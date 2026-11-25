ابتكر فريق بحثي من جامعة وارسو للتكنولوجيا في بولندا، أقطاباً كهربائية نسيجية مُسكنة للألم، يمكن خياطتها في الملابس الداخلية أو الأكمام أو السراويل.

ويُعدّ تطبيق تيار كهربائي خفيف على الجلد طريقةً غير دوائية للسيطرة على آلام الدورة الشهرية وآلام العضلات الشديدة، إلا أن الأجهزة المنزلية التي تُوصل هذا التيار ضخمة الحجم ويصعب استخدامها بفعالية، كما أنها تتطلب استخدام مواد هلامية لاصقة للإيفاء بهذا الغرض. لذلك طوّر الفريق البحثي عبر دراستهم المنشورة في دورية «ACS Applied Materials & Interfaces»، (تقنية TENS) التى أظهرت الاختبارات الأولية قدرتها على نقل التحفيز الكهربائي عبر منتجات العناية بالبشرة إلى الجلد.

ووفق النتائج يُرسل علاج التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS) نبضات كهربائية منخفضة الجهد صغيرة إلى العضلات والأعصاب، ما يُؤدي إلى حجب إشارات الألم وتحفيز إفراز مواد كيميائية طبيعية مُسكنة للألم، مثل الإندورفين. إلا أن أجهزة «TENS» تتطلب وضعاً دقيقاً للأقطاب الكهربائية وصيانةً دورية، كما أنها تشمل طبقة لاصقة مُغطاة بالهيدروجيل قد تُسبب تهيجاً للجلد.

تقنيات إدارة الألم الكهربائية

لمعالجة هذه التحديات، ابتكرت كاتارزينا ووجكوفسكا ودانيال يانتشاك وزملاؤهما في الفريق البحثي للدراسة أقطاباً كهربائية نسيجية قابلة لإعادة الاستخدام، مطبوعة بتقنية «الطباعة الحريرية»، ويمكن خياطتها في الملابس الداخلية أو الأكمام أو السراويل. تقول ووجكوفسكا، المؤلفة الرئيسية للدراسة في بيان الثلاثاء: «تتمثل رؤيتنا طويلة الأمد في جعل تقنيات إدارة الألم الكهربائية أكثر راحةً وخصوصية، كما تمتاز بقابليتها لإعادة الاستخدام، وأنها متاحةً للمستخدمين العاديين».

وتتكون الأقطاب الكهربائية المطوَّرة من طبقة فضية لنقل الإشارات من جهاز التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS) الذي يعمل عبر بطارية مدمجة، وطبقة كربونية تلامس الجلد. وقد صمم الباحثون الأقطاب الكهربائية بتكوينات مستطيلة وشبيهة بخلية النحل، حيث أظهر هذا التركيب أنه أقل عرضةً للكسر وحافظ على التوصيل الكهربائي في الاختبارات التي أُجرِيَت للتحقق من ذلك. علاوة على ذلك، وجد الفريق أن أي انخفاض في الأداء يمكن استعادته إلى حد كبير عن طريق الضغط الحراري بالمكواة.

اختبار أولي

في اختبار أولي أُجري على متطوع واحد يتمتع بصحة جيدة، قارن الباحثون أداء القطب الكهربائي على الجلد الجاف، وعلى جلدٍ رُطِّب بمواد تحاكي مستحضرات العناية بالجسم المتوفرة تجارياً، مثل الجل المعتمد على الماء أو الكريمات المرطبة المعتمدة على الجلسرين. وقد أظهرت النتائج أن الجل والكريمات توفر ناقلية كهربائية أفضل مقارنةً بالاستخدام على الجلد الجاف، مما يشير إلى أن منتجات العناية بالبشرة اليومية قد تكون بديلاً عن الطلاءات التي تُستخدم عادةً مع الأقطاب الكهربائية.

وفي الختام تقول ووجكوفسكا: «تتمثل الخطوة التالية في دمج أقطابنا النسيجية مع جهاز فعلي للتحفيز الكهربائي، وتقييم النظام بالكامل في ظروف تشغيل واقعية». وتضيف: «نعتزم أيضاً توسيع نطاق البحث بالتعاون مع متخصصين في المجال الطبي والعلاج الطبيعي، بما في ذلك إجراء تقييمات تشمل مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المشاركين».