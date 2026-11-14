«الصداع العاطفي»... لماذا نشعر بالحزن والإرهاق بعد الأحداث السعيدة؟

قد تنتهي عطلة نهاية أسبوع رائعة مع الأصدقاء أو مناسبة احتفالية طال انتظارها، لتجد نفسك في اليوم التالي غارقاً في الحزن أو التعب وفقدان الحافز، رغم أن كل شيء سار على ما يرام. هذه الحالة، التي تُعرف باسم «الصداع العاطفي» (Emotional Hangover)، قد تبدو مفاجئة، لكنها ترتبط بالطاقة النفسية والعاطفية الكبيرة التي يبذلها الإنسان خلال التجارب الممتعة.

وحسب تقرير نشره موقع «فيريويل مايند»، قد تظهر هذه المشاعر بعد حفلات الزفاف أو الحفلات الموسيقية أو الرحلات، إذ يحتاج العقل والجسم إلى وقت لاستعادة التوازن بعد فترات من الإثارة والتفاعل الاجتماعي.

ما «الصداع العاطفي» وكيف نشعر به؟

يحدث «الصداع العاطفي» عندما يشعر الإنسان بحالة من الإنهاك أو الحزن بعد تجربة إيجابية وممتعة. ويمكن أن يصيب أي شخص، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة له من غيرهم.

فالأشخاص الانطوائيون، مثلاً، يعالجون المؤثرات الخارجية بطريقة مختلفة عن المنفتحين، وقد يكون التفاعل الاجتماعي المكثف أكثر استنزافاً لطاقتهم. كذلك قد يعاني المصابون بالتوحد من الإنهاك نتيجة التعرض المفرط للمحفزات الحسية، حتى عندما تكون هذه المحفزات مرتبطة بتجارب ممتعة.

وتشمل أبرز أعراض هذه الحالة القلق، والشعور بالانفصال أو الاغتراب، والتشوش الذهني، والتعب الجسدي أو النفسي، والحزن والوحدة، وسرعة الانفعال، وفقدان الحافز، والشعور بالفراغ والإرهاق.

لماذا نشعر بالحزن بعد التجارب السعيدة؟

تقول غابرييل (مورس) ساندرسون، مؤسسة مركز «نويتيك ثيرابي» والمعالجة النفسية المرخصة، إن الشعور بالإرهاق النفسي والعاطفي بعد التجارب الإيجابية أمر طبيعي، موضحة أن الاستمتاع بالمناسبة لا يلغي الطاقة العاطفية الكبيرة التي يبذلها الإنسان خلال التواصل الاجتماعي أو الوجود في بيئة مليئة بالمحفزات.

وتفسر ساندرسون هذه الحالة بسببين رئيسيين: الأول أن الجسم يفرز مواد كيميائية مرتبطة بالشعور بالسعادة، مثل الدوبامين، وقد يلاحظ الإنسان غياب هذا المستوى من الإثارة بعد انتهاء المناسبة. أما السبب الثاني، فيرتبط بالشعور بالفراغ الذي قد يلي انتهاء التحضيرات والتوقعات التي سبقت الحدث.

وقد تكون هذه الحالة أكثر حدة لدى الأشخاص الذين يعانون القلق أو الاكتئاب، إذ يمكن أن ترافق التجارب الإيجابية أفكار سلبية وانتقادات ذاتية تزيد الشعور بالحزن والإنهاك. كما قد يتفاقم التعب لدى الأشخاص ذوي التعاطف العاطفي المرتفع، الذين يتأثرون بمشاعر الآخرين ويمتصون انفعالاتهم.

وتوضح أليسا بيترسيل، مؤسسة مركز «ماي ويلبينغ»، أن هذه الحالة غالباً ما تكون مؤقتة، لأن الجهاز العصبي يكون في حالة نشاط مرتفع نتيجة الإثارة أو التواصل أو كثرة المحفزات، ويحتاج إلى وقت حتى يستعيد توازنه.

كيف يمكن الوقاية من «الصداع العاطفي»؟

لا توجد طريقة تضمن تجنب هذه الحالة تماماً، لكن بعض الخطوات قد تخفف حدتها. وتنصح بيترسيل بتخصيص وقت هادئ للراحة قبل المناسبات الكبيرة وبعدها، والحرص على تناول الطعام وشرب الماء، والالتزام بعادات تساعد على الاستقرار، مثل النوم والحركة وتدوين الأفكار.

وتقترح ساندرسون استعادة ذكريات التجربة الإيجابية بعد انتهائها، سواء عبر الحديث عنها أو تدوينها، للمحافظة على معناها وآثارها الجيدة بدلاً من التركيز على انتهاء الحدث.

كذلك، من المهم عدم كبت مشاعر الحزن أو محاولة التخلص منها بالقوة، بل الاعتراف بها والسماح لها بالمرور من دون إصدار أحكام على النفس. وتحذر ساندرسون من أن محاولة تجنب المشاعر قد تزيد الضيق النفسي بدلاً من تخفيفه.

وتنصح أيضاً بملاحظة الظروف والأشخاص الذين يتكرر الشعور بالإرهاق بعد التعامل معهم. فإذا كان لقاء شخص معين يتسبب باستمرار في انخفاض المزاج، فقد يكون من المفيد إعادة النظر في طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على الطاقة النفسية.

ماذا تفعل عندما تصاب بالإنهاك العاطفي؟

حتى مع اتباع خطوات الوقاية، قد تحدث هذه الحالة. وفي هذه المرحلة، توصي بيترسيل بالتعامل مع النفس بلطف، وإعطاء الأولوية للراحة وتقليل المحفزات، واختيار أنشطة مهدئة، مثل المشي أو البكاء أو التواصل مع صديق موثوق أو معالج نفسي.

ومن المهم أيضاً فهم طبيعة المشاعر التي تظهر بعد المناسبة. وتقول ساندرسون إن على الإنسان التمييز بين عاطفة تشير إلى وجود مشكلة تحتاج إلى حل، وأخرى تحتاج ببساطة إلى الاعتراف بها والشعور بها. فالمشاعر، بحسب تعبيرها، رسائل تساعدنا على فهم احتياجاتنا وطبيعة علاقاتنا وأنماط سلوكنا.