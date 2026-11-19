يمكن للمكملات الغذائية، مثل فيتامين «سي» والكولاجين وأحماض «أوميغا-3»، أن تسهم في تحسين صحة البشرة من خلال تعزيز ترطيبها والحد من علامات الشيخوخة. ومع انتشار استخدام هذه المكملات، تبرز أهمية فهم فوائدها وحدود فعاليتها، وفقاً لموقع «هيلث».

1. فيتامين «سي»

يُعدّ فيتامين «سي»، المعروف أيضاً باسم حمض الأسكوربيك، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والتوتر.

وتشير الدراسات إلى أن فيتامين «سي» يدعم نمو البشرة وتجددها، كما يسهم في تفتيح لونها من خلال تقليل إنتاج الميلانين، وهو الصباغ المسؤول عن ظهور البقع الداكنة.

وقد يساعد تناول مكملات فيتامين «سي» على:

- الحد من علامات الشيخوخة الظاهرة، من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين؛ مما يساعد في الحفاظ على بشرة مشدودة وملساء.

- زيادة مرونة البشرة عن طريق الحد من فقدان الكولاجين.

- تقليل عمق التجاعيد والتخفيف من ارتخاء الجلد.

- تحسين تماسك البشرة وتوحيد مظهرها، لا سيما لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات.

2. فيتامين «أ»

يُعدّ فيتامين «أ»، أو الريتينول، من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وهو ضروري لصحة البشرة ونمو الشعر. وتُشتق منه «الريتينويدات»، وهي مكونات شائعة الاستخدام في منتجات مكافحة الشيخوخة.

وقد يساعد تناول مكملات فيتامين «أ» أو الريتينول على:

- زيادة مرونة البشرة.

- تحفيز إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا.

- إبطاء شيخوخة البشرة، من خلال تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد بفضل تعزيز إنتاج الكولاجين.

- علاج حالات حَب الشباب الشديدة؛ بفضل خصائصه القوية المضادة للبكتيريا.

وكلما زادت كمية فيتامين «أ» المتناولة، ارتفع إنتاج حمض الريتينويك في الجسم. ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر؛ إذ إن فوائد هذا الفيتامين للبشرة لها حدود، وقد يصبح تناول مكملاته ساماً عند تجاوزها.

3. الكولاجين

يشكّل الكولاجين ما يصل إلى 80 في المائة من الوزن الجاف للجلد البشري. ومع التقدم في العمر، تتراجع كفاءة الإنزيمات المسؤولة عن معالجة الكولاجين.

ويؤدي انخفاض إنتاج الكولاجين إلى تراجع تدفق الدم إلى الجلد؛ مما قد يقلل من مرونته ويزيد من ظهور التجاعيد.

وقد يساعد تناول مكملات الكولاجين، ولا سيما الكولاجين المتحلل مائياً، على:

- تحسين ترطيب البشرة والحد من فقدان الرطوبة.

- تقليل التجاعيد.

- زيادة مرونة البشرة.

وأظهرت مراجعة بحثية أُجريت عام 2025 أن مكملات الكولاجين أسهمت بصورة ملحوظة في تحسين ترطيب البشرة ومرونتها، والحد من ظهور التجاعيد.

ومع ذلك، فإن مدى فاعلية الكولاجين في تحسين حالة البشرة عموماً يعتمد على مصدره ومدة الاستمرار في تناوله.

4. أحماض «أوميغا-3 الدهنية»

تؤدي أحماض «أوميغا-3 الدهنية» دوراً مهماً في تنظيم الالتهابات، وقد تساعد في السيطرة على الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل حَب الشباب والتهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) والصدفية والحروق.

وفي دراسة صغيرة أُجريت عام 2014 على مشاركين يعانون من حَب الشباب الخفيف إلى المتوسط، وجد الباحثون أن تناول مكملات أوميغا-3 لمدة 10 أسابيع أدى إلى انخفاض ملحوظ في آفات حَب الشباب، سواء الالتهابية منها أو غير الالتهابية.

وقد يساعد تناول أحماض أوميغا-3 الدهنية على:

- تخفيف احمرار البشرة وجفافها وتهيّجها.

- المساعدة في حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.

- الحد من الآثار الجانبية لعلاجات حب الشباب، مثل الجفاف.

وتتوفر أحماض أوميغا-3 في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، إلى جانب بذور الكتان والجوز.

ورغم عدم وجود جرعة محددة موصى بها من أوميغا-3 للعناية بالبشرة، فقد استخدمت بعض الدراسات جرعات يومية تبلغ نحو 2000 ملليغرام، على مدى فترات تراوحت بين 10 و12 أسبوعاً.

5. البيوتين

البيوتين، المعروف أيضاً بفيتامين «ب7»، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويوجد بصورة طبيعية في أطعمة مثل البيض، والأسماك، والمكسرات، والبذور والبطاطا الحلوة.

ورغم محدودية الأدلة العلمية التي تدعم استخدام البيوتين لتحسين صحة البشرة، تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في تحسين مظهرها، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون نقص هذا الفيتامين، والذي قد يؤدي إلى تقشر الجلد واحمراره وجفافه.

وبوجهٍ عام، قد يساعد البيوتين على:

- علاج حب الشباب لدى أصحاب البشرة الدهنية.

- تقليل التقشر والتهيّج الناتجين من استخدام الريتينويدات الموضعية.

ويُعدّ البيوتين آمناً بدرجة كبيرة، ونادراً ما يرتبط تناول جرعات زائدة منه بخطر التسمم. ومع ذلك، فقد يؤثر في نتائج التحاليل المخبرية، مما قد يؤدي إلى إجراء فحوص متابعة غير ضرورية أو التوصل إلى تشخيص خاطئ.

6. البروبيوتيك

تساعد البروبيوتيك، أو البكتيريا النافعة، على تحقيق التوازن في الميكروبيوم الجلدي؛ مما قد يسهم في تخفيف حدة حَب الشباب.

وقد يفيد تناول مكملات البروبيوتيك في:

- تقليل الالتهابات في الجسم.

- تهدئة البثور.

- تحسين الحاجز الواقي للبشرة.

- زيادة ترطيب البشرة وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.