قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن الامتناع عن تناول الطعام طيلة الصباح؛ بهدف ترك مساحة لوليمة كبيرة، قد يبدو استراتيجية ذكية؛ لكنّ الخبراء يؤكدون أن لهذا التصرف آثاراً صحية غير مرغوب فيها، مشيرين إلى وجود طرق أفضل للتحضير لهذه المناسبات.

وتقول غابرييل كيشنر، وهي اختصاصية تغذية، إن بقاء الإنسان ساعات دون طعام يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم؛ مما يسبب الصداع والغثيان وسرعة الانفعال.

وتضيف كيشنر: «بمجرد ظهور هذه الأعراض المزعجة للجوع، سنبدأ تناول الطعام بسرعة كبيرة عند الجلوس إلى (مائدة العيد)؛ لأننا نكون في حالة جوع شديد. كما سنشعر برغبة أكبر في تناول الكربوهيدرات والسكريات لرفع مستويات السكر في الدم مجدداً».

وقد ارتبط تخطي وجبة الإفطار بشكل متكرر باضطراب إيقاع الساعة البيولوجية، وضعف حساسية الإنسولين، وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي، فضلاً عن الإفراط في تناول الطعام لاحقاً خلال اليوم بوصفه نوعاً من التعويض.

ولتجنب الوصول إلى مائدة العشاء وأنت في حالة جوع مفرط، تنصح كيشنر بتناول وجبة إفطار متوازنة في غضون ساعتين من الاستيقاظ، مع الحرص على أن تكون الفترات الفاصلة بين الوجبات من 4 إلى 6 ساعات في حد أقصى.

السكريات المضافة مثل سكر المائدة أو شراب الذرة عالي الفركتوز تُسهم في رفع ضغط الدم (رويترز)

وتشير كيشنر إلى أن الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والألياف والدهون الصحية - مثل تناول الزبادي اليوناني مع التوت وبذور الشيا، أو خبز الأفوكادو المحمص مع البيض المسلوق - يساعد على استقرار مستويات الطاقة والسكر في الدم؛ مما يجعل الشخص يصل إلى مائدة الطعام وهو يشعر بـ«جوع معتدل ومريح».

وإذا كانت الوجبة الرئيسية ستُتناول في وقت مبكر من بعد الظهر، فقد يساعد تناول وجبة خفيفة متوازنة في منتصف الصباح - تتضمن مجموعتين غذائيتين، مثل الخضراوات والحمص - على سد الفجوة الغذائية.

كما تؤثر الطريقة التي يملأ بها الشخص طبقه الأول على عملية الهضم ومستويات الطاقة لديه.

وتوصي كيشنر بملء نصف الطبق بالفواكه والخضراوات الغنية بالألياف، والبدء بها؛ لأن ذلك يساعد في إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع. أما النصف الآخر من الطبق، فيجب تقسيمه بالتساوي بين البروتين (مثل لحم الديك الرومي) والكربوهيدرات (مثل حشوة الطعام أو البطاطس المهروسة).

وتؤكد كيشنر أنه بمجرد بدء تناول الطعام، يلعب «التأني» دوراً جوهرياً في تجنب حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ويؤدي تناول الطعام بسرعة إلى صعوبة في تفكيك المعدة الطعام غير الممضوغ جيداً؛ مما يسبب الشعور بالانتفاخ وعدم الارتياح.

وتنصح كيشنر بالتوقف في منتصف الوجبة لتقييم مدى الشعور بالجوع، والانتظار لمدة تتراوح بين 10 دقائق و20 دقيقة بعد الانتهاء من الطبق الأول قبل التفكير في تناول المزيد.

وتستغرق الأطباق الغنية بالدهون أو الكريمة أو السكريات وقتاً أطول للهضم؛ لذا؛ فإن الاكتفاء بتناول حصص صغيرة من الحلويات يساعد في تجنب آلام المعدة، دون الحاجة إلى الحرمان التام من الأطعمة المفضلة.

أما بالنسبة إلى من يفرطون في تناول الطعام، فإن أداء بعض الحركة الخفيفة بعد الوجبة يمكن أن يخفف من الشعور بالخمول. وتقترح كيشنر المشي ما بين 10 دقائق و15 دقيقة برفقة العائلة أو الأصدقاء بعد تناول الطعام؛ مما يساعد في عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر بالدم.

وعادةً ما تصل مستويات السكر في الدم إلى ذروتها بعد ما بين 30 و90 دقيقة من تناول الوجبة، ويساعد المشي الخفيف - ولو مدة قصيرة - في الحد من ارتفاع مستويات الجلوكوز، والحفاظ على استقرار مستويات الإنسولين. كما تشير كيشنر إلى أن شرب الماء على مدار اليوم يسهم أيضاً في تسهيل عملية الهضم.

وقبل كل شيء، تحث كيشنر الأشخاص على عدم محاولة التعويض في صباح اليوم التالي من خلال تقييد تناول الطعام أو تخطي وجبة الإفطار؛ فمثل هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى تكرار دورة انخفاض مستويات السكر في الدم؛ مما يدفع بالشخص مجدداً إلى الإفراط في الأكل.