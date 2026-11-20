مذكرة تفاهم لتحسين سياسات الرعاية القلبية في السعودية
يسهم التعاون في ربط الأدلة العلمية بالممارسة السريرية اليومية (واس)
وقَّعت جمعية القلب السعودية مذكرة تفاهم مع «أسترازينيكا»؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال صحة القلب والأوعية الدموية، والإسهام في تحويل المعرفة العلمية والابتكار إلى تطوّر ملموس في الممارسة السريرية ورعاية المرضى بالمملكة.
وتأتي المذكرة في ظل ما تمثّله أمراض القلب والأوعية الدموية من تحدٍّ رئيس للصحة العامة في السعودية، وما تتطلبه الوقاية منها وإدارتها من تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والجمعيات الطبية وقطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في ربط الأدلة العلمية بالممارسة السريرية اليومية، والكشف المبكر عن المرضى وحصولهم على الرعاية المناسبة.
وتشمل مجالات التعاون الأولية دعم توليد الأدلة العلمية عبر الدراسات والأبحاث الصحية في مجال أمراض القلب، وتعزيز التبادل العلمي عبر المؤتمرات والملتقيات العلمية، وبناء قدرات الممارسين الصحيين في تخصصات القلب، وتطوير رعاية مرضى ارتفاع ضغط الدم بالإسهام في تحسين سياسات الرعاية القلبية وجودتها وكفاءتها ومساراتها في المملكة.
وأكد رئيس الجمعية، الدكتور وليد الحبيب، أن تحسين نتائج علاج أمراض القلب في السعودية يتطلب عملاً منسقاً وطموحاً على مستوى المنظومة الصحية، مُبيِّناً أن هذا التعاون يُعزِّز قدرة الجمعية على توليد الأدلة العلمية، وتمكين الكوادر الصحية، والارتقاء بمعايير الرعاية القلبية.
مذكرة تفاهم لتحسين سياسات الرعاية القلبية في السعودية
يسهم التعاون في ربط الأدلة العلمية بالممارسة السريرية اليومية (واس)
وقَّعت جمعية القلب السعودية مذكرة تفاهم مع «أسترازينيكا»؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال صحة القلب والأوعية الدموية، والإسهام في تحويل المعرفة العلمية والابتكار إلى تطوّر ملموس في الممارسة السريرية ورعاية المرضى بالمملكة.
وتأتي المذكرة في ظل ما تمثّله أمراض القلب والأوعية الدموية من تحدٍّ رئيس للصحة العامة في السعودية، وما تتطلبه الوقاية منها وإدارتها من تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والجمعيات الطبية وقطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في ربط الأدلة العلمية بالممارسة السريرية اليومية، والكشف المبكر عن المرضى وحصولهم على الرعاية المناسبة.
وتشمل مجالات التعاون الأولية دعم توليد الأدلة العلمية عبر الدراسات والأبحاث الصحية في مجال أمراض القلب، وتعزيز التبادل العلمي عبر المؤتمرات والملتقيات العلمية، وبناء قدرات الممارسين الصحيين في تخصصات القلب، وتطوير رعاية مرضى ارتفاع ضغط الدم بالإسهام في تحسين سياسات الرعاية القلبية وجودتها وكفاءتها ومساراتها في المملكة.
وأكد رئيس الجمعية، الدكتور وليد الحبيب، أن تحسين نتائج علاج أمراض القلب في السعودية يتطلب عملاً منسقاً وطموحاً على مستوى المنظومة الصحية، مُبيِّناً أن هذا التعاون يُعزِّز قدرة الجمعية على توليد الأدلة العلمية، وتمكين الكوادر الصحية، والارتقاء بمعايير الرعاية القلبية.
