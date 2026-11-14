كيف تتغير صداقاتك من العشرينات إلى الخمسينات وما بعدها؟

تتغير الصداقات مع التقدم في العمر، فالعلاقات التي كانت تبدو وثيقة وسهلة في سنوات الدراسة والشباب قد تصبح أكثر صعوبة مع تزايد مسؤوليات العمل والزواج وتربية الأطفال ورعاية الوالدين.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن عدد الأصدقاء يبدأ في التراجع بعد سن الخامسة والعشرين، ويستمر ذلك حتى نحو سن الخامسة والأربعين، قبل أن يميل إلى الاستقرار بين الخامسة والأربعين والخامسة والخمسين.

ومع ذلك، لا يعني تراجع عدد الأصدقاء بالضرورة فقدان القدرة على تكوين علاقات عميقة أو الحفاظ عليها. فبعض الصداقات تستمر لسنوات طويلة، بينما تنتهي أخرى أو تتراجع أهميتها، وقد يدخل أشخاص جدد حياتنا في مراحل مختلفة ويصبحون أكثر انسجاماً مع ظروفنا واهتماماتنا الحالية.

وقالت دانييل بايارد جاكسون، المتخصصة في شؤون الصداقة لموقع «أفريداي مايند»: «بعض الصداقات تستمر وبعضها لا يستمر، وهذا لا يعكس قيمتك أو مدى استحقاقك للمحبة، بل هو مجرد مد وجزر الحياة. فأحياناً يدخل أشخاص جدد حياتنا ويكونون أكثر ملاءمة للمرحلة التي نمر بها».

كيف تتغير الصداقات في العشرينات؟

خلال سنوات الدراسة، يمر الأشخاص عادة بمراحل حياتية متشابهة، وتتكون صداقاتهم من خلال الأنشطة المشتركة والوجود في المكان نفسه. لكن مع دخول العشرينات، تزداد أهمية القرب الجغرافي في بناء العلاقات واستمرارها.

وتقول كيلي كيتلي، الاختصاصية الاجتماعية السريرية المرخصة، إن هذا يفسر غالباً وجود صداقات بين أشخاص يعملون معاً رغم اختلاف أعمارهم، مضيفة: «نقضي وقتاً طويلاً مع هؤلاء الأشخاص، وقد تتحول العلاقة معهم إلى صداقة بسبب وجود قواسم مشتركة تتعلق بالمسار المهني».

في الثلاثينات والأربعينات... الصداقات تصبح أكثر انتقائية

في الثلاثينات، يمكن أن تزداد قوة الصداقات نتيجة التجارب المشتركة، مثل الزواج وإنجاب الأطفال. لكن الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص في الثلاثينات والأربعينات يمتلكون وقت فراغ أقل من الفئات العمرية الأخرى.

وتقول دانييل بايارد جاكسون إن الأولوية في هذه المرحلة تتحول من تكوين صداقات جديدة إلى الحفاظ على العلاقات القائمة واستمرارها.

وقد تبدأ العلاقات مع الأصدقاء الذين يمرون بظروف حياتية مختلفة في التراجع تدريجياً. وتوضح كيتلي أن ذلك أمر طبيعي ولا ينبغي أن يؤدي إلى مشاعر الاستياء أو الضغينة، بل يمكن تقبل التغيير باعتباره جزءاً من تطور العلاقات الإنسانية، مع الامتنان للصداقات التي جمعتنا في الماضي.

ومع دخول الأربعينات، يصبح الأشخاص أكثر انتقائية في تحديد الصداقات التي يرغبون في استثمار وقتهم وطاقتهم فيها، خصوصاً مع محاولتهم التوفيق بين العمل وتربية الأطفال ورعاية الوالدين المتقدمين في العمر.

الصداقات بعد الخمسين... أين يمكن العثور على أصدقاء جدد؟

في الخمسينات والستينات وما بعدها، قد يكون الأشخاص قد كوّنوا صداقات مع جيرانهم أو مع آباء وأمهات أصدقاء أبنائهم، لكن هذه العلاقات قد تتغير عندما ينتقل أحد الأطراف إلى مكان آخر أو يتقاعد من العمل.

وتوضح كيتلي أن التعرف على أشخاص جدد في منتصف العمر لا يحدث بالسهولة نفسها التي كانت متاحة خلال سنوات الدراسة أو العمل.

وتنصح بالبحث عن أشخاص يتشاركون الاهتمامات نفسها داخل المجتمع المحلي، من خلال الانضمام إلى مجموعات المشي أو نوادي القراءة أو الأنشطة التطوعية. فهذه الأنشطة تساعد على تعزيز الشعور بالهدف والانتماء، وتخفف الشعور بالوحدة.

