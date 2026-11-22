كيف تستمتع بقهوتك اليومية دون أن تترك بقعاً على أسنانك؟

إضافة السكر إلى القهوة قد تؤدي إلى زيادة خطر تسوّس الأسنان (بيكسلز)

تُعد القهوة مشروباً صباحياً محبباً لدى كثيرين، لما تتميز به من مذاق لذيذ، وقدرة على منح الجسم الطاقة. لكنها تحتوي على مادة التانين (Tannins)، التي قد تتسبب في تصبّغ الأسنان. وإذا كنت لا ترغب في التخلي عن القهوة، أو استبدال مشروبات أخرى بها، فيمكنك تجربة المضمضة بالماء بعد شربها للمساعدة على الحد من هذه التصبغات، وفقاً لموقع «هيلث».

هل تسبب القهوة تصبّغ الأسنان؟

ربما تتذكر تجربة بسيطة من أيام المرحلة الابتدائية، حين كان المعلم يضع بيضة مسلوقة في كوب من القهوة، ويتركها لبعض الوقت، لتخرج بعد ساعة وقد اكتسبت لوناً بنياً. ويمكن أن يحدث شيء مشابه لأسنانك.

تتكوّن الأسنان من طبقات متعددة، وتحتوي طبقاتها الخارجية على نتوءات، ومسام دقيقة قد تتراكم فيها الرواسب. ويمكن لمادة التانين -الموجودة في مشروبات مثل القهوة والشاي- أن تتسبب في تصبّغ هذه الأسطح، رغم أنها لا تتغلغل إلى أعماق السن.

ويمكن إزالة معظم المواد المسببة للتصبّغ من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد شرب القهوة. أما إذا لم تُنظَّف الأسنان بصورة كافية، فقد تصبح التصبغات أكثر وضوحاً، بحسب طبيب تحدث إلى موقع «هيلث».

هل يمنع تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد شرب القهوة ظهور التصبغات؟

يُعد تنظيف الأسنان بعد شرب القهوة من أفضل الوسائل للحد من التصبغات، لكن توقيت التنظيف مهم؛ إذ يُفضّل القيام بذلك بعد فترة قصيرة من الانتهاء من القهوة، وليس فوراً.

فتنظيف الأسنان قبل شرب القهوة يزيل طبقة اللعاب الواقية التي تغطي سطحها، علماً بأن اللعاب يساعد على معادلة جزء من الحموضة التي قد تصل إلى الأسنان.

وبالتالي، فإن تنظيف أسنانك ثم شرب القهوة مباشرة يعني أنك أزلت خط الدفاع الأول الذي يوفره اللعاب لحمايتها.

وإذا كنت قد نظّفت أسنانك قبل تناول القهوة، فإنه يمكنك الانتظار نحو 15 دقيقة قبل أخذ الرشفة الأولى، لإتاحة الوقت أمام طبقة اللعاب الواقية لتتكوّن مجدداً.

ورغم أن تنظيف الأسنان بعد شرب القهوة يُعد وسيلة مثالية للوقاية من التصبغات طويلة الأمد، فمن المهم منح الفم وقتاً كافياً لاستعادة توازنه، ومعادلة الحموضة.

ويمكن للأحماض أن تجعل سطح الأسنان أكثر ليونة بصورة مؤقتة، ما يعني أن تنظيفها بالفرشاة في هذه الحالة قد يؤدي إلى كشط جزء من سطح السن، ويزيد احتمال فقدان أجزاء من بنيته مقارنة بما كان عليه قبل شرب القهوة.

ولمعادلة الحموضة داخل الفم، يمكنك المضمضة بالماء لإزالة بقايا القهوة، أو الانتظار نحو 20 دقيقة للسماح للعاب بأداء هذه المهمة بصورة طبيعية.

كيف تحمي صحة أسنانك من أضرار القهوة؟

من غير المرجح أن يؤدي شرب القهوة باعتدال، ومن دون إضافة السكر، إلى إلحاق ضرر مباشر بصحة الفم.

فقد أظهرت التحليلات العلمية عدم وجود ارتباط بين تناول القهوة وأمراض اللثة. كما أنه من غير المرجح أن تكون القهوة سبباً مباشراً لتسوّس الأسنان.

