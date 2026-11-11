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يوميات الشرق

أخرِجوه من خزائن الثياب... اللافندر علاج للتوتُّر والأرق

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أخرِجوه من خزائن الثياب... اللافندر علاج للتوتُّر والأرق

لنبتة اللافندر فوائد لا تُحصى على صحة النفس والجسد (بكسلز)
لنبتة اللافندر فوائد لا تُحصى على صحة النفس والجسد (بكسلز)

​يوم فُتح قبر الفرعون الملك توت عنخ آمون عام 1923، عُثر في داخله على آثار عشبة الخزامى المعروفة باللافندر. هذا يعني أوّلاً أنّ هذه النبتة البنفسجيّة معمّرة، وثانياً أنّ الأجداد والأسلاف كانوا يُدركون قيمتها.

وإذا وُجد اللافندر في مدفن توت عنخ آمون، فهذا لأنّ العشب كان يُستَخدم في التحنيط لدى الحضارة الفرعونية. وبينما اكتفى الرومان باللافندر لغسل الملابس وتعطيرها، ذهب الإغريق أبعد من ذلك، مُدركين أهميته الطبية منذ مئات السنين. فلدى اليونانيين، شكَّل هذا النبت المتوسّطيّ علاجاً لآلام الرأس وعسر الهضم.

عبرت القرون والحضارات، وظلّت حقول الخزامى تُزهر صيفاً ويفوح منها عطرٌ لا يُقاوَم. إلا أنّ سطوة الأدوية سلبتها قيمتها الطبية، فباتت أسيرة الخزائن في البيوت؛ حيث اعتاد الناس وضعها في أكياسٍ صغيرة بين الملابس لتعطيرها. لم يفكِّروا في الاستفادة منها أكثر، غير مدركين ما تحوي من منافع صحية متعددة للنفس والجسد والبشرة.

غالباً ما يقتصر استخدام اللافندر على تعطير خزائن الملابس (بكسلز)

اللافندر للصحة النفسية

يُعدّ اللافندر علاجاً طبيعياً للتخفيف من القلق، والحدّ من التوتّر، وتحسين نوعية النوم.

كيف يحصل ذلك؟

يتفاعل اللافندر مع الجهاز العصبي بطريقة تساعد التنفّس على بلوغ إيقاع بطيء وأكثر هدوءاً، ما يعدّل نبضات القلب، ويخفّض مستويات الأدرنالين. المكوّنات العطريّة للعشبة مثل اللينالول وأسيتات الليناليل تستهدف اللوزة الدماغيّة والحُصَين، وهذا يؤثّر على مستقبِلات السيروتونين لتخفّف من الضغط والتوتر.

كيف يُستخدم اللافندر للتخفيف من التوتّر؟

- الاستنشاق والعلاج بالروائح

ضخّ زيوت اللافندر الأساسية من خلال البخّاخات أو استنشاق رائحتها مدّة تتراوح ما بين 15 و30 دقيقة، يساعد في التخفيف من مستويات القلق وتحسين المزاج.

- المتممات الغذائية

من المتعارف عليه عيادياً في دول أوروبية عدة أنّ متممات اللافندر الغذائية على هيئة حبوب للبلع، هي علاج للقلق والأرق.

- الزيوت ومستحضرات الاستحمام

ليس عبثاً أنّ مراكز التدليك تستخدم زيت اللافندر والكريمات المصنوعة منه، فهي تساعد الجسد والدماغ على الاسترخاء عندما تخترق البشرة.

- شاي اللافندر

لعلّ أكبر فوائد اللافندر تتجلّى وقت النوم. فمن المعروف أنّ شاي اللافندر وبخّاخات اللافندر المخصصة لتعطير وسائد السرير، أو وضع أكياس العشبة المجفّفة تحت الوسادة تحارب الأرق والنوم المتقطّع.

متممات اللافندر تساعد في علاج القلق والأرق

اللافندر للصحة الجسدية

- علاج للصداع وداء الشقيقة

استنشاق زيوت اللافندر الأساسية فترات قصيرة من الممكن أن يساعد في التخفيف من حدّة ألم الرأس خلال نوبات داء الشقيقة، أو الـ«migraine».

