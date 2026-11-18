كشفت محاضر الجمعية العمومية العادية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تحولات مالية وتنظيمية بارزة، شملت ارتفاع إيرادات الرابطة وأصولها، وزيادة مصروفاتها والتزاماتها، إلى جانب توجه لخفض الدعم المالي والمصروفات التشغيلية والرأسمالية في موازنة الموسم الجديد، وسط تباين في مواقف الأندية بشأن التصديق على القوائم المالية المدققة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي.

وأظهرت الوثائق، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن أرباح الرابطة تراجعت من 79.8 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2023 إلى نحو مليون ريال في 2024، رغم ارتفاع الإيرادات إلى 250 مليون ريال، فيما عارض الهلال التصديق على القوائم المالية، وامتنع الفيحاء عن التصويت.

وأظهرت الوثائق، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن الجمعية العمومية للرابطة عقدت اجتماعها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2026 بفندق ريكسوس أبحر في جدة، برئاسة عبد العزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور ممثلي 17 نادياً من أصل 18، فيما غاب نادي الخلود بعذر، واقتصرت صلاحية التصويت على ممثلي 15 نادياً، بعد حضور النصر والقادسية بصفة مستمعين دون حق التصويت لعدم استيفاء ممثليهما متطلبات التمثيل المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وتضمنت المحاضر، المحررة بتاريخ 15 أكتوبر والمرفقة بخطاب صادر عن الرئيس التنفيذي للرابطة عمر مغربل في 16 أكتوبر، تفاصيل القوائم المالية المعروضة ونتائج التصويت على القرارات المالية والإدارية والتنظيمية، إلى جانب الموازنة التقديرية للموسم الجديد، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، التي لم تتمكن الجمعية من إقرارها بعد اعتراض أربعة أندية وعدم تحقق الأغلبية المطلوبة.

امتنع الهلال ونيوم والدرعية والفيصلي عن تعيين المراقبين المستقلين (رابطة الدوري السعودي)

المصروفات ترتفع والأرباح تتراجع

وأظهرت المؤشرات المالية التي عرضها ممثل المراجِع الخارجي (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه) ارتفاع إجمالي إيرادات الرابطة من 172 مليوناً و853 ألفاً و704 ريالات في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، إلى 250 مليوناً و32 ألفاً و457 ريالاً في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة بلغت نحو 77.2 مليون ريال، تعادل 44.6 في المائة.

وفي المقابل، قفز إجمالي المصروفات من 92 مليوناً و260 ألفاً و185 ريالاً إلى 246 مليوناً و204 آلاف و657 ريالاً خلال الفترة ذاتها، بزيادة تجاوزت 153.9 مليون ريال، وبنسبة بلغت نحو 166.9 في المائة.

وتزامن ارتفاع المصروفات بمعدل يفوق نمو الإيرادات مع تراجع ربح السنة من 79 مليوناً و839 ألفاً و830 ريالاً إلى مليون و4 آلاف و987 ريالاً، بانخفاض يقارب 78.8 مليون ريال، وهو ما يعادل 98.7 في المائة.

وشهد المركز المالي للرابطة تغيرات كبيرة خلال الفترة نفسها، إذ ارتفع إجمالي الأصول من 207 ملايين و352 ألفاً و744 ريالاً في 2023 إلى 488 مليوناً و960 ألفاً و381 ريالاً في 2024.

كما ارتفع إجمالي الالتزامات من 133 مليوناً و378 ألفاً و859 ريالاً إلى 413 مليوناً و955 ألفاً و98 ريالاً، فيما سجل إجمالي حقوق الرابطة ارتفاعاً محدوداً من 73 مليوناً و973 ألفاً و885 ريالاً إلى 75 مليوناً و5 آلاف و283 ريالاً.

ونبه المحضر إلى أن الأرقام الواردة في الجدول المالي تمثل مؤشرات مختارة من العرض المقدم للجمعية، ولا تشكل قائمة دخل كاملة أو تسوية محاسبية لربح السنة، وبالتالي فإن الفارق الحسابي المباشر بين إجمالي الإيرادات والمصروفات المعروضة لا يمثل بالضرورة الربح النهائي المسجل في القوائم المالية.

