مدرب النصر بعد الخسارة الثلاثية: أنا من سمحت لـ«ماني» بالغيابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343756-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8
مدرب النصر بعد الخسارة الثلاثية: أنا من سمحت لـ«ماني» بالغياب
من مباراة الأهلي والنصر في جدة (تصوير: عدنان مهدلي)
أبدى الأسترالي آنج بوستيكوغلو، المدير الفني للنصر، إحباطه الشديد عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، كما أوضح سبب غياب السنغالي ساديو ماني عن اللقاء.
وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «من المحبط خسارة هذه المباراة... بدأنا بشكل ممتاز في الشوط الأول، وحتى في الشوط الثاني كنا في طريقنا للانتصار».
وأضاف مدرب النصر متحدثاً عن تأثير غياب الفاعلية التهديفية في مثل هذه المواجهات الكبرى: «أنا في حالة إحباط شديد... مثل هذه المباريات إن لم تُسجل يُسجل عليك، خاصةً أمام فريق كبير مثل الأهلي».
وعن جودة العناصر المتاحة في قائمة الفريق وثقته في المسار المستقبلي، أفاد: «من وجهة نظري لدينا لاعبون هدافون وشباب جيدون نحاول تطويرهم. لا تزال أمامنا مشاركات كثيرة وبطولات عديدة، وأنا أعتقد بأن النجاح سيأتي حال خوض مبارياتنا كما لعبنا اليوم في الشوط الأول».
واختتم المدير الفني للنصر تصريحاته بتوضيح سبب غياب ماني عن قائمة اللقاء قائلاً: «الأهم في هذه الحياة العائلة، لقد سمحت له بالغياب؛ وهو من أفضل اللاعبين التزاماً وخُلقاً ولا يمكن أن أقول أي شيء عن احترافيته».
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«الشرق الأوسط» (الرياض)
جياد فيصل بن خالد تتألق في سباقات «موسم الرياض»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343759-%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
شهدت سباقات موسم الرياض للخيل، الجمعة، منافسات قوية في أشواط الحفل الـ31، وسط تألق لافت لجياد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، التي حققت 6 انتصارات، مِن بينها كأس وزارة العدل للفئة المحلية الثالثة.
وتُوج الجواد «أبا المعالي»، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بكأس وزارة العدل للفئة المحلية الثالثة، بقيادة الخيّال ريكاردو فيريرا، وإشراف المدرب عبد الله مشرف، بعدما قطع مسافة 1800 متر، بزمن بلغ دقيقة و57.15 ثانية. وينحدر الجواد السعودي من نسل «موتشو جوستو»، ومن إنتاج فيصل مشرف مطلق.
وفي الشوط العاشر، انتزع الجواد الفرنسي «إي إي لهب»، المملوك لنايل راشد سيف الشامسي، كأس رئيس دولة الإمارات للخيل العربية من الفئة الثالثة، بقيادة الخيّال محمد الدهام، وإشراف المدرب برجس الناصر، مسجلاً زمناً قدره دقيقتان و5.70 ثانية لمسافة 1800 متر. وينحدر الجواد من نسل «بيرننغ ساند».
كما حقق الجواد «لله دره»، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، كأس وزارة الداخلية.
وفي الشوط التاسع، ظفر الجواد «فاله زين»، المملوك للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بكأس أميركا اللاتينية، بقيادة محمد الدهام، وإشراف المدرب عبد الله السدراني، بعد منافسة امتدت لمسافة 1200 متر.
وفرضت جياد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز حضورها في بقية الأشواط، إذ فاز «كلنا الخفجي» بالشوط الثامن لمسافة 1600 متر، بإشراف سلمان العضياني، وقيادة ريكاردو فيريرا، في حين حسم «أولمبي» الشوط السابع للمسافة نفسها، بإشراف سامي الحرابي، وقيادة محمد الدهام.
وواصلت جياد الأمير فيصل تألقها بفوز «برنارد شاو» بالشوط السادس لمسافة 1600 متر، بقيادة أليكسس مورينو، وإشراف سامي الحرابي، بينما أحرز «المصيون» الشوط الرابع للمسافة نفسها، بقيادة ريكاردو فيريرا، وإشراف عبد الله مشرف. كما تُوج «سيف المغترة» بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بإشراف سامي الحرابي، وقيادة ريكاردو فيريرا.
وفي بقية النتائج، فازت الفرس «عينوية»، المملوكة لإسحاق جميل التركماني، بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر، بإشراف غيث الغيث، وقيادة زياد الجابري.
وحقق «أثير عذبة»، المملوك لزيد جندل الجندل، انتصار الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بإشراف صالح المدفع، وقيادة محمد الدهام.
وافتتح الجواد «باريوكا»، المملوك لثامر فيصل عويض الديحاني، منافسات الحفل بالفوز بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، بإشراف ثامر فيصل الديحاني، وقيادة محمد الحبيل.