- اللافندر مضاد للالتهابات

يحتوي اللافندر على الفلافونويدات والكومارين، وهي مركّبات عطريّة طبيعية تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات.

- مقاومة آلام الدورة الشهرية

تدليك أسفل البطن بزيت اللافندر الطبيعي قبل الدورة الشهرية وخلالها، يساعد في التخفيف من آلام الحيض.

استنشاق زيت اللافندر يساعد في التخفيف من حدَّة ألم الرأس (بكسلز)

اللافندر لإشراقة البشرة

اللافندر مكوّن أساسي معروف ومرغوب في عدد كبير من مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل، وذلك لفوائده التي تتجاوز الرائحة الزكيّة إلى الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة.

مكوّن اللينالول الفاعل في اللافندر يساعد في التخفيف من التهابات الجلد واحمرار البشرة. أما أسيتات الليناليل فتستهدف البكتيريا المسببة للبثور، لذلك فهي مكوّن شائع في المستحضرات المقاومة لحب الشباب. بدورها تحمي الفلافونويدات التي يحتوي عليها اللافندر خلايا البشرة من عوامل الإجهاد البيئي كالتلوّث. ومن بين فوائد اللافندر للبشرة أنه يساعد في موازنة الإفرازات الدهنيّة.

يخفف اللافندر من التهابات الجلد واحمرار البشرة (بكسلز)

اللافندر في الطعام

اللافندر مكوّن رائج في الطعام؛ لا سيما الحلوى. ولكن ليس كل لافندر قابلاً للأكل؛ بل يجب التأكّد من أنه خالٍ من الكيميائيات والمبيدات، والأخذ في الاعتبار كذلك أنه لا يمكن إضافة زيوت اللافندر الأساسية إلى الطعام.

غالباً ما تحمل براعم اللافندر المجفّفة ومستخلصاته الصالحة للأكل، علامة واضحة تشير إلى أنها منتَج عضوي آمن للاستخدام مع الطعام.

أما أكثر الأطباق التي يتلاءم معها اللافندر، فهي: الكيك، والبسكويت، والآيس كريم. كما يمكن إضافة أعشابه إلى أطباق اللحم والدجاج المشوي والحساء، كمطيّب شبيه لإكليل الجبل. ولكن من الضروري مراعاة الكمية المستخدمة، بألا تتجاوز ملعقة صغيرة؛ لأن نكهته قوية جداً.

يُستخدم اللافندر في الطعام والحلوى والعصائر بكميات قليلة (بكسلز)

هو مرغوب كذلك في الليموناضة، والعصائر، والشاي، وحتى القهوة. وفي هذه الحالة يجب طحن البراعم المجففة لتصبح شبيهة بحُبيبات السكّر والملح.

حتى في الطعام، يحافظ اللافندر على منافعه الصحية المتراوحة بين تهدئة التوتّر والمساعدة على الهضم، وما بينهما من أسرار صحية كثيرة مختبئة في الحقول البنفسجيّة العطِرة.

مواضيع
الصحة النفسية الصحة

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يوميات الشرق

لغز الجمعة 13 نوفمبر 2026... هل تقترب نهاية العالم؟

لغز الجمعة 13 نوفمبر 2026... هل تقترب نهاية العالم؟
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لغز الجمعة 13 نوفمبر 2026... هل تقترب نهاية العالم؟

لغز الجمعة 13 نوفمبر 2026... هل تقترب نهاية العالم؟

​تتداخل في ذهن الإنسان المعاصر أساطير الخرافة مع حقائق العلم، ولكن أحداً لم يكن يتوقع أن يتحول أسبوعنا الحالي إلى ساحة لأخطر سجال رياضي وفلكي في العصر الحديث، ونحن على بعد أيام قليلة من تاريخ الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

لم يكن ارتباط يوم الجمعة الذي يوافق الثالث عشر من الشهر بالخوف وليد المصادفة، بل هو نتاج ضفيرة معقدة من الموروثات الدينية والسياسية التي تغلغلت في الوجدان الإنساني.