تعديلات النظام الأساسي واجهت معارضة الهلال والأهلي والشباب والفيحاء (رابطة الدوري السعودي)

الهلال يعارض التصديق على الحسابات

وصدَّقت الجمعية العمومية على التقرير المالي للمراجِع الخارجي والقوائم المالية المدقَّقة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2023 و30 يونيو 2024، بموافقة 13 نادياً، مقابل معارضة الهلال وامتناع الفيحاء عن التصويت.

ولم يتضمن محضر الاجتماع توضيحاً لأسباب معارضة الهلال أو امتناع الفيحاء، فيما أشار العرض المالي إلى صدور رأي مراجعة غير معدل عن القوائم المالية للسنتين، وهو ما يعني أن المراجِع الخارجي أصدر رأيه دون تحفظات على القوائم وفق المعايير المطبقة.

وتناول العرض كذلك المعالجات المحاسبية والإفصاحات والتصديقات، والتنسيق مع المراجِع الخارجي تحت إشراف لجنة المراجعة.

وأظهرت الوثائق أن العمل على إقفال الفترات المالية حتى 30 يونيو 2026 لا يزال قيد الإنجاز بالتنسيق مع المراجِع الخارجي، مع استهداف عرض القوائم ذات الصلة على الجمعية العمومية للتصديق في مارس (آذار) 2027.

وفي ملف موازنة الرابطة، كشفت المقارنات المالية المعروضة على الجمعية عن تراجع الدعم المالي من 220 مليون ريال في موسم 2024-2025 إلى 109 ملايين ريال في موسم 2025-2026، فيما قُدرت الموازنة الجديدة لموسم 2026-2027 الدعم بنحو 58 مليون ريال.

ويمثل الدعم التقديري للموسم الجديد انخفاضاً بنحو 46.8 في المائة مقارنةًً بالموسم السابق، وبنحو 73.6 في المائة مقارنةًً بموسم 2024-2025.

وكان الدعم قد بلغ 122 مليون ريال في موسم 2022-2023، قبل أن يرتفع إلى 180 مليون ريال في 2023-2024، ثم يصل إلى 220 مليون ريال في الموسم التالي، ليبدأ بعدها مسار الانخفاض وفق البيانات المعروضة.

وفي المقابل، أظهرت الوثائق أن حصة الرابطة البالغة 15 في المائة من صافي العوائد التجارية، التي تمثل أحد مواردها الأساسية، بلغت 51 مليون ريال في موسم 2022-2023، ثم ارتفعت إلى 67 مليون ريال في موسم 2023-2024، قبل أن تنخفض إلى 54 مليون ريال في 2024-2025.

وعادت الحصة التجارية للارتفاع إلى 63 مليون ريال في موسم 2025-2026، فيما قدرت الرابطة وصولها إلى 68 مليون ريال خلال موسم 2026-2027، بزيادة 5 ملايين ريال مقارنةً بالموسم السابق.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة المقدرة في حصة الرابطة من العوائد التجارية أقل من الانخفاض المتوقع في بند الدعم المالي، دون أن تسمح البيانات المعروضة بتحديد إجمالي المركز المالي المتوقع للموازنة الجديدة، نظراً إلى اقتصار المقارنة على بنود مختارة من الإيرادات والمصروفات.

وأكد المحضر أن الدعم المالي الإضافي يسهم في تغطية متطلبات التشغيل والتطوير، وفق المخصصات وضوابط الصرف والصلاحيات المعتمدة.

حظيت القرارات المتعلقة باعتماد تقرير النشاط والاستراتيجية المحدَّثة (رابطة الدوري السعودي)

خفض المصروفات إلى 222 مليون ريال

وأوضحت البيانات المالية أن المصروفات التشغيلية والرأسمالية للرابطة بلغت 94 مليون ريال في موسم 2022-2023، قبل ارتفاعها إلى 247 مليون ريال في 2023-2024، ثم إلى 276 مليون ريال في موسم 2024-2025.

وانخفضت تلك المصروفات إلى 258 مليون ريال في موسم 2025-2026، فيما تضمنت الموازنة التقديرية للموسم الجديد خفضها إلى 222 مليون ريال، بانخفاض مقدَّر يبلغ 36 مليون ريال، وبنسبة تقارب 14 في المائة مقارنةً بالموسم السابق.

