تحتوي بعض الخضراوات على عناصر غذائية قد تساعد في دعم النوم بشكل أفضل. وفي حين أنه لا يوجد طعام واحد يضمن لك راحة جيدة أثناء الليل، فإن إضافة هذه الخضراوات إلى روتينك المسائي قد يساعدك على النوم بشكل أكثر صحة، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية. فما هي أفضل الخضراوات التي قد تساعدك على النوم جيداً؟

السبانخ

السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية التي قد تساعد في دعم النوم بشكل أفضل، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

يلعب المغنيسيوم على وجه الخصوص دوراً مهماً في تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات، وقد يساعد في دعم الاسترخاء وأنماط النوم الصحية. وتشير بعض الأبحاث إلى أن الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم قد يرتبط بتحسين نوعية النوم.

الكالي

الكالي هو نوع من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء التي توفر العديد من العناصر الغذائية المهمة لوظائف الجهاز العصبي، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

يلعب الكالسيوم دوراً في إنتاج الميلاتونين في الجسم، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. كما يدعم المغنيسيوم والبوتاسيوم وظيفة العضلات والأعصاب، مما قد يعزز أنماط النوم الصحية.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعلها جيدة لوجبة المساء، وربما تحفز على النوم.

قد تؤثر الكربوهيدرات على كيفية استخدام الجسم للتربتوفان، وهو الحمض الأميني المشارك في إنتاج المواد الكيميائية التي تنظم المزاج والنوم مثل السيروتونين والميلاتونين.

ومع ذلك، فإن الأبحاث حول تناول الكربوهيدرات والنوم مختلطة، وأي تأثيرات متعلقة بالنوم قد تعتمد على عوامل مثل نوع الكربوهيدرات، وحجم الحصة، وتوقيت الوجبة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البطاطا الحلوة على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من العناصر الغذائية الرئيسية التي تعزز استرخاء العضلات ليلاً.

الإدامامي

يوفر الإدامامي، أو فول الصويا الأخضر الصغير، البروتين النباتي والألياف والمغنيسيوم والتربتوفان.

والتربتوفان هو حمض أميني أساسي يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يشارك في تنظيم المزاج، والميلاتونين الذي يساعد على التحكم في دورة النوم والاستيقاظ.

ويحتوي الإدامامي أيضاً على المغنيسيوم، الذي يدعم وظائف الأعصاب والعضلات، ومركبات نباتية تُعرف باسم الإيسوفلافون التي قد تحسن نوعية النوم، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث.

البروكلي

يُعد البروكلي من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية؛ إذ يوفر الألياف، وفيتامين «C»، والفولات (الشكل الطبيعي الموجود في الأطعمة من فيتامين B9)، والبوتاسيوم.

يدعم الفولات أداء الدماغ والجهاز العصبي، في حين يساعد البوتاسيوم في تنظيم انقباضات العضلات والإشارات العصبية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البروكلي على حمض «غاما-أمينوبيوتيريك» الذي قد يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وإحداث تأثير أشبه بالمهدئ، مما يساعد في تحسين جودة النوم.