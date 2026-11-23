أظهرت دراسة أسترالية أن ممارسة تمارين الأوزان أثناء استخدام أدوية إنقاص الوزن قد تزيد القوة البدنية، حتى عندما تكون قدرتها على الحد من فقدان العضلات محدودة.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «نيتشر ميديسن»، 120 مشاركاً تلقوا حقناً أسبوعية من «تيرزيباتيد»، الذي يُباع باسمَي «زيباوند» للسمنة و«مونجارو» للسكري. واختير نصفهم عشوائياً لممارسة تمارين مقاومة تحت الإشراف، ثلاث مرات أسبوعياً، وفق ما قالته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

قوة أكبر رغم تراجع الكتلة العضلية

بعد تسعة أشهر، فقد المشاركون في المجموعتين نحو 23 كيلوغراماً من أوزانهم. لكن الذين مارسوا التمارين ازدادت قوتهم بنسبة تراوحت بين 10 و18 في المائة، بينما تراجعت قوة المجموعة الأخرى بين 6 و9 في المائة.

وقدّر الباحثون أن التمارين حافظت على نحو نصف كيلوغرام إضافي فقط من العضلات؛ وهو فارق صغير يُرجّح أنه لا يفسّر وحده تحسّن القوة.

ويرجّح الباحثون أن جانباً من المكاسب يعود إلى تدريب الجهاز العصبي على تنشيط الألياف العضلية بتنسيق أفضل، ما يسمح للعضلات بإنتاج قوة أكبر رغم تقلّص حجمها.

وأكد قائد الدراسة دانيال غرين، الباحث في جامعة أستراليا الغربية، أن القوة ترتبط بالقدرة على أداء الأنشطة اليومية ومقاومة الوهن أكثر من ارتباطها بحجم العضلات وحده.

حقنة «سيماغلوتيد» لإنقاص الوزن (بيكسلز)

حدود البروتين والأدوية

وتُختبر أدوية للمساعدة على الحفاظ على العضلات أثناء إنقاص الوزن. وأظهرت تجربة أن إضافة العقار التجريبي «تريفوغروماب» إلى «سيماغلوتيد» قلّلت فقدان الكتلة الخالية من الدهون، التي تشمل العضلات وأنسجة أخرى، لكن الدراسة لم تقيّم بصورة منهجية ما إذا كان ذلك ينعكس على القوة أو القدرة على الحركة.

كذلك، وجد تحليل شمل 33 تجربة أن زيادة البروتين أثناء الحميات حافظت، في المتوسط، على أقل من نصف كيلوغرام من الأنسجة الخالية من الدهون. ولم تشمل هذه التجارب أدوية التخسيس الحديثة.

ويواصل الباحثون اختبار برامج مقاومة منزلية بأشرطة مطاطية، لتقييم قدرتها على الحفاظ على العضلات والوظائف البدنية أثناء العلاج.