وتعود جذور هذا التوجس تاريخياً إلى العشاء الأخير؛ حيث كان المسيح محاطاً باثني عشر تلميذاً، ليكون الخائن هو الشخص الثالث عشر.

لكن الضربة السياسية القاضية التي رسخت هذه اللعنة في التاريخ الأوروبي حدثت في يوم الجمعة 13 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1307، عندما أصدر ملك فرنسا فيليب الرابع أمراً سرياً باعتقال فرسان الهيكل وتصفيتهم، ليتحول هذا التاريخ منذ ذلك الحين إلى مرادف للشؤم والمؤامرات الدموية التي تناقلتها الأجيال.

واليوم، يترقب المجتمع العلمي هذا التاريخ عينه كموعد محدد ومحسوم رياضياً لنهاية البشرية. ولم تكن هذه الفرضية مجرد قراءة في طالع النجوم؛ بل معادلة حسابية معقدة صاغها علماء كبار صدموا بها العالم، وجعلوا مراكز القرار الدولي تتابع المؤشرات السكانية الحالية بكثير من الحذر والفضول العلمي مع اقتراب ساعة الصفر.

الفيزيائي النمساوي الشهير هاينز فون فويرستر (ويكيبيديا)

المعادلـة الصادمة وولادة يوم القيامة الرقمي

بدأت فصول هذه الإثارة العلمية في عام 1960، عندما نشر الفيزيائي النمساوي الشهير هاينز فون فويرستر، رفقة فريق بحثي في مجلة «Science» المرموقة، دراسة ديموغرافية ورياضية فجرت ضجة واسعة ما زال صداها يتردد حتى اليوم.

ووفقاً للنموذج الحسابي الذي طوره فويرستر عبر دراسة نمو البشر على مدى ألفي عام، تبين له أن الإنسان يمتلك ميزة تفوق بقية الكائنات، وهي القدرة على استخدام الذكاء الجماعي للتغلب على الأوبئة والمجاعات. هذا التطور أدى إلى تسارع وتيرة الإنجاب بشكل خارق للعادة، وجعل المنحنى الرياضي يقود البشرية نحو نقطة حتمية سُميت بـ«النقطة الفريدة».

وتكشف مقارنات الأعمدة البيانية التراتبية الحديثة المنشورة عبر منصة «Our World in Data» كيف أن هذه الحسابات كانت تنظر للكتل البشرية الضخمة كقوى متصاعدة بشكل عمودي؛ حيث توقعت الحسابات بدقة مرعبة أن عدد سكان الأرض في تاريخ الجمعة 13 نوفمبر 2026 سيصل إلى اللانهاية، ما يعني حرفياً أن البشر لن يموتوا بسبب كارثة طبيعية؛ بل سيموتون مسحوقين ومخنوقين من شدة التكدس والازدحام في هذا اليوم.

الكون المحدود وهواجس الانفجار السكاني

أحدثت هذه الحسابات هزة في أوساط علماء الفلك والبيئة، الذين سارعوا على مدى العقود الماضية إلى إسقاط الأرقام على مساحة وجغرافيا كوكب الأرض. وتتساءل الأوساط الأكاديمية عن الكيفية التي يمكن للأرض، كجرم فلكي محدود الموارد والمساحة، أن تصمد أمام طوفان بشري يتحدى قوانين الفيزياء والكون.

وتقدم الخريطة الديموغرافية التفاعلية المعاصرة لـ«Our World in Data» تجسيداً واضحاً لهذه المعضلة الوجودية الجغرافية؛ إذ تكشف توزيع الثقل البشري على أطلس العالم، مظهرة كيف تتركز الكثافة الضخمة في نطاقات جغرافية محددة، بينما تظل مساحات أخرى شاسعة خارج الحسابات الحيوية.

