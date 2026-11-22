يحتاج الجسم إلى مجموعة من العناصر الغذائية للحفاظ على وظائفه الحيوية، وفي مقدمتها الفولات، المعروف بفيتامين «B9»، الذي يؤدي دوراً أساسياً في انقسام الخلايا وتكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج الحمض النووي (DNA)، ما يجعل الحصول على كميات كافية منه ضرورياً للحفاظ على الصحة.
وتشير اختصاصية التغذية الأميركية لورين ماناكر إلى أن الفولات من العناصر الغذائية التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، رغم أهميته للجميع، وتوافره في أطعمة شائعة، مثل الخضراوات الورقية والبقوليات والحمضيات، وفق مجلة «Prevention» الأميركية.
والفولات فيتامين قابل للذوبان في الماء، يحتاج إليه الجسم لإنتاج الحمض النووي والمواد الوراثية الأخرى. كما يساعد على تنظيم مستويات الهوموسيستين في الدم، وهو حمض أميني ارتبط ارتفاع مستوياته بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتراجع المعرفي. ويختلف الفولات الطبيعي الموجود في الأطعمة عن حمض الفوليك، وهو الشكل الاصطناعي المستخدم في المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة. ويُقدّر أن الجسم يمتص ما لا يقل عن 85 في المائة من حمض الفوليك عند تناوله مع الطعام، مقارنة بنحو 50 في المائة من الفولات الطبيعي.
وتشمل أبرز مصادر الفولات كبد البقر؛ إذ توفر 85 غراماً منه بعد الطهي 215 ميكروغراماً، بما يعادل 54 في المائة من الاحتياج اليومي. كما يحتوي نصف كوب من السبانخ المسلوقة على 131 ميكروغراماً، والكمية نفسها من اللوبيا على 105 ميكروغرامات. وتوفر 4 أعواد من الهليون المسلوق 89 ميكروغراماً، ونصف كوب من كرنب بروكسل 78 ميكروغراماً. وتشمل المصادر الأخرى الخس الروماني والأفوكادو والبروكلي والبازلاء والفاصوليا الحمراء، إلى جانب عصير البرتقال الطبيعي والفول السوداني والبيض.
وتُدعّم بعض منتجات الحبوب، مثل الخبز والدقيق والمعكرونة والأرز وحبوب الإفطار، بحمض الفوليك، ما يجعلها مصدراً إضافياً لهذا الفيتامين. وتبلغ الكمية اليومية الموصى بها للبالغين والمراهقين من عمر 14 عاماً فأكثر 400 ميكروغرام، وترتفع إلى 600 ميكروغرام خلال الحمل و500 ميكروغرام خلال الرضاعة، وفقاً للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة.
أهمية الفولات
وتزداد أهمية الفولات خلال الحمل لدوره في نمو الجنين والوقاية من عيوب الأنبوب العصبي، وهي تشوهات خلقية تصيب الدماغ والعمود الفقري، مثل السِّنسِنَة المشقوقة. وقد تحدث هذه العيوب خلال الأسابيع الأولى من الحمل، قبل اكتشافه أحياناً. لذلك، توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) النساء القادرات على الحمل بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً.
ورغم أهمية الفولات، فإن الإفراط في تناول حمض الفوليك من المكملات والأطعمة المدعمة قد يؤدي إلى إخفاء نقص فيتامين «B12»، وهو ما يسمح باستمرار الأضرار العصبية المرتبطة به دون اكتشافها. ويبلغ الحد الأعلى المسموح به للبالغين 1000 ميكروغرام يومياً، ما لم يوصِ الطبيب بغير ذلك.
ووفق خبراء التغذية، فإنه يمكن لمعظم الأشخاص تلبية احتياجاتهم من الفولات باتباع نظام غذائي متنوع يضم الخضراوات الورقية والبقوليات والحمضيات والحبوب المدعمة. أما الأشخاص الأكثر عرضة لنقصه أو الذين يتناولون أدوية تؤثر في امتصاصه، فيُنصحون باستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لتحديد احتياجاتهم وتجنب تناول المكملات بجرعات مرتفعة دون إشراف طبي.