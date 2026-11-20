اعتبر نواف بوشل، لاعب النصر أن فريقه دفع ثمن عدم استغلال الفرصة لحسم الفوز مبكرا على الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة.

ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز على النصر بنتيجة 3/1، الجمعة، ليقترب من مراكز القمة.

وقال بوشل في تصريحات بعد نهاية المباراة إن الفريق "عوقب" على إهدار فرصة حسم اللقاء مبكرًا، مشيرًا إلى أن فريقه قدم شوطًا أول قويًا كاد فيه أن ينهي الأمور لكن عودة الأهلي في نهاية الشوط قلبت الأمور.

وأضاف بوشل أن فريقه حاول في الشوط الثاني من أجل العودة للتقدم مجددًا لافتًا إلى أن اللاعبين لم يتراجعوا أمام الأهلي في الشوط الثاني.

وعن الأحداث بين لاعبي الأهلي والنصر بعد المباريات في الآونة الأخيرة، قال نواف بوشل إن هذا أمر يحدث في جميع أنحاء العالم في المباريات بين الفرق الكبرى.