ورغم أن الوعي العام حاول مراراً ربط هذا الأسبوع باحتمالات ارتطام كويكبات أو كوارث فلكية خارجية، فإن لغة الأرقام في الدراسة كانت واضحة وصارمة: التهديد الحقيقي ليس آتياً من الفضاء الخارجي؛ بل هو انفجار ديموغرافي داخلي سيلتهم الحيز المكاني المتاح للحياة على هذا الكوكب المأهول، ليتحول الخوف من الرقم 13 من مجرد فوبيا نفسية شعبية تُعرف بـ«باراسكافيديكاتريافوبيا» إلى معضلة توزيع وجودي متكاملة الأركان.

الإنقاذ الديموغرافي المفاجئ قبل ساعة الصفر

مع بقاء أيام معدودة على حلول هذا المنعطف الزمني، يترقب العالم المشهد باطمئنان علمي، يعود الفضل فيه إلى معجزة اجتماعية غير متوقعة حدثت في منتصف تسعينات القرن الماضي، ولم تتنبأ بها المعادلات الرياضية عام 1960. ففي عام 1993، شهد العالم تحولاً جذرياً مفاجئاً تمثل في هبوط حاد وغير مسبوق في معدلات الخصوبة العالمية؛ حيث تراجعت نسب المواليد إلى أقل من نصف ما كانت عليه وقت كتابة الدراسة.

وتتجلى أبعاد هذا الإنقاذ التاريخي بوضوح عند قراءة المنحنى البياني الحديث لنمو السكان الموثق عبر منصة «Our World in Data» (المستند إلى أحدث مراجعات الأمم المتحدة السنوية)، فحتى إغلاق مؤشرات الاستقراء الإحصائي لعام 2023، استقر إجمالي التعداد البشري عند حاجز الـ8 مليارات نسمة. وهو رقم يُثبت بالأدلة الدامغة نجاح «الكبح الذاتي» الذي مارسته البشرية عبر التخطيط الأسري والوعي الاقتصادي، وكيف نجح في تغيير اتجاه المنحنى الرياضي تماماً لتنحرف الأرض عن مسار الفناء ومحذور «اللانهاية السكانية» الذي كان من المفترض أن يسحقنا الجمعة المقبل، حسب الدراسة القديمة.

وبذلك، يدخل الكوكب هذا الأسبوع بأمان، ليتحول الجمعة المقبل من نبوءة فزع مرعبة إلى مجرد ذكرى لدرس علمي وتاريخي بليغ، يثبت أن سلوك الإنسان قادر على إعادة كتابة قدره ومواجهة أعتى المعادلات الحسابية.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي أخبار العالم أحداث وتوقعات علوم الفضاء فضاء وفلك دراسة النمسا
يوميات الشرق

أخرِجوه من خزائن الثياب... اللافندر علاج للتوتُّر والأرق

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TT

أخرِجوه من خزائن الثياب... اللافندر علاج للتوتُّر والأرق

لنبتة اللافندر فوائد لا تُحصى على صحة النفس والجسد (بكسلز)
لنبتة اللافندر فوائد لا تُحصى على صحة النفس والجسد (بكسلز)

​يوم فُتح قبر الفرعون الملك توت عنخ آمون عام 1923، عُثر في داخله على آثار عشبة الخزامى المعروفة باللافندر. هذا يعني أوّلاً أنّ هذه النبتة البنفسجيّة معمّرة، وثانياً أنّ الأجداد والأسلاف كانوا يُدركون قيمتها.

وإذا وُجد اللافندر في مدفن توت عنخ آمون، فهذا لأنّ العشب كان يُستَخدم في التحنيط لدى الحضارة الفرعونية. وبينما اكتفى الرومان باللافندر لغسل الملابس وتعطيرها، ذهب الإغريق أبعد من ذلك، مُدركين أهميته الطبية منذ مئات السنين. فلدى اليونانيين، شكَّل هذا النبت المتوسّطيّ علاجاً لآلام الرأس وعسر الهضم.

عبرت القرون والحضارات، وظلّت حقول الخزامى تُزهر صيفاً ويفوح منها عطرٌ لا يُقاوَم. إلا أنّ سطوة الأدوية سلبتها قيمتها الطبية، فباتت أسيرة الخزائن في البيوت؛ حيث اعتاد الناس وضعها في أكياسٍ صغيرة بين الملابس لتعطيرها. لم يفكِّروا في الاستفادة منها أكثر، غير مدركين ما تحوي من منافع صحية متعددة للنفس والجسد والبشرة.

