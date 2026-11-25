يُعد ركوب الدراجات الهوائية من الأنشطة الرياضية التي توفر فوائد صحية عديدة، لكن هل يمكن أن تؤثر ممارسته على الخصوبة لدى الرجال والنساء؟

يرى خبراء أن ممارسة هذه الرياضة باعتدال لا تشكل مصدر قلق بالنسبة إلى معظم الأشخاص، إلا أن الإفراط فيها قد يؤثر على وظائف المبيضين لدى النساء، وإنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال.

يقول البروفسور كولن دنكان، خبير الخصوبة في جامعة إدنبره، إن ركوب الدراجات الهوائية ليس من الأمور التي تحظى باهتمام كبير لدى أطباء الخصوبة.

وأوضح أنه بالنسبة إلى النساء، من غير المرجح أن يؤثر ركوب الدراجات على الخصوبة، إلا عند ممارسته بمستويات مفرطة، على غرار التدريبات التي يخضع لها رياضيو النخبة.

وأضاف: «يمكن أن تؤدي ممارسة النشاط البدني بكثافة كبيرة إلى انخفاض نسبة الدهون في الجسم، ما قد يتسبب في توقف المبيضين عن أداء وظائفهما. وقد تنقطع الدورة الشهرية لدى الرياضيات المحترفات، وتتراجع خصوبتهن».

أما بالنسبة إلى الرجال، فالأمر مختلف بعض الشيء، إذ إن الجلوس على مقعد الدراجة لفترات طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بالخصيتين، بما يشبه وضعهما في حاضنة حرارية.

وقد يؤثر ذلك على إنتاج الحيوانات المنوية، التي تنمو بصورة أفضل في درجات حرارة منخفضة نسبياً، وهو أحد أسباب وجود الخصيتين خارج الجسم.

لكن دنكان يؤكد أن الأمر لا يستدعي القلق بالنسبة إلى معظم الرجال، موضحاً أن «الخصيتين تنتجان عدداً من الحيوانات المنوية يفوق بكثير العدد المطلوب للخصوبة».

وأضاف: «إذا كنت تركب الدراجة بمعدل طبيعي، فلن يحدث ذلك أي فرق على الإطلاق. لكن إذا كنت تمارس ركوب الدراجات بشكل مفرط، فقد يؤثر ذلك بعض الشيء على عدد الحيوانات المنوية».

وحتى في هذه الحالة، يرجح دنكان أن يكون التأثير أكثر أهمية لدى الرجال الذين يعانون أصلاً من انخفاض عدد الحيوانات المنوية إلى مستويات قريبة من الحد الأدنى الطبيعي.

وقال: «إذا كان لديك عدد جيد جداً من الحيوانات المنوية، فمن المحتمل ألا يحدث ذلك فرقاً كبيراً، إذ لا يزال لديك عدد كبير منها يتمتع بالقدرة على الحركة».

وأشار دنكان إلى أنه يأخذ عوامل نمط الحياة في الاعتبار عند تقييم عينات السائل المنوي للمرضى في عيادات الخصوبة.

وأضاف: «إذا كانت هناك نتائج غير طبيعية، أحاول التعرف على نمط حياة المريض، ومناقشة التغييرات الممكنة. وإذا كان يفرط في بعض الممارسات، مثل التدخين، أو تناول الكحول، أو استخدام الساونا، فمن المفيد على الأرجح الاعتدال فيها».