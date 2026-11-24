توصّل باحثون من معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا «KAIST»، بالتعاون مع باحثين من المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا في أولسان «UNIST» وجامعة بوسان الوطنية، إلى اكتشاف مادة قد تتيح تصنيع مكونات بصرية أقل سُمكاً بنحو 120 مرة، مقارنة بالمكونات التقليدية، ما يمهد الطريق لتطوير نظارات ذكية أصغر حجماً وأخف وزناً.

وأوضح الباحثون أن المادة الجديدة، المعروفة باسم «أكسيد النحاس والألمنيوم» (CuAlO2)، تتميز بقدرتها على تمرير الضوء المرئي بكفاءة عالية، إلى جانب التحكم بدرجة كبيرة في استقطابه، وهي خاصية أساسية في عمل العديد من الأجهزة البصرية، بما فيها نظارات الواقع المعزز ومُعدات الاتصالات البصرية. ونُشرت النتائج، الاثنين، بدورية «Nature Communications».

ويتطلب تصنيع النظارات الذكية، وخصوصاً نظارات الواقع المعزز (AR)، مكونات بصرية صغيرة وخفيفة قادرة على التحكم في الضوء وتوجيهه لعرض الصور والمعلومات الرقمية أمام عين المستخدم، دون إعاقة رؤيته للعالم المحيط. ومن هنا تبرز أهمية المادة الجديدة، التي قد تساعد على تقليص سُمك هذه المكونات، وجعل النظارات الذكية أقرب في تصميمها إلى النظارات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن المادة تتمتع بانكسار مزدوج يزيد بنحو 120 مرة على نظيره في الكوارتز البلوري عند التعامل مع الضوء البنفسجي. والانكسار المزدوج ظاهرة تختلف فيها سرعة انتقال الضوء داخل المادة باختلاف اتجاه استقطابه؛ أي اتجاه اهتزاز موجاته. وتُستغل هذه الظاهرة في مكونات بصرية، مثل «صفيحة نصف الموجة»، التي تعمل على تغيير استقطاب الضوء.

ووفق الباحثين، تكمن أهمية زيادة الانكسار المزدوج في أنها تسمح بتحقيق التأثير البصري نفسه باستخدام مكونات أقل سُمكاً. فعلى سبيل المثال، يتطلب تصنيع صفيحة نصف موجة من الكوارتز سُمكاً يعادل نحو 52 ضِعفاً من الطول الموجي للضوء البنفسجي، بسبب محدودية الانكسار المزدوج في هذه المادة.

وفي المقابل، قد لا يتجاوز سُمك صفيحة مماثلة مصنوعة من أكسيد النحاس والألمنيوم 173 نانومتراً، مع الاحتفاظ بقدرة عالية على تمرير الضوء المرئي، ما يجعلها مرشحاً واعداً لتصنيع مكونات بصرية فائقة الرقة.

وكشف الفريق أيضاً عن السبب وراء هذه الخصائص، إذ ترتبط بترتيب ذري مميز يتكون من ذرتيْ أكسجين وذرة نحاس بينهما، مصطفّة في خط مستقيم. وتؤثر هذه البنية في تفاعل المادة مع الضوء، فتسمح بامتصاصه بدرجات متفاوتة تبعاً لاتجاه استقطابه.

كما رصد الباحثون سلوكاً بصرياً زائداً للمادة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية، إذ تختلف طريقة انتشار الضوء داخل طبقاتها الذرية عن اتجاه انتشاره عمودياً عليها، وهو ما قد يفتح المجال أمام تطبيقات بصرية جديدة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تساعد على جعل النظارات الذكية ومُعدات الاتصالات البصرية أصغر حجماً وأخف وزناً. ويعمل الفريق حالياً على تطوير أغشية رقيقة ومتجانسة من المادة، مع تقليل الفقد البصري، تمهيداً لاستخدامها في الأجهزة العملية. ووفقاً للفريق، لا تزال الاستفادة التجارية من هذا الاكتشاف تتطلب تطوير تقنيات تصنيع الأغشية واختبار كفاءة المادة في المكونات البصرية الفعلية.