غالباً ما يقتصر استخدام اللافندر على تعطير خزائن الملابس (بكسلز)

اللافندر للصحة النفسية

يُعدّ اللافندر علاجاً طبيعياً للتخفيف من القلق، والحدّ من التوتّر، وتحسين نوعية النوم.

كيف يحصل ذلك؟

يتفاعل اللافندر مع الجهاز العصبي بطريقة تساعد التنفّس على بلوغ إيقاع بطيء وأكثر هدوءاً، ما يعدّل نبضات القلب، ويخفّض مستويات الأدرنالين. المكوّنات العطريّة للعشبة مثل اللينالول وأسيتات الليناليل تستهدف اللوزة الدماغيّة والحُصَين، وهذا يؤثّر على مستقبِلات السيروتونين لتخفّف من الضغط والتوتر.

كيف يُستخدم اللافندر للتخفيف من التوتّر؟

- الاستنشاق والعلاج بالروائح

ضخّ زيوت اللافندر الأساسية من خلال البخّاخات أو استنشاق رائحتها مدّة تتراوح ما بين 15 و30 دقيقة، يساعد في التخفيف من مستويات القلق وتحسين المزاج.

- المتممات الغذائية

من المتعارف عليه عيادياً في دول أوروبية عدة أنّ متممات اللافندر الغذائية على هيئة حبوب للبلع، هي علاج للقلق والأرق.

- الزيوت ومستحضرات الاستحمام

ليس عبثاً أنّ مراكز التدليك تستخدم زيت اللافندر والكريمات المصنوعة منه، فهي تساعد الجسد والدماغ على الاسترخاء عندما تخترق البشرة.

- شاي اللافندر

لعلّ أكبر فوائد اللافندر تتجلّى وقت النوم. فمن المعروف أنّ شاي اللافندر وبخّاخات اللافندر المخصصة لتعطير وسائد السرير، أو وضع أكياس العشبة المجفّفة تحت الوسادة تحارب الأرق والنوم المتقطّع.

متممات اللافندر تساعد في علاج القلق والأرق

اللافندر للصحة الجسدية

- علاج للصداع وداء الشقيقة

استنشاق زيوت اللافندر الأساسية فترات قصيرة من الممكن أن يساعد في التخفيف من حدّة ألم الرأس خلال نوبات داء الشقيقة، أو الـ«migraine».

- اللافندر مضاد للالتهابات

يحتوي اللافندر على الفلافونويدات والكومارين، وهي مركّبات عطريّة طبيعية تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات.

- مقاومة آلام الدورة الشهرية

تدليك أسفل البطن بزيت اللافندر الطبيعي قبل الدورة الشهرية وخلالها، يساعد في التخفيف من آلام الحيض.

استنشاق زيت اللافندر يساعد في التخفيف من حدَّة ألم الرأس (بكسلز)

اللافندر لإشراقة البشرة

اللافندر مكوّن أساسي معروف ومرغوب في عدد كبير من مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل، وذلك لفوائده التي تتجاوز الرائحة الزكيّة إلى الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة.

مكوّن اللينالول الفاعل في اللافندر يساعد في التخفيف من التهابات الجلد واحمرار البشرة. أما أسيتات الليناليل فتستهدف البكتيريا المسببة للبثور، لذلك فهي مكوّن شائع في المستحضرات المقاومة لحب الشباب. بدورها تحمي الفلافونويدات التي يحتوي عليها اللافندر خلايا البشرة من عوامل الإجهاد البيئي كالتلوّث. ومن بين فوائد اللافندر للبشرة أنه يساعد في موازنة الإفرازات الدهنيّة.

يخفف اللافندر من التهابات الجلد واحمرار البشرة (بكسلز)

اللافندر في الطعام

اللافندر مكوّن رائج في الطعام؛ لا سيما الحلوى. ولكن ليس كل لافندر قابلاً للأكل؛ بل يجب التأكّد من أنه خالٍ من الكيميائيات والمبيدات، والأخذ في الاعتبار كذلك أنه لا يمكن إضافة زيوت اللافندر الأساسية إلى الطعام.