لقاح جديد يقي من عدوى الملاريا بنسبة 87 %https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5343714-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-87
لقاح الملاريا يوفر حماية قوية من العدوى (جامعة فيكتوريا في ويلينغتون)
أظهرت نتائج تجربة سريرية أن لقاحاً تجريبياً جديداً للملاريا حقق فاعلية بلغت 87 في المائة في الوقاية من العدوى، بعدما نجح في حماية الغالبية العظمى من المشاركين الذين تعرضوا عمداً لطفيليات الملاريا الحية في ظروف خاضعة للرقابة.
وأُجريت التجربة، بمشاركة كلية الطب في جامعة واشنطن وشركاء بحثيين، وبرعاية المعهد الوطني للحساسية والأمراض المُعدية، التابع للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، لاختبار لقاح يحمل اسم «PfSPZ-LARC2»، وعُرضت نتائجها، الخميس، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لطب المناطق المدارية والنظافة في واشنطن.
والملاريا مرض مُعدٍ تُسببه طفيليات تنتقل إلى الإنسان عبر لدغات إناث بعوض «الأنوفيلس» المصابة. وتهاجم الطفيليات الكبد أولاً قبل أن تنتقل إلى خلايا الدم الحمراء، مسببة أعراضاً تشمل الحُمى والقشعريرة والصداع والإرهاق. وقد تتطور الحالات الشديدة إلى مضاعفات تهدد الحياة، خصوصاً لدى الأطفال والنساء الحوامل. ويتسبب المرض في أكثر من 600 ألف وفاة سنوياً حول العالم، وينتشر بصورة أكبر في المناطق المدارية، ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعتمد اللقاح الجديد على طفيليات الملاريا الحية، بعد إضعافها وراثياً لمنعها من استكمال دورة حياتها داخل جسم الإنسان. وطوّر الباحثون السلالة المعدَّلة «PfLARC2» في مختبر بمستشفى سياتل للأطفال، قبل أن تواصل شركة «ساناريا» (Sanaria) تطويرها وتصنيعها ونقلها إلى مرحلة التجارب السريرية.
ويعمل اللقاح على تعريض الجهاز المناعي لمجموعة واسعة من البروتينات التي تنتجها الطفيليات، إذ تدخل الجسم وتنمو بطريقة مشابهة للطفيليات الطبيعية، لكنها تحمل تعديلين جينيين يمنعانها من استكمال النمو، خلال المرحلة التي تقضيها داخل الكبد. ويتيح ذلك للجهاز المناعي التعرف على مكونات الطفيلي وتكوين استجابة دفاعية ضده، دون أن يتمكن من مواصلة دورة حياته.
وأظهرت نتائج التجربة أن اثنين فقط، من بين 15 شخصاً تلقّوا اللقاح، أُصيبا بالعدوى، مقابل جميع المشاركين السبعة الذين حصلوا على دواء وهمي، بعدما عُرّضت المجموعتان لطفيليات الملاريا الحية بعد مرور 12 إلى 16 أسبوعاً على تلقّي آخِر جرعة. وتلقّى جميع المصابين العلاج بسرعة وأمان، في حين أظهر اللقاح سلامة جيدة وقدرة على التحمل لدى المشاركين.
ووفق الباحثين، فإن مِن أبرز نتائج التجربة أن اللقاح وفّر حماية رغم اختلاف السلالة المستخدمة في الاختبار عن تلك التي استُخدمت في تطويره؛ إذ تنحدر سلالة اللقاح من غرب أفريقيا، بينما جاءت سلالة الطفيلي المستخدمة في اختبار العدوى من البرازيل.
وأضافوا أن هذه النتيجة تكتسب أهمية؛ لأن طفيلي الملاريا «المتصورة المنجلية» (Plasmodium falciparum)، المسؤول عن أخطر أشكال المرض، يتميز بتنوع وراثي وجغرافي واسع، ما يجعل توفير حماية ضد سلالات مختلفة عاملاً أساسياً لنجاح أي لقاح على نطاق واسع.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل ثمرة عقود من الأبحاث في بيولوجيا طفيليات الملاريا، والتقدم في تقنيات الهندسة الوراثية، التي أتاحت تعديل جينوم الطفيلي لجعله آمناً للاستخدام البشري، مع الاحتفاظ بقدرته على تحفيز استجابة مناعية وقائية قوية.