بل أشارت بعض الأبحاث إلى احتمال أن تكون القهوة مفيدة في مقاومة أحد الأنواع الرئيسة من البكتيريا المسببة للتسوّس. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للوصول إلى نتائج قاطعة.

وإذا كنت قلقاً بشأن تأثير القهوة على صحة أسنانك، فهناك بعض التعديلات البسيطة التي قد تساعدك على جعل عادة شربها أقل ضرراً:

1. اشرب القهوة خلال وقت أقصر

ليس عليك إنهاء كوب القهوة بالكامل خلال دقائق معدودة، لكن يُفضّل ألا يستغرق احتساؤه أكثر من 30 دقيقة، بدلاً من شربه ببطء على مدى ساعات طويلة.

وقد يكون من المفيد أيضاً الحصول على الكمية نفسها من الكافيين من خلال حجم أصغر من القهوة؛ إذ يمكنك الانتهاء من كوب أو كوبين من الإسبريسو بسرعة أكبر مقارنة بكوب كبير من القهوة داكنة التحميص.

2. استبدل الشاي بالقهوة

على الرغم من أن الشاي الأسود قد يتسبب في تصبّغ الأسنان بصورة مشابهة للقهوة، فإن أنواعاً أخرى من الشاي -مثل الشاي الأخضر والشاي الأبيض- تحتوي على مستويات أقل من مادة التانين.

وقد يكون التحول إلى الشاي الأخضر خطوة إيجابية لصحة الفم عموماً؛ إذ أظهرت دراسة واسعة أُجريت في اليابان عام 2018 أن كبار السن الذين اعتادوا شرب الشاي الأخضر تمتعوا بصحة فم أفضل مقارنة بمن كانوا يستهلكون القهوة بصورة أساسية.

3. استخدم «الشفاطة» (أنبوب الشرب)

إذا كنت من محبي القهوة المثلجة، فربما تستخدم «الشفاطة» بالفعل، لكن يمكنك أيضاً تجربتها عند تناول القهوة الساخنة.

وتُعد «الشفاطة» وسيلة فعالة لتقليل ملامسة القهوة للأسنان، شرط وضعها بطريقة تجعل طرفها يتجاوز الأسنان الأمامية.

4. قلّل من السكر

قد تؤدي إضافة السكر إلى القهوة إلى زيادة خطر تسوّس الأسنان. وإذا كنت معتاداً على تحلية قهوتك بالسكر يومياً، فقد يكون من المفيد تقليل الكمية التي تضيفها.

ويمكنك أيضاً استبدال مُحلٍّ مثل «زيليتول» (Xylitol) -الذي يُستخدم عادة في العلكة الخالية من السكر- بالسكر.

5. أضف منتجات الألبان

أشارت بعض الأبحاث القديمة إلى أن إضافة الحليب إلى الشاي أو القهوة قد تساعد على تقليل تصبّغ الأسنان، بفضل التأثير الوقائي لبروتين يُعرف باسم «الكازين».

ومع ذلك، توصلت دراسة أخرى إلى أن الأسنان التي غُمست في الحليب قبل تعريضها للقهوة تعرّضت للتصبّغ أيضاً.

ويحتوي الحليب بالفعل على فيتامينات ومعادن، من بينها الكالسيوم والفوسفور، وهي عناصر مفيدة للحفاظ على صحة الأسنان.

لكنه يحتوي كذلك على الكربوهيدرات، التي يمكن أن تتحول بقاياها المتراكمة على الأسنان، بمرور الوقت، إلى أحماض ضارة.

ولذلك، سواء كنت تضيف الحليب إلى قهوتك أم تفضّل شربها من دونه، فمن الجيد المضمضة بالماء، وتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناولها.

6. تمضمض بالماء

بعد الانتهاء من شرب القهوة، احرص على المضمضة بقليل من الماء.

فهذه الخطوة لا تساعد فقط على إزالة مادة التانين -أو «العفص»- المسؤولة عن تصبّغ الأسنان، بل تسهم أيضاً في معادلة الحموضة داخل الفم.

وبذلك، يمكنك تنظيف أسنانك بالفرشاة، مع تقليل خطر إزالة أجزاء من طبقة المينا التي قد تكون ضعفت مؤقتاً بفعل الأحماض.

فالمضمضة بالماء بعد شرب القهوة تسهّل التخلص من الأحماض، وتساعد على إعادة توازن درجة الحموضة (pH) داخل الفم.