غالباً ما تحمل براعم اللافندر المجفّفة ومستخلصاته الصالحة للأكل، علامة واضحة تشير إلى أنها منتَج عضوي آمن للاستخدام مع الطعام.

أما أكثر الأطباق التي يتلاءم معها اللافندر، فهي: الكيك، والبسكويت، والآيس كريم. كما يمكن إضافة أعشابه إلى أطباق اللحم والدجاج المشوي والحساء، كمطيّب شبيه لإكليل الجبل. ولكن من الضروري مراعاة الكمية المستخدمة، بألا تتجاوز ملعقة صغيرة؛ لأن نكهته قوية جداً.

يُستخدم اللافندر في الطعام والحلوى والعصائر بكميات قليلة (بكسلز)

هو مرغوب كذلك في الليموناضة، والعصائر، والشاي، وحتى القهوة. وفي هذه الحالة يجب طحن البراعم المجففة لتصبح شبيهة بحُبيبات السكّر والملح.

حتى في الطعام، يحافظ اللافندر على منافعه الصحية المتراوحة بين تهدئة التوتّر والمساعدة على الهضم، وما بينهما من أسرار صحية كثيرة مختبئة في الحقول البنفسجيّة العطِرة.

مواضيع
الصحة النفسية الصحة
يوميات الشرق

دراسة: القهوة تحسن الهضم وتقلل الحموضة

لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل (رويترز)
لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل (رويترز)
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دراسة: القهوة تحسن الهضم وتقلل الحموضة

لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل (رويترز)
لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل (رويترز)

أشارت دراسة أجريت في الدنمرك إلى أن شرب القهوة بانتظام لا يؤثر فقط على مجموعات الكائنات الحية في الأمعاء الدقيقة بل أيضا على وظيفة الجهاز الهضمي نفسه.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة أظهرت، مثل دراسات سابقة، أن لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل.

وقالت فرانشيسكا بوتشي، رئيسة فريق البحث من جامعة كوبنهاغن، في بيان إن من يشربون القهوة باستمرار تزيد تقلصات القولون لديهم، وهو ما يمكن أن يدعم الهضم الصحي ويساعد في الوقاية من الإمساك ويحافظ على عضلات الأمعاء في حالة جيدة.

وأشار الباحثون في مجلة (جت مايكروبيولوجي) أيضا إلى أن مستهلكي القهوة يتمتعون بمستوى حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة. ولا يعرف الباحثون حتى الآن ما إذا كان انخفاض درجة الحموضة مفيدا أم ضارا لكنهم يشيرون إلى أنها تلعب دورا مهما في كيفية تكسير الطعام.

وابتلع المشاركون في الدراسة، البالغ عددهم 61 شخصا، كبسولات إلكترونية صغيرة انتقلت عبر الجهاز الهضمي بهدف قياس درجة الحرارة ومستويات الحموضة وتقلصات الأمعاء، من بين أمور أخرى. أما أولئك الذين اعتبروا من شاربي القهوة المنتظمين في الدراسة، فقد تناولوا كوبا واحدا على الأقل يوميا في أكثر من ثلاثة من الأيام الثمانية التي استغرقتها الدراسة.

ولا يمكن للدراسة إثبات أن هذه الاختلافات ناتجة عن استهلاك القهوة لكن الباحثين أشاروا إلى أنها معروفة بتأثيرها على مجموعة من العمليات في الجهاز الهضمي منها إفراز الحمض في المعدة.

وقال هنريك مونش روجر، المعد المشارك في الدراسة من جامعة كوبنهاغن، في بيان «يعاني عدد كبير جدا من الناس من الإمساك وعدم انتظام حركة الأمعاء». وأضاف «إذا تمكنا من فهم كيفية تأثير القهوة على الهضم وتقلصات الأمعاء، فقد يكون من الممكن استخدام هذه المعرفة لتحفيز حركة الأمعاء بطريقة طبيعية».

مواضيع
القهوة الصحة الدنمارك