحاً له للمنافسة على جائزة أفضل لاعب للقارة، وذلك وفق معطيات تتعلق بالنقاط واحتسابها.

لكن المصادر، كشفت عن أن الآسيوي لديه لجنة فنية تقوم برصد كل اللاعبين البارزين بناء على عدد من المعايير، إذ يتم تسجيل اسمه في حال عدم وجوده ضمن المرشحين من قبل الاتحادات الوطنية، وهو ما حدث مع النجم السعودي سالم الدوسري الذي نجح بجمع عدد نقاط جعلته يتجاوز بقية المرشحين الآخرين للصعود ضمن القائمة الأخيرة الثلاثية.

ويُطلب من الاتحادات المحلية ترشيح لاعب للمنافسة على جائزة أفضل لاعب آسيوي، وفقاً لمسار الجائزة وقراءة الاتحاد لمشهد الجائزة وعدد النقاط المتوقع أن يحصل عليها اللاعب.

وتوضح معايير الاتحاد الآسيوي أن جائزة أفضل لاعب في آسيا مخصصة للاعبين الآسيويين الذين ينشطون في أندية القارة، فيما يعتمد تحديد المرشحين على النقاط التي يجمعها اللاعب من حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفقاً لأهمية البطولة التي يشارك فيها.

ويمنح النظام 60 نقطة لجائزة أفضل لاعب في مباراة بنهائيات كأس العالم، و40 نقطة في نهائيات كأس آسيا ودورة الألعاب الأولمبية، و25 نقطة في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، و20 نقطة في الدور الثالث من التصفيات، ومثلها في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

وعلى مستوى الأندية، يحصل اللاعب على 15 نقطة عند اختياره أفضل لاعب في مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة مقابل 10 نقاط في دوري أبطال آسيا 2.

ولا يقتصر التقييم على النقاط، إذ تُعد إنجازات اللاعب وفريقه أحد المعايير الرئيسية منذ بداية عملية الاختيار، إلى جانب السلوك والانضباط داخل الملعب، حيث تُخصم 10 نقاط مقابل البطاقة الحمراء، وخمس نقاط مقابل البطاقة الصفراء.

وبعد احتساب النقاط وتقييم الإنجازات، تتولى لجنة من الخبراء الفنيين إعداد القائمة المختصرة للمرشحين، وتؤكد المعايير أن وصول أي لاعب إلى القائمة النهائية يعكس حصيلة تقييم فني لأدائه وإنجازاته خلال الفترة المعتمدة، وليس مجرد ترشيح تقدمه اتحادات كرة القدم الوطنية.