كشفت دراسة حديثة أن النوم لمدة 9 ساعات أو أكثر يومياً قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، سواء نتيجة أسباب مرتبطة بالقلب أم أمراض أخرى، مقارنة بمن ينامون من 7 إلى 8 ساعات يومياً.

ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 3 آلاف مشارك مصاب بأمراض القلب في الولايات المتحدة، ضِمن مسح صحي أُجري عام 2004، وربط الباحثون بيانات المشاركين بسِجلات الوفيات حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

ووفقاً للدراسة، فقد أجاب المشاركون في المسح الصحي عن أسئلة تتعلق بإصابتهم بأمراض القلب، كما قسّم الباحثون مدة النوم اليومية إلى ثلاث فئات: ست ساعات أو أقل، وسبع إلى ثماني ساعات، وتسع ساعات أو أكثر.

وخلال فترة المتابعة، تُوفي نحو 49.4 في المائة من المشاركين، بينهم 16.7 في المائة نتيجة أسباب مرتبطة بأمراض القلب، و32.6 في المائة لأسباب أخرى غير مرتبطة بالقلب.

وأظهرت الدراسة أن النوم لمدة 9 ساعات أو أكثر ارتبط بزيادة خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 51 في المائة، ومن الأسباب المرتبطة بأمراض القلب بنسبة 53 في المائة.

وجاءت هذه النتاج بعد الأخذ في الحسبان عوامل مثل الوزن واستهلاك الكحول والتدخين والنشاط البدني والإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

وفي تفسير هذه النتائج، قالت إيرين بالينسكي ويد، اختصاصية التغذية المعتمدة والمتخصصة في رعاية مرضى السكري بولاية نيوجيرسي الأميركية، إن النوم يؤثر في ضغط الدم وتنظيم مستويات السكر في الدم والالتهابات والهرمونات المسؤولة عن الشهية، وهي عوامل تؤثر جميعها في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن ويد شددت على ضرورة التعامل بحذر مع نتائج الدراسة، موضحة أن طبيعتها القائمة على الملاحظة تكشف عن وجود ارتباط بين طول النوم وزيادة خطر الوفاة، لكنها لا تثبت أن النوم لفترات طويلة هو السبب المباشر لذلك.

وأضافت أن زيادة ساعات النوم قد تكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية كامنة، مثل تفاقم أمراض القلب، أو الاكتئاب، أو انقطاع التنفس أثناء النوم، أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وهي عوامل لم تتمكن الدراسة من رصدها بالكامل.