وأوضحت الوثائق أن بيانات موسمي 2022-2023 و2023-2024 تمثل أرقاماً فعلية مدققة، بينما تعد أرقام موسمي 2024-2025 و2025-2026 فعلية غير مدققة، في حين تمثل أرقام موسم 2026-2027 تقديرات مستقبلية ضمن الموازنة السنوية.

كما أكدت أن المصروفات التشغيلية والرأسمالية الواردة في المقارنة لا تشمل المصروفات المباشرة، ومنها تكاليف إنتاج المباريات، وأن الجدول لا يمثل إجمالي موازنة الرابطة أو قائمة دخل كاملة.

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد موازنة موسم 2026-2027 بأغلبية 14 صوتاً، دون معارضة، فيما امتنع نادي الاتفاق عن التصويت.

المصروفات التشغيلية والرأسمالية للرابطة بلغت 94 مليون ريال في موسم 2022-2023 (رابطة الدوري السعودي)

4 أندية تعارض تعديلات النظام الأساسي

وفي الجانب التنظيمي، كشفت محاضر الاجتماع عن عدم اعتماد تعديلات مقترحة شملت عشر مواد من النظام الأساسي للرابطة، بعدما حصلت على تسعة أصوات مؤيدة، مقابل أربعة أصوات معارضة وامتناع عضوين.

وجاءت المعارضة من الهلال والأهلي والشباب والفيحاء، فيما امتنع نيوم والحزم عن التصويت.

وحسب المادة 24 من النظام الأساسي، فإن إقرار التعديلات يتطلب أغلبية الثلثين، بواقع 12 صوتاً من إجمالي 18 عضواً مستحقاً للتصويت، وهي الأغلبية التي لم تتحقق في الاجتماع.

وتضمنت المقترحات تعديل المادة الأولى المتعلقة بالحقوق التجارية والملكية الفكرية، والمادة الحادية عشرة الخاصة بالتزام الأندية بقرارات اللجان والالتزامات المالية والتعاقدية، والمادة 26 في فقرتها الثانية المرتبطة بالتصديقات ومتطلبات النفاذ والقيد.

وشملت التعديلات كذلك المادة 31 في فقرتها الثامنة عشرة، المرتبطة بتأسيس الشركات وإعادة هيكلتها وحلها وتصفيتها، والمادة 40 المتعلقة بتفويض التمثيل والتوقيع والصلاحيات القابلة للتفويض، والمادة 41 بشأن أعمال الإدارات والتوقيع ضمن الاختصاصات والصلاحيات.

كما تناولت المادة 43 في فقرتها الثالثة متطلبات الكفاءة والخبرة والمؤهلات عند تعيين الرئيس التنفيذي، والمادة 45 الخاصة بالإشراف على اللجان مع المحافظة على استقلاليتها، والمادة 51 المتعلقة بإيرادات الحقوق التجارية والملكية الفكرية، والمادة 55 الخاصة بتسوية الحسابات والخصم من مستحقات الأندية.

وأظهر محضر المداولات تحفظ بعض الأعضاء على عرض التعديلات مجتمعةً ضمن بند واحد، ومناقشة إمكانية تقديم كل تعديل بصورة مستقلة للتصويت عليه خلال الاجتماع المقبل.

وانتهت الجمعية إلى عدم اعتماد حزمة التعديلات المطروحة لعدم حصولها على أغلبية الثلثين المطلوبة، دون أن يتضمن المحضر قراراً نهائياً بشأن موعد إعادة طرحها أو آلية التصويت عليها مستقبلاً.

وافقت الجمعية العمومية على اعتماد موازنة موسم 2026-2027 بأغلبية 14 صوتاً (رابطة الدوري السعودي)

النصر والقادسية خارج التصويت

وشهد الاجتماع الذي عُقد في اليوم الذي جرى فيه نهائي كأس الخليج العربي الـ27 لكرة القدم في جدة، حضور ممثلي 17 نادياً، من بينهم 15 ممثلاً مخولاً بالتصويت، بينما حضر جوزيه سيميدو ممثلاً للنصر، وزكي الصالح ممثلاً للقادسية، بصفة مستمعين دون حق التصويت، بسبب عدم استيفائهما متطلبات التمثيل المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وفي المقابل، اعتذر نادي الخلود عن الحضور.

