أخرِجوه من خزائن الثياب... اللافندر علاج للتوتُّر والأرق

​يوم فُتح قبر الفرعون الملك توت عنخ آمون عام 1923، عُثر في داخله على آثار عشبة الخزامى المعروفة باللافندر. هذا يعني أوّلاً أنّ هذه النبتة البنفسجيّة معمّرة، وثانياً أنّ الأجداد والأسلاف كانوا يُدركون قيمتها.

وإذا وُجد اللافندر في مدفن توت عنخ آمون، فهذا لأنّ العشب كان يُستَخدم في التحنيط لدى الحضارة الفرعونية. وبينما اكتفى الرومان باللافندر لغسل الملابس وتعطيرها، ذهب الإغريق أبعد من ذلك، مُدركين أهميته الطبية منذ مئات السنين. فلدى اليونانيين، شكَّل هذا النبت المتوسّطيّ علاجاً لآلام الرأس وعسر الهضم.

عبرت القرون والحضارات، وظلّت حقول الخزامى تُزهر صيفاً ويفوح منها عطرٌ لا يُقاوَم. إلا أنّ سطوة الأدوية سلبتها قيمتها الطبية، فباتت أسيرة الخزائن في البيوت؛ حيث اعتاد الناس وضعها في أكياسٍ صغيرة بين الملابس لتعطيرها. لم يفكِّروا في الاستفادة منها أكثر، غير مدركين ما تحوي من منافع صحية متعددة للنفس والجسد والبشرة.

غالباً ما يقتصر استخدام اللافندر على تعطير خزائن الملابس (بكسلز)

اللافندر للصحة النفسية

يُعدّ اللافندر علاجاً طبيعياً للتخفيف من القلق، والحدّ من التوتّر، وتحسين نوعية النوم.

كيف يحصل ذلك؟

يتفاعل اللافندر مع الجهاز العصبي بطريقة تساعد التنفّس على بلوغ إيقاع بطيء وأكثر هدوءاً، ما يعدّل نبضات القلب، ويخفّض مستويات الأدرنالين. المكوّنات العطريّة للعشبة مثل اللينالول وأسيتات الليناليل تستهدف اللوزة الدماغيّة والحُصَين، وهذا يؤثّر على مستقبِلات السيروتونين لتخفّف من الضغط والتوتر.

كيف يُستخدم اللافندر للتخفيف من التوتّر؟

- الاستنشاق والعلاج بالروائح

ضخّ زيوت اللافندر الأساسية من خلال البخّاخات أو استنشاق رائحتها مدّة تتراوح ما بين 15 و30 دقيقة، يساعد في التخفيف من مستويات القلق وتحسين المزاج.

- المتممات الغذائية

من المتعارف عليه عيادياً في دول أوروبية عدة أنّ متممات اللافندر الغذائية على هيئة حبوب للبلع، هي علاج للقلق والأرق.

- الزيوت ومستحضرات الاستحمام

ليس عبثاً أنّ مراكز التدليك تستخدم زيت اللافندر والكريمات المصنوعة منه، فهي تساعد الجسد والدماغ على الاسترخاء عندما تخترق البشرة.

- شاي اللافندر

لعلّ أكبر فوائد اللافندر تتجلّى وقت النوم. فمن المعروف أنّ شاي اللافندر وبخّاخات اللافندر المخصصة لتعطير وسائد السرير، أو وضع أكياس العشبة المجفّفة تحت الوسادة تحارب الأرق والنوم المتقطّع.

متممات اللافندر تساعد في علاج القلق والأرق

اللافندر للصحة الجسدية

- علاج للصداع وداء الشقيقة

استنشاق زيوت اللافندر الأساسية فترات قصيرة من الممكن أن يساعد في التخفيف من حدّة ألم الرأس خلال نوبات داء الشقيقة، أو الـ«migraine».

- اللافندر مضاد للالتهابات

يحتوي اللافندر على الفلافونويدات والكومارين، وهي مركّبات عطريّة طبيعية تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات.

- مقاومة آلام الدورة الشهرية

تدليك أسفل البطن بزيت اللافندر الطبيعي قبل الدورة الشهرية وخلالها، يساعد في التخفيف من آلام الحيض.

استنشاق زيت اللافندر يساعد في التخفيف من حدَّة ألم الرأس (بكسلز)

اللافندر لإشراقة البشرة

اللافندر مكوّن أساسي معروف ومرغوب في عدد كبير من مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل، وذلك لفوائده التي تتجاوز الرائحة الزكيّة إلى الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة.

مكوّن اللينالول الفاعل في اللافندر يساعد في التخفيف من التهابات الجلد واحمرار البشرة. أما أسيتات الليناليل فتستهدف البكتيريا المسببة للبثور، لذلك فهي مكوّن شائع في المستحضرات المقاومة لحب الشباب. بدورها تحمي الفلافونويدات التي يحتوي عليها اللافندر خلايا البشرة من عوامل الإجهاد البيئي كالتلوّث. ومن بين فوائد اللافندر للبشرة أنه يساعد في موازنة الإفرازات الدهنيّة.

يخفف اللافندر من التهابات الجلد واحمرار البشرة (بكسلز)

اللافندر في الطعام

اللافندر مكوّن رائج في الطعام؛ لا سيما الحلوى. ولكن ليس كل لافندر قابلاً للأكل؛ بل يجب التأكّد من أنه خالٍ من الكيميائيات والمبيدات، والأخذ في الاعتبار كذلك أنه لا يمكن إضافة زيوت اللافندر الأساسية إلى الطعام.

غالباً ما تحمل براعم اللافندر المجفّفة ومستخلصاته الصالحة للأكل، علامة واضحة تشير إلى أنها منتَج عضوي آمن للاستخدام مع الطعام.

أما أكثر الأطباق التي يتلاءم معها اللافندر، فهي: الكيك، والبسكويت، والآيس كريم. كما يمكن إضافة أعشابه إلى أطباق اللحم والدجاج المشوي والحساء، كمطيّب شبيه لإكليل الجبل. ولكن من الضروري مراعاة الكمية المستخدمة، بألا تتجاوز ملعقة صغيرة؛ لأن نكهته قوية جداً.

يُستخدم اللافندر في الطعام والحلوى والعصائر بكميات قليلة (بكسلز)

هو مرغوب كذلك في الليموناضة، والعصائر، والشاي، وحتى القهوة. وفي هذه الحالة يجب طحن البراعم المجففة لتصبح شبيهة بحُبيبات السكّر والملح.

حتى في الطعام، يحافظ اللافندر على منافعه الصحية المتراوحة بين تهدئة التوتّر والمساعدة على الهضم، وما بينهما من أسرار صحية كثيرة مختبئة في الحقول البنفسجيّة العطِرة.