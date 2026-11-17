يقوم الكثير من الأشخاص بالاستحمام وغسل شعرهم قبل النوم مباشرة بعد يوم طويل ومرهق، لكن هذه العادة اليومية قد تحمل بعض الآثار غير المرغوبة على صحة الشعر وفروة الرأس والبشرة، خاصة عند تكرارها بصورة مستمرة.

في هذا السياق، أوضح الدكتور روبن بهاسين باسي، استشاري الأمراض الجلدية في الهند، لموقع «أونلي ماي هيلث»، تأثير النوم بالشعر المبلل على فروة الرأس والشعر والبشرة، مقدماً مجموعة من النصائح لتجنب الأضرار المحتملة.

زيادة مشكلات فروة الرأس والقشرة

من المخاوف الرئيسية المرتبطة بالنوم بشعر مبلل هو بقاء فروة الرأس رطبة لفترة طويلة. فعندما يظل الشعر مبللاً لساعات عدة، لا سيما عند ملامسته وسادة دافئة، قد تبقى فروة الرأس رطبة لفترة أطول من المعتاد.

وقد يسبب هذا شعوراً بعدم الراحة للأشخاص المعرّضين أصلاً للإصابة بقشرة الرأس أو التهاب الجلد الدهني؛ إذ قد تؤدي الرطوبة المستمرة إلى تفاقم مشاكل فروة الرأس وجعل التعامل معها أكثر صعوبة.

ومع ذلك، فإن الشعر المبلل وحده لا يسبب التهاب الجلد الدهني، فهذه الحالة الجلدية الالتهابية تنتج من عوامل متعددة، تشمل الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، والتهاب الجلد، ونشاط نوع من الخمائر يُعرف باسم «مالاسيزيا».

زيادة احتمالات تقصف الشعر

قد يؤدي النوم بالشعر المبلل إلى زيادة احتمالات تقصفه، خاصة مع الاحتكاك المتكرر بالوسادة أثناء النوم.

ويصبح الشعر أكثر عرضة للتلف عندما يكون مبللاً؛ لأن بنيته تكون أكثر مرونة وأقل مقاومة للإجهاد، ومع تحريك الرأس وتغيير وضعية النوم يتعرض الشعر للاحتكاك المستمر؛ ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى التشابك والتقصف.

وتزداد احتمالات هذه المشكلة لدى أصحاب الشعر الطويل والكثيف والمجعد أو المعالج كيميائياً؛ نظراً إلى أن هذه الأنواع تستغرق وقتاً أطول حتى تجف، وقد تكون أكثر عرضة للجفاف والتلف.

كما أن ربط الشعر المبلل بإحكام في صورة كعكة أو ذيل حصان قبل النوم قد يزيد المشكلة، بسبب اجتماع الشد والضغط والاحتكاك، وهو ما يضعف خصلات الشعر ويزيد تعرضها للتقصف.

تهيج البشرة وزيادة مشكلات الحبوب

لا تقتصر التأثيرات المحتملة للنوم بالشعر المبلل على فروة الرأس، بل قد تمتد إلى بشرة الوجه، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بسبب البشرة الحساسة أو المعرضة لظهور الحبوب.

فعندما يلامس الشعر المبلل غطاء الوسادة، قد تتراكم عليه الرطوبة والزيوت الطبيعية لفروة الرأس وبقايا البلسم ومستحضرات تصفيف الشعر، ثم تنتقل هذه المواد إلى الجبهة والخدين أثناء النوم.

وقد يؤدي ذلك لدى بعض الأشخاص إلى تهيج البشرة أو زيادة حدة الحبوب الموجودة بالفعل.

طرق لحماية الشعر وفروة الرأس عند غسله ليلاً

لا يعني ذلك ضرورة التوقف عن غسل الشعر في المساء، لكن يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتقليل الأضرار المحتملة، أبرزها:

تجفيف الشعر قبل النوم

الحرص على ترك الشعر حتى يجف قدر الإمكان قبل الذهاب إلى السرير، وتجنُّب النوم به وهو مبلل تماماً.

استخدام منشفة ناعمة

الاستعانة بمنشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة (مايكروفايبر) للتخلص من المياه الزائدة برفق، مع تجنُّب فرك الشعر بقوة حتى لا يتعرض للتلف.

استخدام مجفف الشعر بحذر

إذا كانت هناك حاجة إلى تجفيف شعرك سريعاً، يفضّل استخدام المجفف على درجة حرارة منخفضة أو متوسطة، مع إبعاده بمسافة مناسبة عن فروة الرأس لتقليل أضرار الحرارة.

تجنُّب تسريحات الشعر المشدودة

تجنُّب ربط الشعر المبلل بإحكام في شكل كعكة أو ذيل حصان، وعند الاضطرار إلى ربطه فليكن بصورة فضفاضة لتقليل الشد والضغط.

تغيير أغطية الوسائد بانتظام

استخدام أغطية نظيفة وجافة للحد من تراكم الزيوت والرطوبة وبقايا مستحضرات العناية بالشعر.

الاعتدال في استخدام المستحضرات

تجنُّب وضع كميات كبيرة من البلسم الذي لا يُشطف أو مستحضرات التصفيف بالقرب من فروة الرأس، خاصة قبل النوم.