هل تعاني من صداع في الجانب الأيمن؟ إليك ما قد يعنيهhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5343578-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%87
قد يظهر الصداع بوصفه أثراً جانبياً لبعض الأدوية، سواء تلك التي تُصرف بوصفة طبية أو المتاحة من دون وصفة.
كما قد ينجم عن الإفراط في استخدام الأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية، مثل:
- الأسيتامينوفين (تايلينول).
- الأسبرين.
- الإيبوبروفين (موترين، أدفيل).
ما أنواع الصداع التي قد تصيب الجانب الأيمن من الرأس؟
يوجد أكثر من 200 نوع من الصداع، يُصنَّف بعضها ضمن أنواع الصداع الأولي، التي يكون فيها الصداع هو العرض الرئيسي، بينما يندرج بعضها الآخر ضمن أنواع الصداع الثانوي، التي يظهر فيها الألم بوصفه عرضاً لحالة مرضية أخرى.
ويُعد الصداع النصفي (الشقيقة) والصداع العنقودي من أكثر أسباب الصداع شيوعاً عندما يتركز الألم في جانب واحد من الرأس. كما قد يسبب الصداع التوتري ألماً يقتصر على جانب واحد لدى بعض الأشخاص.
الصداع النصفي (الشقيقة)
يعتقد الباحثون أن العوامل الوراثية تؤدي دوراً في الإصابة بالصداع النصفي، الذي قد يسبب أعراضاً شديدة، أبرزها الشعور بألم نابض في الرأس.
ولا يشترط أن يظهر الصداع النصفي في الجانب نفسه خلال كل نوبة؛ لذلك، فإن تكرار الصداع في جانب واحد فقط، من دون أن ينتقل إلى الجانب الآخر، قد يشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، مثل الورم.
وغالباً ما يصاحب الألم النابض الشديد عدد من الأعراض الأخرى، منها:
- تشوش الرؤية.
- الغثيان.
- الحساسية تجاه الضوء.
- الحساسية تجاه الأصوات.
- القيء.
الصداع العنقودي
يُعد الصداع العنقودي نوعاً نادراً لكنه شديد الألم، ويحدث على شكل نوبات دورية.
ويتميز بألم حاد يتركز عادة حول إحدى العينين، وقد يمتد إلى مناطق أخرى من الرأس والوجه، وكذلك الرقبة والكتفان.
وعادة ما يعاني المصابون به من نوبات متكررة تستمر على مدى أسابيع أو أشهر، تعقبها فترة من الهدوء تختفي خلالها الأعراض.
وتشمل الأعراض الأخرى للصداع العنقودي:
- تعرّق الوجه.
- شحوب البشرة أو احمرارها.
- احمرار العينين أو زيادة إفراز الدموع.
- الشعور بالتململ أو عدم الارتياح.
- احتقان الأنف أو سيلانه.
- تورّم المنطقة المحيطة بالعين المصابة.
الصداع التوتري
يُعد الصداع التوتري أكثر أنواع الصداع شيوعاً، إذ يصيب نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص.
وقد يعاني بعض الأشخاص من الصداع التوتري المزمن، الذي يتكرر لأكثر من 15 يوماً في الشهر، ويستمر فيه الألم لساعات، أو يظهر ويختفي بصورة متقطعة.
وعادة ما يؤثر هذا النوع من الصداع في جانبي الرأس، لكن الأعراض قد تقتصر على جانب واحد لدى بعض المصابين.
وتشمل أبرز علاماته:
- الشعور بألم خفيف ومستمر.
- الحساسية أو الألم عند لمس فروة الرأس.
- تشنج عضلات الكتفين والرقبة أو الشعور بألم فيهما.
- الإحساس بضغط أو شد في منطقة الجبهة أو جانبي الرأس أو مؤخرته.