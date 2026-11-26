حين يتعلق الأمر بكل الأسئلة المرتبطة بممارسة الجنس، ومن ذلك سؤال: «كم ينبغي أن تستمر الممارسة الجنسية؟»، فقد تعكس توقعاتك الخاصة التأثيرات الخارجية، مثل الأفلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الأحاديث الدارجة بينك وبين غيرك من الرجال.

تأثيرات خارجية

وقد تدفعك الضغوط الثقافية، التي توحي بأن الجماع يُفترض أن يستمر مدة معينة، إلى مقارنة أدائك بأداء الآخرين أو بما تظنه متوقعاً من شريكك. لكن هذه الافتراضات يمكن أن تشوّه تصورنا لما هو معتاد، حسب الدكتور مارتن كاثرينز، مدير مركز صحة الرجال في قسم المسالك البولية بمستشفى بريغهام والنساء التابع لجامعة هارفارد.

ويقدر الدكتور كاثرينز أنه وزملاءه يتلقون أسئلة من قبيل «كم ينبغي أن تستمر الممارسة الجنسية؟» مرات عدة في الأسبوع من رجال يقلقون من أنهم ينهون العلاقة أسرع مما ينبغي، حتى حين يكون توقيتهم ضمن النطاق الطبيعي لدى معظم الرجال.

ويقول: «نرى هذه الأيام عدداً أكبر من الرجال الذين يقولون إن توقعاتهم تغيرت بسبب مشاهدة مواد إعلامية مثل المواد الإباحية».

كم تستغرق الممارسة الجنسية في المتوسط؟

رغم أن العلماء بحثوا في متوسط مدة العلاقة الجنسية، فإن الأرقام تتوقف على عوامل عدة، منها عمر الرجل، ومستوى التوتر لديه، وصحته العامة، وطبيعة الشريكة. وتشير الأبحاث التي تقيس «زمن كمون القذف داخل المهبل intravaginal ejaculation latency time»، أي الوقت المنقضي بين الإيلاج المهبلي والقذف في جوهره، إلى أن الرجل يبلغ ذروته في المتوسط بعد 5 إلى 6 دقائق من الإيلاج، حسب الدكتور كاثرينز.

أما فيما يتعلق بأنواع النشاط الجنسي الأخرى، فلا توجد مدة «طبيعية» شاملة؛ إذ إن الجزء الأكبر من الأبحاث حول مدة العلاقة الجنسية يتمحور حول الجماع المهبلي. ويضيف الدكتور كاثرينز: «لكن يمكنك أن تتخيل أن سؤال: ما هو (السريع أكثر مما ينبغي؟) يمكن تعميمه على الجماع الشرجي أو الفموي، بنظرة مماثلة».

لماذا تتفاوت مدة العلاقة الجنسية؟

يلاحظ الدكتور كاثرينز أن الرجال حين يقولون إنهم قلقون من أنهم «سريعون أكثر مما ينبغي»، فإنهم - تماماً مثل الباحثين - يقيسون عادة الوقت من الإيلاج حتى القذف، ولا يفكرون في مدة اللقاء الجنسي بأكمله، بما فيه المداعبة التمهيدية أو ما بعد الجماع.

وحتى لدى الرجال ضمن النطاق المتوسط، تتفاوت مدة وصولهم إلى الذروة، مع ثبات سائر العوامل الأخرى. فالرجل نفسه قد يستمر أحياناً دقيقتين وأحياناً أخرى 20 دقيقة، ويظل ضمن النطاق الطبيعي تماماً، حسب الدكتور كاثرينز.

وقال الدكتور كاثرينز: «أتحدث أحياناً مع رجل وأشرح له المعدل المتوسط، وهذا يمنحه بعض الطمأنينة. فكلمة (متوسط) أو (طبيعي) تساعد على تخفيف القلق والانشغال بهذا الأمر، وتضبط توقعاتهم».

ما الذي يُعد قذفا مبكراً؟

من الناحية الطبية، يُعرَف القذف المبكر عموماً بأنه نمط من بلوغ الذروة أسرع مما يرغب فيه الشخص. ويقول الدكتور كاثرينز: «يُعرَف القذف المبكر تعريفاً فضفاضاً بأنه الانزعاج من سرعة بلوغ الذروة أثناء الجماع. أما الإطار الزمني الذي يُذكر عادة في الأدبيات والإرشادات الطبية فهو أقل من دقيقتين. وبالنسبة إلى الرجال الذين يعانون القذف المبكر منذ زمن طويل، يتطابق ذلك عادة مع حالتهم. لكننا لا نلتزم بهذا الحد التزاماً حرفياً؛ لأن قياسه صعب في الواقع».

