توجت لاعبة القادسية أميرة السعيدي بلقب بطولة المملكة للسيدات لكرة الطاولة، والتي اختُتمت الجمعة في الصالة الخضراء بالعاصمة الرياض، وشهدت منافسات قوية ومستويات فنية لافتة بين اللاعبات في مختلف الفئات العمرية.

وحلت رزان إسماعيل من نادي الحمادة في المركز الثاني، فيما جاءت زهراء العباد من نادي الرياض ثالثة.

وفي فئة تحت 19 عاماً، توجت نهال القحطاني من نادي القادسية بالميدالية الذهبية، وجاءت حصة الخالدي من نادي الرياض في المركز الثاني، فيما حلت جودي كساب من نادي عزم الأبطال ثالثة.

| مراسم تتويج الفائزات في منافسات الفردي للفئات العمرية تحت 11 و13 و15 و17 و19 عامًا، ومنافسات السيدات، ضمن بطولة المملكة لكرة الطاولة، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة. pic.twitter.com/UXzzyXPixg — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 20, 2026

وفي فئة تحت 17 عاماً، أحرزت نهال القحطاني من نادي القادسية الذهبية، تلتها حصة الخالدي من نادي الرياض بالميدالية الفضية، وجودي محمد كساب من نادي عزم الأبطال بالميدالية البرونزية.

أما في فئة تحت 15 عاماً، فحققت ميار المحواشي من نادي القادسية المركز الأول، وجاءت مريم المطر من نادي النور ثانية، فيما حلت جنى باجحزر من نادي الرياض في المركز الثالث.

️| نهال القحطاني لاعبة فريق القادسية لـ«الشرق الأوسط»، بعد تحقيقها ميداليتين ذهبيتين في منافسات تحت 17 و19 عاماً ببطولة المملكة لكرة الطاولة:- طموحي هو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.️| أميرة السعيدي لاعبة فريق القادسية لـ«الشرق الأوسط»، بعد تتويجها... pic.twitter.com/vJfRuTx9EQ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 20, 2026

وفي فئة تحت 13 عاماً، انتزعت ميار المحواشي من نادي القادسية الميدالية الذهبية، وجاءت نور الله خالد شاكر من نادي الرياض في المركز الثاني، فيما حققت نور باجحزر من نادي الرياض المركز الثالث.

وفي منافسات تحت 11 عاماً، توجت سارة مهنا من نادي الرياض بالميدالية الذهبية، وجاءت جمان آل نمر من نادي السلام في المركز الثاني، فيما حلت بتول كساب من نادي عزم الأبطال ثالثة.

من جانبها، أعربت نهال القحطاني، لاعبة القادسية، عن سعادتها بتحقيق ذهبيتي فئتي تحت 17 و19 عاماً، وقالت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «كانت بطولة جميلة، والمنافسات صعبة والمستويات رائعة، وبعد جهد وتدريبات ومعسكرات، وفقني الله لتحقيق الميداليتين الذهبيتين في الفئتين».

وأضافت عن طموحاتها المقبلة: «طموحي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس».

من جهتها، تحدثت أميرة السعيدي، لاعبة القادسية، عن أجواء المنافسات بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات السيدات، وقالت: «الأجواء كانت جميلة وحماسية، والمنافسات قوية، كما شاهدنا خلال البطولة».

ووجهت رسالة إلى الفتيات الراغبات في ممارسة اللعبة، قائلة: «أتمنى أن يكون لديهن الشغف للتسجيل وممارسة كرة الطاولة، فهي رياضة جميلة وقوية».

وشهدت البطولة مشاركة لاعبات من مختلف الفئات العمرية، في إطار المنافسات التي تستهدف توسيع قاعدة ممارسة كرة الطاولة النسائية واكتشاف المواهب الواعدة.