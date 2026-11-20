أبدى الأسترالي آنج بوستيكوغلو، المدير الفني للنصر، إحباطه الشديد عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، كما أوضح سبب غياب السنغالي ساديو ماني عن اللقاء.

وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «من المحبط خسارة هذه المباراة... بدأنا بشكل ممتاز في الشوط الأول، وحتى في الشوط الثاني كنا في طريقنا للانتصار».

وأضاف مدرب النصر متحدثاً عن تأثير غياب الفاعلية التهديفية في مثل هذه المواجهات الكبرى: «أنا في حالة إحباط شديد... مثل هذه المباريات إن لم تُسجل يُسجل عليك، خاصةً أمام فريق كبير مثل الأهلي».

وعن جودة العناصر المتاحة في قائمة الفريق وثقته في المسار المستقبلي، أفاد: «من وجهة نظري لدينا لاعبون هدافون وشباب جيدون نحاول تطويرهم. لا تزال أمامنا مشاركات كثيرة وبطولات عديدة، وأنا أعتقد بأن النجاح سيأتي حال خوض مبارياتنا كما لعبنا اليوم في الشوط الأول».

واختتم المدير الفني للنصر تصريحاته بتوضيح سبب غياب ماني عن قائمة اللقاء قائلاً: «الأهم في هذه الحياة العائلة، لقد سمحت له بالغياب؛ وهو من أفضل اللاعبين التزاماً وخُلقاً ولا يمكن أن أقول أي شيء عن احترافيته».