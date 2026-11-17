رغم أن فنجان القهوة الصباحي يمثل طقساً يومياً لا يستطيع كثيرون بدء يومهم من دونه؛ لما يمنحه من نشاط وتركيز وقدرة على مواجهة الإرهاق، فإن الإفراط في شربها قد يحمل آثاراً صحية لا ينتبه إليها محبو هذا المشروب، تتجاوز الأرق والتوتر، لتشمل اضطرابات الهضم، وارتفاع الكوليسترول، وضعف امتصاص الفيتامينات والمعادن، بل والتداخل مع بعض الأدوية.

وفيما يلي أبرز 7 أضرار محتملة للإفراط في شرب القهوة، وفق ما نقلته صحيفة «تلغراف» البريطانية:

رفع هرمونات التوتر

تقول الدكتورة آنا سايموندز، وهي اختصاصية نفسية معتمدة: «يحفز الكافيين الجهاز العصبي الودي - المسؤول عن استجابة الجسم للخطر - مما يؤدي إلى إفراز هرمونَي الكورتيزول والأدرينالين. وهذا يحاكي استجابة الجسم للتوتر، فيرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستوى اليقظة».

وتضيف: «كما يعمل الكافيين على حجب مادة (الأدينوزين)، التي تساعد في العادة على الشعور بالهدوء والنعاس».

ورغم أن القهوة قد تمنح شعوراً مؤقتاً بالنشاط والسعادة نتيجة تحفيز الدوبامين، فإن شربها في أوقات القلق أو في الوقت الذي يصل فيه الكورتيزول إلى ذروته الطبيعية، خصوصاً بين الـ7 والـ8 صباحاً، قد يؤدي إلى مضاعفة استجابة الجسم للتوتر.

الكافيين يعوق نومك العميق

لا يقتصر تأثير القهوة على زيادة النشاط خلال ساعات النهار، بل قد يمتد إلى الليل ويؤثر على جودة النوم، خصوصاً عند شربها قبل موعد النوم بساعات قليلة.

وأظهرت دراسة منشورة في مجلة «كوميونيكيشنز بايولوجي» أن شرب 200 ملّيغرام من الكافيين، أي نحو فنجانين من القهوة، قبل النوم بساعات عدة يقلل موجات الدماغ المرتبطة بالنوم العميق، ويزيد الموجات المرتبطة باليقظة والانتباه.

وتوضح الدكتورة آلي هير، استشارية طب النوم ورئيسة «الجمعية البريطانية للنوم»، أن المراحل العميقة من النوم تصبح أقصر وأقل تكراراً، وقد يتأخر الوصول إليها بعد تناول الكافيين.

وأضافت أن النوم العميق ضروري للتخلص من الفضلات المتراكمة في الدماغ، ونمو الأنسجة وإصلاحها، محذرة بأن انخفاض جودته بصورة مزمنة قد يزيد خطر الإصابة بالخرف.

وتكمن المشكلة أيضاً في أن نصف كمية الكافيين التي يتناولها الشخص قد يظل في جسمه حتى بعد مرور 5 أو 6 ساعات، وهذا يعني أن نصف كمية الكافيين الموجودة في كوب قهوة شربته في الـ4 مساءً قد يظل في جسمك حتى الساعة الـ10 مساءً.

رفع الكولسترول الضار

تحتوي القهوة مركبات طبيعية تُسمى «ثنائي التربينات»، التي ترتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، وهو النوع الذي يُسبب انسداد الشرايين.

وتختلف كمية هذه المركبات باختلاف طرق تحضير القهوة؛ إذ تحتوي القهوة التركية المغلية على أعلى مستويات منها، تليها بعض أنواع القهوة المحضرة بالآلات والإسبريسو، بينما تحتوي القهوة المفلترة والقهوة سريعة التحضير كميات قليلة جداً؛ لأن عملية الترشيح تزيل معظم هذه المركبات.

تقليل امتصاص الحديد والفيتامينات والمعادن

قد يؤثر شرب القهوة مع الطعام على قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية، خصوصاً الحديد الموجود في الوجبات.

وتوضح بيني سوريش، المسؤولة عن خدمات التغذية والعلاج الغذائي في «مستشفى كليفلاند كلينك» بلندن، أن بعض الدراسات يشير إلى أن شرب فنجان واحد من القهوة مع وجبة غنية بالحديد قد يقلل امتصاصه بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، وهو أمر يستحق الانتباه خصوصاً لدى الأشخاص الأعلى عرضة لنقص الحديد، مثل النباتيين.