ويظهر القذف المبكر عادة بصورتين، حسب الدكتور كاثرينز، الذي أوضح: «يبدو أن بعض الرجال مُهيَؤون بيولوجياً لهذه المشكلة منذ بدء حياتهم الجنسية، بصرف النظر عن الشريك. وقد يكون القذف المبكر ثانوياً أيضاً، أي أنه يرتبط أكثر بشريك جديد أو بنوع من التوتر المحيط بالعلاقة».

ما العوامل التي تحكم التقييم الطبي؟

لا يكتسب متوسط زمن القذف أهمية إلا حين لا يتوافق مع ما يرغب فيه أحد الشريكين أو كلاهما. والعامل الحاسم ليس التوقيت بالساعة، بل أي انزعاج يعانيه أحد الطرفين، حتى لو لم يكن الرجل مصاباً من الناحية التقنية بالقذف المبكر. ويوضح الدكتور كاثرينز: «إذا كان الرجل يقذف بعد 3 دقائق وكان ذلك يمثل مشكلة كبيرة حقاً بالنسبة إليه وإلى علاقته، فسنشرع بالطبع في التقييم والعلاج».

وفضلاً عن ذلك، فإن الرجل الذي اعتاد القذف السريع طوال حياته سيخضع للتقييم على الأرجح بطريقة مختلفة عمن بدأ يبلغ الذروة فجأة في وقت أبكر بكثير مما كان عليه. وسيُفحص بحثاً عن حالات صحية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في بلوغ الذروة.

أساليب علاج القذف المبكر

قد تساعد بعض الاستراتيجيات الرجل على البقاء مدة أطول في مرحلة «الإثارة المستقرة» قبل بلوغ الذروة. وبحلول الوقت الذي يسأل فيه الرجال الدكتور كاثرينز عن كيفية إطالة مدة العلاقة، يكونون في الغالب قد جربوا أساليب متاحة دون وصفة طبية، مثل المنتجات الموضعية المخدرة أو الواقيات الذكرية (يُباع بعضها أيضاً مزوداً بمواد مخدرة مدمجة).

غير أن الأدوية الموصوفة تظل في صدارة العلاج. ومع أنه لا توجد أقراص معتمدة تحديداً لعلاج القذف المبكر، فإن الأطباء يصفون في الغالب مضادات الاكتئاب (التي قد تبطئ الاستجابة الجنسية) أو حاصرات مستقبلات ألفا مثل «تامسولوسين» (فلوماكس)، الذي يُستخدم عادة لتحسين أعراض التبول الناجمة عن تضخم البروستاتا.

وتشمل الأساليب الأخرى تمارين قاع الحوض أو أسلوب «التوقف ثم البدء» السلوكي؛ إذ يوقف الرجل التحفيز الجنسي حين يشعر بأنه يقترب من القذف، ثم يستأنفه بعد أن يهدأ ذلك الشعور.

ويقول الدكتور كاثرينز: «يمكن القيام بكل هذه الأساليب بالتزامن مع العمل مع الاستعانة بمعالج جنسي»، وهو ما قد يكون فعالاً بصورة خاصة حين يسهم القلق أو العوامل المتعلقة بالعلاقة في المشكلة.

متى ينبغي أن تتحدث إلى الطبيب؟

يوصي الدكتور مارتن كاثرينز بالتحدث إلى طبيبك عن المدة التي تستغرقها لبلوغ الذروة في الحالات الآتية:

- إذا كان القذف يحدث باستمرار أبكر مما تريد.

- إذا كانت قدرتك على تأخيره ضئيلة.

- إذا كان يسبب انزعاجاً كبيراً لك أو لشريكتك.

- إذا لاحظتَ تغيراً في توقيت القذف، رغم أنك لم تكن تعاني أي مشكلة من قبل.

- إذا كنتَ تتجنب العلاقة الجنسية خوفاً من القذف المبكر للغاية.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» - خدمات «تريبيون ميديا»