وأوضح المحضر أن القرارات العادية تحتاج إلى أغلبية ثمانية أصوات من أصل 15 نادياً مخولاً بالتصويت، بينما تتطلب تعديلات النظام الأساسي أغلبية 12 صوتاً من إجمالي 18 عضواً مستحقاً للتصويت.

وشملت قائمة ممثلي الأندية ستيف كالزادا عن الهلال، ودومينغوس أوليفيرا عن الاتحاد، وشريف الزاير عن نيوم، وفابريزيو بوكيت عن الأهلي، وويليام مانينغ عن الدرعية، وحمد المطوع عن الاتفاق، وفهد العايد عن الحزم، وتوفيق المديهيم عن الفيحاء، وعلي المحسن عن الخليج.

كما حضر عبد العزيز المالك ممثلاً للشباب، وأحمد العيسى عن الفتح، ونايف الدريس عن الفيصلي، وعلي الشايعي عن التعاون، وتركي الحمودي عن الرياض، وعبد الرحمن آل عجيم عن أبها.

تضمنت أعمال الجمعية مناقشة 3 مقترحات مقدَّمة من ناديَي الرياض والدرعية (رابطة الدوري السعودي)

الرياض يطرح صلاحيات اللائحة المالية

وتضمنت أعمال الجمعية مناقشة ثلاثة مقترحات مقدمة من ناديي الرياض والدرعية، تناول أولها صلاحية اعتماد اللائحة المالية للرابطة وتعديلها، فيما ركز المقترحان الآخران على عدد اللاعبين غير السعوديين في قائمة المباراة، وإجراءات قوائم الفرق بعد إغلاق فترات التسجيل.

وحسب المحضر، استمعت الجمعية إلى مقترح الرياض بشأن صلاحيات اعتماد وتعديل اللائحة المالية، وخلصت إلى إمكانية بحثه في اجتماعات لاحقة.

أما المقترحان المقدَّمان من الدرعية، فقد جرى إيضاح أن الموضوعين يدخلان ضمن اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم، دون صدور قرارات بشأنهما خلال الاجتماع.

صدَّقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين البريطاني نيكولاس إيان كاورد عضواً في مجلس إدارة الرابطة (رابطة الدوري السعودي)

التصديق على عضو جديد بمجلس الإدارة

وفي القرارات الإدارية، صدَّقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين البريطاني نيكولاس إيان كاورد، عضواً في مجلس إدارة الرابطة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، استناداً إلى المادة 27 في فقرتها الخامسة من النظام الأساسي.

وحصل قرار التصديق على موافقة جميع الأندية الخمسة عشر المخولة بالتصويت، دون معارضة أو امتناع.

كما وافقت الجمعية بالإجماع على إعادة تعيين أعضاء لجنة المراجعة لمدة أربع سنوات، اعتباراً من تاريخ تعيين مجلس الإدارة الحالي.

وتضم اللجنة عادل مالوي رئيساً، ولمياء الرشيد عضواً مستقلاً، وعمر الشنقيطي عضواً مستقلاً، وحصل قرار إعادة تعيينهم على موافقة جميع الأندية المخولة بالتصويت.

وشهد الاجتماع اعتماد تقرير نشاط الرابطة وتحديث استراتيجيتها بموافقة جميع الأندية المخولة بالتصويت، بعدما استعرضت الإدارة ما تحقق منذ الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.

وتقوم الاستراتيجية المحدثة على أربعة محاور رئيسية، تشمل: كرة قدم مشوقة، وأندية مزدهرة، وجماهير متفاعلة، وقوة تجارية، مدعومة بالكوادر البشرية والتقنية والحوكمة والامتثال.

وأكد عبد العزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة الرابطة، خلال كلمته في الاجتماع، أهمية تمكين الأندية وتعزيز التنافسية وتحسين تجربة الجماهير والقيمة التجارية، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة التنفيذ وتحويل الاستراتيجية إلى مبادرات ذات أثر ملموس.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي عمر مغربل، ما تحقق في تطوير لوائح المسابقات ومنظومة تراخيص الأندية والحوكمة والرقابة المالية، إلى جانب تطوير خدمات البيانات وتحليل الأداء وأتمتة عمليات المباريات وتحسين تجربة الجماهير.