5 طرق للحفاظ على الصداقات رغم ضغوط الحياة

إذا كنت تشعر بأن إحدى صداقاتك تتراجع تدريجياً، أو تجد صعوبة في الحفاظ على علاقات تقدرها، فهناك خطوات يمكن أن تساعدك على استعادة التواصل وتعزيز الروابط المهمة في حياتك.

1. حدد الأشخاص الأكثر أهمية في حياتك

عندما يكون وقتك محدوداً، حاول تحديد الأشخاص الذين يمثلون الأولوية بالنسبة إليك، وخصص لهم جزءاً من وقتك واهتمامك.

وتقول بايارد جاكسون إن بعض عملائها من الأشخاص الاجتماعيين والمنفتحين يشعرون بالذنب لأنهم لا يستطيعون التواصل مع الجميع، كما يشعرون بالإرهاق نتيجة محاولة الحفاظ على عدد كبير من العلاقات في وقت واحد.

2. عبِّر بوضوح عن رغبتك في استمرار الصداقة

كما يحدث في العلاقات العاطفية، من المهم أن يكون الأصدقاء واضحين بشأن رغبتهم في الحفاظ على التواصل.

وتنصح بايارد جاكسون بالتحدث مع الأصدقاء بصراحة عن احتياجاتك، كأن توضح لهم أن التواصل مرة كل شهرين لا يكفي بالنسبة إليك، أو أنك ترغب في بذل جهد أكبر للقاء بعضكم بعضاً بصورة متكررة.

3. تفهَّم الظروف المختلفة التي يمر بها أصدقاؤك

حتى إذا كنت تمر بمرحلة حياتية مختلفة عن أصدقائك، حاول تفهُّم الضغوط التي يواجهونها، مثل تربية الأطفال أو رعاية الوالدين.

وتوضح بايارد جاكسون أن النظر إلى الصديق باعتباره شخصاً مختلفاً تماماً عنا قد يجعل من الصعب الحفاظ على العلاقة، مشيرة إلى أهمية إظهار التفهم والتقدير والاهتمام، حتى عندما لا نستطيع استيعاب جميع تفاصيل حياته أو مشاركة تجاربه.

وتضيف أن اختلاف ظروف الأصدقاء أو تغير حياتهم لا ينبغي أن يكون سبباً تلقائياً لإنهاء الصداقة، بل من الأفضل التفكير في طبيعة التغيير وكيفية منع تأثيره السلبي على العلاقة.

4. ابتكر طرقاً جديدة لقضاء الوقت مع الأصدقاء

قد تختلف طريقة التواصل الاجتماعي في الثلاثينات والأربعينات وما بعدها عن تلك التي اعتدنا عليها في العشرينات، بسبب ضيق الوقت وتزايد المسؤوليات وتغير الاهتمامات.

فإذا لم تعد اللقاءات الطويلة على وجبات الإفطار المتأخر (برانش) مناسبة لجدولك، يمكنك الاكتفاء بلقاء شهري لتناول الطعام أو العشاء. كما يمكن الجمع بين الأنشطة اليومية واللقاءات مع الأصدقاء، مثل المشي معاً أثناء تبادل الأحاديث أو المشاركة في نشاط تطوعي واحد.

وتقترح بايارد جاكسون دعوة صديقة لمرافقتك أثناء التسوق في متجر، والاستماع إليها وهي تخبرك عن موعدها الغرامي في الليلة السابقة.

5. تقبُّل الخلافات الصحية ولا تتجنب المواجهة

يعتقد كثيرون أن استمرار الصداقة يتطلب تجنب الخلافات والمشاحنات، لكن بايارد جاكسون ترى أن الخلاف الصحي يمكن أن يعزز العلاقة ويجعلها أكثر قوة.

وتوضح أنها لا تشجع على افتعال المواجهات أو الدخول في جدالات بلا داعٍ، لكن الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص قد يشعرون بمزيد من التقارب بعد خوض خلاف صحي والتعامل معه بطريقة بناءة.

ويعني ذلك أن التعبير عن التوتر أو الاختلاف أو عدم الارتياح، بدلاً من كتمان المشاعر، قد يساعد الأصدقاء على فهم بعضهم بعضاً بصورة أفضل.

وتنصح بايارد جاكسون بطرح الأمور التي تسبب الضيق، سواء كانت الشعور بعدم التقدير أو التجاهل أو الإحباط أو عدم الاستماع إلى الرأي، بدلاً من تركها تتراكم وتؤثر في العلاقة.