مدرب النصر بعد الخسارة الثلاثية: أنا من سمحت لـ«ماني» بالغيابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343756-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8
مدرب النصر بعد الخسارة الثلاثية: أنا من سمحت لـ«ماني» بالغياب
من مباراة الأهلي والنصر في جدة (تصوير: عدنان مهدلي)
أبدى الأسترالي آنج بوستيكوغلو، المدير الفني للنصر، إحباطه الشديد عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، كما أوضح سبب غياب السنغالي ساديو ماني عن اللقاء.
وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «من المحبط خسارة هذه المباراة... بدأنا بشكل ممتاز في الشوط الأول، وحتى في الشوط الثاني كنا في طريقنا للانتصار».
وأضاف مدرب النصر متحدثاً عن تأثير غياب الفاعلية التهديفية في مثل هذه المواجهات الكبرى: «أنا في حالة إحباط شديد... مثل هذه المباريات إن لم تُسجل يُسجل عليك، خاصةً أمام فريق كبير مثل الأهلي».
وعن جودة العناصر المتاحة في قائمة الفريق وثقته في المسار المستقبلي، أفاد: «من وجهة نظري لدينا لاعبون هدافون وشباب جيدون نحاول تطويرهم. لا تزال أمامنا مشاركات كثيرة وبطولات عديدة، وأنا أعتقد بأن النجاح سيأتي حال خوض مبارياتنا كما لعبنا اليوم في الشوط الأول».
واختتم المدير الفني للنصر تصريحاته بتوضيح سبب غياب ماني عن قائمة اللقاء قائلاً: «الأهم في هذه الحياة العائلة، لقد سمحت له بالغياب؛ وهو من أفضل اللاعبين التزاماً وخُلقاً ولا يمكن أن أقول أي شيء عن احترافيته».
كلاسيكو الإنماء: فرَّط النصر في البداية... وضحك الأهلي في النهايةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5343751-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
كلاسيكو الإنماء: فرَّط النصر في البداية... وضحك الأهلي في النهاية
فرحة أهلاوية بهدف إيفان توني (تصوير: عدنان مهدلي)
رفض القائد النصراوي كريستيانو رونالدو مضاعفة تقدم فريقه أمام الأهلي، بعدما سدد ركلة جزائية في الشوط الأول برعونة، ليقلب المستضيف الطاولة على الضيوف بثلاثية نارية (3/1) في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وأهدر النصراويون عدة فرص سانحة للتسجيل في الشوط الأول من المواجهة في مشهد قادهم في نهاية الأمر إلى حسرة ضحك على أنقاضها الأهلي العائد من الموت ومن الظروف المتقلبة، من الباب الكبير.
ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي النصر على رصيده 28 نقطة في الثالث.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثاني والذي يتفوق على النصر بفارق الأهداف.
وتقدم النصر عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفه رقم 986 في مسيرته الكروية ككل والتاسع له في الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك في الدقيقة الـ14.
وأهدر رونالدو ضربة جزاء للنصر في الدقيقة الـ18، واستغل الأهلي الفرصة ليسجل هدف التعادل عن طريق جالينو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما ألغى الحكم هدفاً للأهلي بداعي التسلل في وقت سابق من الشوط.
وفي الدقيقة الـ71، سجل إيفان توني الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء، وبعده بأربع دقائق سجل روجر إيبانيز الهدف الثالث.
وأهدر أنجيلنو، لاعب النصر، فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة، بعدما انفرد بمرمى إدوارد ميندي، حارس الأهلي، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.
وأسفرت سيطرة النصر في الشوط الأول عن تسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ14 عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تلقى تمريرة من سامو كوستا، ليسددها الأخير مباشرة في شباك ميندي مسجلاً الهدف الأول.
ووصل رونالدو لهدفه رقم 986 في مسيرته والتاسع له هذا الموسم في الدوري السعودي، لكنه فشل في تسجيل الهدف الثاني بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء للنصر في الدقيقة الـ18، لكن النجم البرتغالي أهدرها بعدما سددها في القائم لتضيع عليه وعلى النصر فرصة تسجيل الهدف الثاني.
وسجل الأهلي هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة الـ34، حيث لجأ إلى تقنية الفيديو (فار) ليقرر بعد ذلك عدم احتساب هدف ميريح ديميرال.
لكن الأهلي تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق جالينو، الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك النصر.
وانتهى الشوط الأول على وقع نتيجة التعادل 1/1 بين الفريقين، حيث ارتفع نسق أداء الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني هاجم الأهلي بكل قوة محاولاً تسجيل هدف ثان في شباك النصر، الذي بادله هو الآخر الهجمات بحثاً عن استعادة التقدم.
وفي الدقيقة الـ69، احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد اللجوء لتقنية الفار، ليتبين من وجود لمسة يد على المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، لينفذها الإنجليزي إيفان توني بنجاح في شباك النصر مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة الـ71.
وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني، ليسجل له المدافع روجر إيبانيز الهدف الثالث، حيث تابع ضربة ركنية من الجهة اليسرى، ليضع الكرة في شباك النصر في الدقيقة الـ75.
ونجح الأهلي في تسيير ما تبقى من دقائق في الشوط الثاني لصالحه، لينهي المباراة فائزاً على النصر بنتيجة 3/1 في القمة المؤجلة من الجولة التاسعة.