وتطرق مغربل كذلك إلى تنمية الرعايات والحقوق الإعلامية، مؤكداً أن معيار نجاح الرابطة يتمثل في القيمة المضافة للأندية وجودة المنافسة وكفاءة التشغيل، مع قياس أثر المبادرات وتطوير الحلول بالشراكة مع الأندية.

وحصل قرار اعتماد تقرير النشاط وتحديث الاستراتيجية على موافقة جميع المصوتين الخمسة عشر، دون تسجيل معارضة أو امتناع.

وفي الإجراءات التنظيمية، وافقت الجمعية على تعيين ثلاثة ممثلين للأندية لمراجعة محضر الاجتماع وتوقيعه، هم: علي الشايعي ممثل التعاون، وفهد العايد ممثل الحزم، وحمد المطوع ممثل الاتفاق.

وحصل القرار على 13 صوتاً مؤيداً، دون معارضة، مع امتناع ممثلي الهلال والحزم عن التصويت.

كما اعتمدت الجمعية تعيين طارق كيال وإبراهيم خلوفة والمحامي ماجد العامري مراقبين مستقلين للاجتماع، بموافقة 11 عضواً، دون معارضة، وامتناع أربعة أعضاء يمثلون الهلال ونيوم والدرعية والفيصلي.

وصدَّقت الجمعية بالإجماع على محضر اجتماعها السابق، بموافقة جميع الأندية المخولة بالتصويت.

وفي ملف تعيين مدقِّق مالي مستقل، أوضحت المحاضر عدم تقديم طلب بهذا الشأن خلال الاجتماع، وبالتالي لم يصدر أي قرار يتعلق بتعيين مدقِّق مستقل جديد.

كما لم تتضمن أوراق الاجتماع حالة محددة لتعليق أو إسقاط عضوية أي نادٍ، ولم يُتخذ قرار في هذا الشأن.

أوضح المحضر أن القرارات العادية تحتاج إلى أغلبية 8 أصوات من أصل 15 نادياً مخولاً بالتصويت (رابطة الدوري السعودي)

تباين مواقف الأندية في القرارات

وأظهر سجل التصويت المرفق بالمحضر تباين مواقف الأندية تجاه القرارات المالية والتنظيمية، إذ امتنع الهلال والحزم عن التصويت على تعيين ممثلي الأندية لمراجعة المحضر، فيما امتنع الهلال ونيوم والدرعية والفيصلي عن تعيين المراقبين المستقلين.

وفي التصويت على القوائم المالية المدققة، عارض الهلال التصديق، وامتنع الفيحاء، بينما امتنع الاتفاق عن التصويت على الموازنة السنوية لموسم 2026-2027.

أما تعديلات النظام الأساسي، فقد واجهت معارضة الهلال والأهلي والشباب والفيحاء، وامتناع نيوم والحزم، لتسقط لعدم بلوغها العدد المطلوب من الأصوات المؤيدة.

وفي المقابل، حظيت القرارات المتعلقة باعتماد تقرير النشاط والاستراتيجية المحدثة، وإعادة تعيين لجنة المراجعة، والتصديق على عضو مجلس الإدارة الجديد، بموافقة جميع الأندية المخولة بالتصويت.

وتكشف المحاضر عن مرحلة مالية وتنظيمية تشهدها الرابطة، تتزامن مع ارتفاع كبير في المصروفات والالتزامات المسجلة بالقوائم المالية المدققة لعام 2024، وتراجع الدعم المالي المدرج في مؤشرات المواسم اللاحقة، مقابل توجه لزيادة مساهمة العوائد التجارية وخفض المصروفات التشغيلية والرأسمالية التقديرية.

كما تُظهر نتائج الاجتماع استمرار التباين بين الأندية حول بعض الصلاحيات والتعديلات التنظيمية، في وقت بقي فيه النظام الأساسي دون التعديلات المقترحة، بانتظار ما قد تسفر عنه مناقشات الجمعية العمومية خلال اجتماعها المقبل.