كما أن الكافيين له تأثير مدر للبول بدرجة بسيطة، وقد يزيد فقدان بعض العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامينات المجموعة «ب» وفيتامين «ج»، إلى جانب الكالسيوم والمغنسيوم.

لكن هذا التأثير لا يمثل مشكلة كبيرة لدى معظم الأشخاص، إلا إذا كان استهلاك القهوة مرتفعاً بما يزيد على 4 فناجين يومياً، بالتزامن مع نظام غذائي يفتقر إلى هذه العناصر.

اضطرابات الهضم

لا تقتصر تأثيرات القهوة على تنبيه الدماغ، بل تمتد إلى الجهاز الهضمي أيضاً؛ إذ يحفز الكافيين بعض الهرمونات الهضمية، ويسرّع حركة الطعام عبر القولون، مما يفسر شعور كثيرين بالحاجة إلى دخول الحمام بعد شرب أول فنجان صباحاً.

كما يحتوي البن حمضَ الكلوروجينيك، الذي يحفز ما يُعرف بـ«المنعكس المعدي القولوني»، وهي موجة من الانقباضات التي تدفع الطعام عبر الأمعاء.

وتقول الباحثة كاتي ساندرز إن هذا التأثير قد يسبب مشكلات للأشخاص الذين يعانون اضطرابات هضمية، خصوصاً المصابين بمتلازمة القولون العصبي، إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة التقلصات والإسهال والشعور المفاجئ بالحاجة إلى دخول الحمام.

وقد تزيد القهوة أيضاً من حموضة المعدة؛ إذ يحفز الكافيين إفراز الأحماض ويرخي الصمام الموجود بين المعدة والمريء؛ مما يرفع احتمالات الإصابة بحرقة المعدة والارتجاع.

التداخل مع الأدوية والتأثير على فاعليتها

قد لا ينتبه كثيرون إلى أن شرب القهوة بالتزامن مع تلقي بعض الأدوية يمكن أن يغير طريقة عملها داخل الجسم؛ إذ يستطيع الكافيين تعزيز تأثير بعض العقاقير أو إضعافه، كما قد يؤثر على طريقة استقلابها داخل الكبد؛ مما يؤدي أحياناً إلى ارتفاع مستوياتها وزيادة احتمالات الآثار الجانبية.

وتحذر الصيدلانية ديبورا غرايسون، المختصة في التفاعلات بين الأدوية والعناصر الغذائية، بأن تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يؤثر على بعض الأدوية المضادة للتجلط، مثل الوارفارين، من خلال التأثير على قدرة الصفائح الدموية على التجلط.

كما أن شرب القهوة خلال ساعة من تناول دواء «ليفوثيروكسين» المستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية قد يقلل امتصاص الجسم للدواء بنسبة تصل إلى النصف.

ويحتوي بعض مستحضرات البرد والإنفلونزا على مواد منبهة، مثل السودوإيفيدرين، التي ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد يؤدي تناولها مع الكافيين إلى زيادة هذه التأثيرات واضطراب النوم.

كذلك يُضاف الكافيين إلى بعض مسكنات الألم لتعزيز فاعليتها، لكن الجمع بينها وبين القهوة قد يزيد لدى بعض الأشخاص مخاطر التهاب المعدة والنزف المعدي وحرقة المعدة وعسر الهضم، خصوصاً مع الأسبرين، وإن كانت هذه المخاطر قد تحدث أيضاً مع الباراسيتامول.

التعرض لجزيئات البلاستيك الدقيقة

من المخاطر الأقل شيوعاً التي قد ترتبط بعادات شرب القهوة، التعرض للجزيئات البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن عبوات وأكواب الاستخدام الواحد.

فقد كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة برمنغهام عن أن عدداً من المشروبات الساخنة والباردة المبيعة في المقاهي والمتاجر يحتوي مستويات متفاوتة من هذه الجزيئات، التي تنتج عن تفتت المواد البلاستيكية المستخدمة في التغليف والتقديم.

وشملت الدراسة اختبار 155 مشروباً، وأظهرت النتائج أن القهوة جاءت في المرتبة الثانية من حيث تركيز الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، بعد الشاي، بمتوسط 43 جزيئاً لكل لتر، وكان المصدر الرئيسي لهذه الجزيئات هو الأكواب ذات الاستخدام الواحد.

ولا تزال الآثار الصحية طويلة المدى للتعرض لهذه الجزيئات محل دراسة، إلا إن تقليل التعرض لها يُعدّ خطوة احترازية مفيدة.